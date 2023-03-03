Nghi ngờ chồng ngoại tình với chị dâu, lén lún theo dõi, tôi chết lặng khi nhìn thấy cảnh chồng cùng chị dâu làm 'chuyện đó' ngay trong bếp

Tâm sự 03/03/2023 08:18

Cuộc sống êm đẹp cứ thế trôi đi những tưởng hạnh phúc tới trọn đời khi tôi có được người chồng hết mực yêu thương, nhưng tết vừa rồi khi gia đình anh trai của chồng từ trong Nam về ăn tết, những cử chỉ thân mật quan tâm nhau của chồng tôi dành cho chị dâu thật thái quá.

Tôi lấy Lâm được 3 năm hai vợ chồng khá hòa hợp hạnh phúc và yêu thương nhau, dù qua mai mối khi tôi và anh đều được gọi là quá lứa lỡ thì. Không hẳn vì tôi xấu hay học hành kém cỏi mà ngược lại gia thế tốt công việc lương cao ngoại hình ưa nhìn nhưng vì tính cách khá mạnh mẽ lại ham chơi thích đi du lịch nên thời gian tìm hiểu để yêu đương chẳng có, đến khi nhìn lại bạn bè cùng trang lứa đều đã có đôi có cặp.

Thế là cha mẹ hối thúc mai mối và rồi tôi gặp Lâm chồng của tôi bây giờ - anh hơn tôi 4 tuổi, đàn ông ở độ ngoại 30 chính xác khi kết hôn anh đã bước qua tuổi 34. Vì hai đứa khá hợp hiểu nhau và có nhiều điều tương thích thế nên hút nhau từ cách nói chuyện rồi dần dà thành yêu lúc nào chẳng hay.

 

Nghi ngờ chồng ngoại tình với chị dâu, lén lún theo dõi, tôi chết lặng khi nhìn thấy cảnh chồng cùng chị dâu làm 'chuyện đó' ngay trong bếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai gia đình mừng hơn bắt được vàng khi chúng tôi về ra mắt, anh cũng như trút bỏ được gánh nặng. Thời gian tìm hiểu độ nửa năm thì bắt đầu bàn chuyện đám cưới.

Mới đầu tôi nghĩ mình hiểu anh nhưng những ngày cưới cận kề tôi mới chợt nhận ra mình hiểu anh hơi ít cụ thể về chuyện tình cảm anh đã từng yêu ai trải qua mấy mối tình.. tôi đều chẳng rõ.

Nhưng thật may mắn là khi kết hôn hai đứa sống với nhau khá hòa hợp, chúng tôi có cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh cha mẹ hai bên đều hạnh phúc công việc của anh cũng chẳng ngừng thăng tiến tôi ngày càng nhận ra mình đã chọn đúng người.

Nghi ngờ chồng ngoại tình với chị dâu, lén lún theo dõi, tôi chết lặng khi nhìn thấy cảnh chồng cùng chị dâu làm 'chuyện đó' ngay trong bếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi cuộc sống êm đẹp cứ thế trôi đi những tưởng hạnh phúc tới trọn đời khi tôi có được người chồng hết mực yêu thương, nhưng tết vừa rồi khi gia đình anh trai của chồng từ trong Nam về ăn tết, những cử chỉ thân mật quan tâm nhau của chồng tôi dành cho chị dâu thật thái quá.

Mới đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho đến hôm mùng 4 khi thấy anh vuốt tóc chị dâu trong bếp, lúc đầu còn tưởng mình hoa mắt sau đó nhìn lại thấy anh đang nhặt thứ gì đó trên tóc chị nhưng nhìn ai cũng nhận ra nó thể hiện sự quan tâm hết sức dịu dàng mà thường ở những người yêu nhau mới có.

Tôi hoang mang đau đớn tột độ, chợt nghĩ có lẽ nào chị dâu anh chính là nguyên nhân anh 34 tuổi mới cưới vợ - vì anh là người có trách nhiệm nên với vợ con cũng là tròn trách nhiệm mà thôi?

Chứng kiến tận mắt chồng và cô nhân tình nóng bóng không một mảnh vải che thân trong nhà nghỉ, tôi liền đưa ra một hành động khiến anh ta quỳ gối ngay lập tức

Chứng kiến tận mắt chồng và cô nhân tình nóng bóng không một mảnh vải che thân trong nhà nghỉ, tôi liền đưa ra một hành động khiến anh ta quỳ gối ngay lập tức

Anh tất nhiên đồng ý căn hộ đó đứng tên tôi và mọi thứ gần như đều đã đứng tên tôi, tới tháng thứ 8 khi đã chuẩn bị tới lúc nằm ổ tôi quyết định thẳng thắn, tôi vác bụng tới nhà nghỉ để bắt tại trận, khi anh và cô nhân tình vào trong tôi liền giả vờ người phục vụ vì họ ở trong nhà nghỉ khá cao cấp..

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường