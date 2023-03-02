Đó là điều mà ai cũng bảo tôi có số hưởng nói ra cũng đúng vợ chồng có không gian riêng, sống tự do theo đúng ý mình muốn thì chẳng còn gì bằng.

Tôi kết hôn được 2 năm chồng là giáo viên dạy Toán anh khá giỏi vì thế dù đồng lương giáo viên chẳng cao nhưng tiền anh dạy thêm còn khá hơn nhiều so với lương cứng, tôi lại có công việc ổn định cái chính gia đình hai bên đều có kinh tế nên sau khi cưới vợ chồng đã có nhà riêng và chẳng phải ở chung với cha mẹ chồng.

Sau đó chồng lại được tăng lương thêm thu nhập nên ai cũng bảo tôi có số vượng phu, thật chẳng còn gì tốt đẹp hơn.

Tôi sinh con trai đầu lòng sau khi cưới được 1 năm, cha mẹ chồng hết sức vui mừng vì đó là cháu trai đầu tiên trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tính Thắng - tức chồng tôi khá trầm anh biết cách quan tâm che chở cho mọi người nhất là người thân trong gia đình, tôi sau sinh 1 tay anh đỡ đần từ con cái tới việc nhà thế nên chẳng mong gì hơn.

Hiểu tính anh nên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng anh sẽ là người chồng người cha tốt, hết sức mẫu mực chẳng bao giờ có chuyện lăng nhăng - thực sự kể ra thì thấy toàn ưu điểm thế nên đâu có mong gì hơn.

Nhưng gần đây khi con trai tôi đã được gần 1 năm đang tính đi làm lại và nhờ mẹ kiếm 1 người đỡ đần việc nhà, thì thấy anh tinh thần bất ổn hay ngẩn ngơ như người mất của.

Hỏi han thì anh chối không có chuyện gì nhưng bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ tôi hiểu anh đang có chuyện gì đó giấu diếm - mãi sau thì biết rằng trên lớp anh có 1 nữ sinh mất tích gia đình đang nhờ người tìm kiếm.

Ảnh minh họa: Internet

Cho tới đêm hôm đó anh đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại vội bật dậy tôi chưa kịp hỏi gì thì anh lao khỏi nhà, sáng hôm sau anh bơ phờ về, hỏi mãi thì bảo cô nữ sinh kia tự tự nhưng may cứu kịp. Thế rồi anh lên giường ngủ 1 mạch. Tới nửa đêm đó, tôi chợt tỉnh giấc chẳng thấy bóng dáng chồng đâu, ghé mắt vào phòng làm việc hết hồn thấy anh đang cầm hương khấn vái...

Tôi nhẹ đi vào nghe anh bảo: Xin con hãy tha thứ cho bố, hãy phù hộ cho mẹ con...

Tôi sững người vội kéo anh lại hỏi, anh khá sững sốt khi bị tôi phát hiện rồi đột nhiên anh quỳ xuống chân tôi khóc lóc, xin tôi hãy tha thứ rằng anh đã lỡ làm cô nữ sinh đó có bầu trong hôm liên hoan lớp anh lỡ quá chén và chuyện đó đã xảy ra..

Tôi ngỡ ngàng hóa ra vì thế cô nữ sinh kia đã phải bỏ thai vì anh ép, cô ta đã bỏ nhà đi 1 thời gian định tự tử nhưng may có người cứu được, giờ tôi nên làm thế nào đây, sống tiếp làm sao với người đàn ông tệ bạc này dù anh cố tình hay vô tình thì đó cũng là phản bội cũng đã tự tay giết chết 1 mạng người dù chưa được hình thành...