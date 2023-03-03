Đang hạnh phúc vợ bỗng nói ly hôn, tìm cách hàn gắn nhưng không được, 2 năm sau tôi khóc hết nước mắt khi phát hiện sự thật

Tâm sự 03/03/2023 15:55

Dù đã hỏi han khuyên can nhưng Lan nhất định đòi ly hôn vì quá giận tôi đã ký ngay vào lá đơn kèm theo nhiều lời nguyền rủa chửi bới thậm tệ mà đáng ra từ 1 người đàn ông không nên nói.

Tôi kết hôn với Lan được hơn 3 năm có 1 cậu con trai kháu khỉnh hai vợ chồng bàn tính đợi tới khi con tròn 4 tuổi thì bầu đứa nữa gái hay trai gì cũng được.

Lúc đó kinh tế ổn định nhà cửa đủ đầy con đầu cũng lớn tiện bề chăm sóc cho đứa nhỏ. Thế nhưng đột nhiên gần đây vợ tôi tâm tính thay đổi đột ngột hay cáu giận hơn thường ngồi 1 mình ngơ ngẩn.

Không ít lần tôi đã gặng hỏi nhưng em chẳng nói toàn bảo không có chuyện gì dần dà vì công việc bận rộn nên tôi cũng quên luôn.

Nói chung sau hôn nhân cuộc sống của hai đứa khá êm đẹp, hòa thuận cô ấy biết nhường nhịn và chăm lo cho gia đình thế nên tôi hài lòng cha mẹ tôi cũng vậy. Nhất là hai đứa ở riêng thế nên có không gian của vợ chồng son, cô ấy cũng thích lãng mạn luôn mang tới cho tôi những điều bất ngờ vì vậy cuộc sống dù nhiều khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.

 

Đang hạnh phúc vợ bỗng nói ly hôn, tìm cách hàn gắn nhưng không được, 2 năm sau tôi khóc hết nước mắt khi phát hiện sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới cách đây hơn 2 năm tức là sau 3 năm hai vợ chồng sống chung đã có 1 cậu con trai thì Lan đột ngột đòi ly hôn tôi đã thực sự sốc khi nghe em nói.

Cuộc sống hai đứa êm đẹp con ngoan công việc tốt cha mẹ ưng ý và thương yêu chẳng có lý do nào để ly hôn cả trừ khi cô ấy có người khác. Nhưng tôi hiểu em chẳng phải là người như vậy.

Dù đã hỏi han khuyên can nhưng Lan nhất định đòi ly hôn vì quá giận tôi đã ký ngay vào lá đơn kèm theo nhiều lời nguyền rủa chửi bới thậm tệ mà đáng ra từ 1 người đàn ông không nên nói.

Tôi lúc đó đã thực sự nghĩ em có người khác vì chẳng có nguyên nhân nào để ly hôn còn em chỉ im lặng mặc tôi nói chửi bới thế nào..

Cho tới gần đây tôi vô tình gặp lại em sau 2 năm, lúc ly hôn con trai ở với tôi và tôi cũng chẳng đi bước nữa. Nhìn em gầy còm ốm yêu tôi đau lòng vô cùng. Vì sau khi chia tay nghe nói em vào Nam sinh sống với cô thế nên tôi chẳng lần gặp mặt.

Đang hạnh phúc vợ bỗng nói ly hôn, tìm cách hàn gắn nhưng không được, 2 năm sau tôi khóc hết nước mắt khi phát hiện sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nay vô tình em trở về không ngờ nhìn thấy em tôi chợt hiểu nguyên nhân mình không đi bước nữa, thấy em ốm yếu tôi đã dò hỏi và chết đứng khi biết em bị ung thư tử cung nay đã cắt bỏ nên người ốm yếu.

Hóa ra lúc đòi ly hôn là vì em biết mình mắc phải căn bệnh quái ác đó, không muốn tôi đau khổ lo lắng sợ tôi và gia đình vì em mà buồn nên đã tự mình ôm nỗi đau đó rồi xa chồng xa con xa quê hương..

Thực sự tôi ân hận lắm giá như lúc đó tôi chịu tìm hiểu quan tâm em hơn thì có lẽ chúng tôi đã không tới bước đường này, giờ tôi nên làm thế nào đây khi còn thương yêu em nhiều lắm?

Đột xuất về nhà, vừa bước vào tôi đứng tim trước cảnh ô sin ôm quần áo chạy khỏi nhà tắm chồng vừa quấn khăn vừa đuổi theo

Đột xuất về nhà, vừa bước vào tôi đứng tim trước cảnh ô sin ôm quần áo chạy khỏi nhà tắm chồng vừa quấn khăn vừa đuổi theo

Tới hôm đó vì để quên tài liệu ở nhà tôi về giữa buổi và chết đứng khi thấy chị ta đang ôm quần áo chạy còn chồng tôi thì vừa quấn khăn vừa đuổi theo. Nhìn đủ hiểu chuyện gì xảy ra tôi im lặng đi vào phòng sau đó thấy chồng đi vào.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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