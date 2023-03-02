Chồng luôn lấy cớ làm việc để trốn tránh vợ, lén nhìn anh làm việc, tôi sốc nặng trước hành động của anh

Tâm sự 02/03/2023 16:14

Cho tới đợt vừa rồi, khi thấy anh đêm nào cũng thức khuya với lý do bận việc tối đó khi con đã ngủ sâu giấc tôi pha cho anh cốc sữa ấm định bụng sẽ mang qua nhưng chẳng ngờ qua khe cửa khi đang định đẩy cửa vào phòng làm việc thì chợt nghe tiếng động lạ.

Tôi kết hôn với Tâm được gần 2 năm chúng tôi đã có con đầu lòng hiện tại mới chỉ được hơn 2 tháng vì sau khi cưới không hợp tuổi thế nên chúng tôi bàn nhau con cái sinh cần chọn thời điểm tốt nhất vừa tốt cho cha mẹ lại tuổi an nhàn sau đỡ vất vả.

Thật may vì anh là con thứ thế nên cha mẹ chồng không áp lực chuyện con cháu, tới lúc tôi bầu bì nôn nghén dữ dội thế nên người gầy kinh khủng may mắn qua ba tháng đầu thì đỡ hơn dần dà mới lên được cân.

May thay chồng thương lắm phải nói 3 tháng đầu dù biết có lúc anh ham muốn nhưng hiểu tôi mệt nên chẳng gượng ép toàn cố chịu đựng hoặc chỉ đôi lần tôi dùng tay giúp đỡ mà thôi.

Thấy anh xót vợ chăm lo từng tý tôi càng yêu thương anh hơn, cứ như vậy tới lúc sinh thì vợ chồng tôi gần như hạn chế quan hệ vì tôi chẳng được khỏe anh thì sợ vợ yếu ốm nên cố nhịn nếu có thì cũng chỉ xơ xài thoáng qua vài lần mà thôi.

Chồng luôn lấy cớ làm việc để trốn tránh vợ, lén nhìn anh làm việc, tôi sốc nặng trước hành động của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh mẹ anh qua nhà đỡ được thời gian mẹ tôi cũng vậy vì sau khi cưới hai đứa tôi đã có nhà riêng cũng xa hai bên hơn nữa bố đều ốm yếu nên hai mẹ phải chăm nom. Anh thương vợ nên ngoài công việc thường ngày còn đỡ đần con cái từ giấc ngủ tới ăn uống vì thế anh gầy hẳn đi.

Cho tới đợt vừa rồi, khi thấy anh đêm nào cũng thức khuya với lý do bận việc tối đó khi con đã ngủ sâu giấc tôi pha cho anh cốc sữa ấm định bụng sẽ mang qua nhưng chẳng ngờ qua khe cửa khi đang định đẩy cửa vào phòng làm việc thì chợt nghe tiếng động lạ.

Chồng luôn lấy cớ làm việc để trốn tránh vợ, lén nhìn anh làm việc, tôi sốc nặng trước hành động của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ghé mắt vào và bàng hoàng thấy anh đang "tự xử" có lẽ do lâu lắm không được chạm vào vợ mà người đàn ông nào chẳng có nhu cầu, tôi lại còn trong ở cữ thế nên anh đã không đòi hỏi, nhìn chồng vừa thương vừa giận lại buồn cười.

Nhưng tôi cũng làm như không biết và về phòng ngủ, thương anh lắm khi đã hiểu thông cảm cho nỗi khổ của chị em sau sinh, thật may vì tôi tìm được người đàn ông tuyệt vời đến thế!

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Tinh mơ anh mới về bảo hai người đã thống nhất ly hôn cô ấy bị đánh nặng quá phải vào viện, rồi nói mệt muốn ăn sáng và đi ngủ 1 lát. Tôi chẳng đáp lại câu nào, tôi nghĩ giới hạn chịu đựng của tôi đã quá đủ, chẳng còn muốn bên anh nữa khi luôn là người tổn thương.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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