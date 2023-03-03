Đột xuất về nhà, vừa bước vào tôi đứng tim trước cảnh ô sin ôm quần áo chạy khỏi nhà tắm chồng vừa quấn khăn vừa đuổi theo

Tâm sự 03/03/2023 15:45

Tới hôm đó vì để quên tài liệu ở nhà tôi về giữa buổi và chết đứng khi thấy chị ta đang ôm quần áo chạy còn chồng tôi thì vừa quấn khăn vừa đuổi theo. Nhìn đủ hiểu chuyện gì xảy ra tôi im lặng đi vào phòng sau đó thấy chồng đi vào.

Tôi kết hôn với Đạt năm nay là năm thứ 2 chúng tôi đến với nhau do cả hai bên tự nguyện tìm hiểu, yêu đương rồi mới cưới chẳng mai mối hay giới thiệu như bao cặp đôi khác.

Tôi vốn quen anh trong 1 buổi liên hoan sinh nhật của cô bạn thân còn anh là bạn thân của người yêu cô ấy lúc đó ai cũng có đôi có cặp chỉ hai đứa lẻ loi mọi người cứ bông đùa ghán ghép thế rồi thành đôi thật.

Lúc đầu vì tính cách trái ngược nhau nên hai đứa chẳng nói chuyện hợp được lấy 5 phút thế nhưng sau những lần vô tình gặp rồi nói dăm ba câu dần dần hợp hiểu rồi thích nhau lúc nào chẳng hay.

Đột xuất về nhà, vừa bước vào tôi đứng tim trước cảnh ô sin ôm quần áo chạy khỏi nhà tắm chồng vừa quấn khăn vừa đuổi theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mang anh về ra mắt ai cũng vui mừng vì tính cách khá thân thiện bề ngoài ưa nhìn, hòa đồng và hay cười. Nhất là mẹ tôi mừng lắm như kiểu ném đi được của nợ ế trong nhà vậy.

Còn gia đình anh thì cũng vậy khi mà ngoài 30 anh chưa từng dẫn người yêu về ra mắt thế là hai bên gia đình bàn nhau chuyện cưới hỏi trong sự ngỡ ngàng của hai đứa.

Cuối cùng đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên mong chờ của tôi và anh ấy vì nói thì khó tin nhưng dù gần 30 nhưng anh lại là tình đầu của tôi và ngược lại.

Chúng tôi bên nhau hạnh phúc hơn 1 năm sau thì tôi sinh con đầu lòng cha mẹ mừng như bắt được vàng vì đó là cậu con trai kháu khỉnh dễ thương.

Đột xuất về nhà, vừa bước vào tôi đứng tim trước cảnh ô sin ôm quần áo chạy khỏi nhà tắm chồng vừa quấn khăn vừa đuổi theo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi thuê cho hai đứa 1 ô sin phụ giúp tôi việc nhà vì ông bà cũng bận buôn bán nên chẳng đỡ đần gì trong việc trông nom con cái 1 mình tôi thì lần đầu bỡ ngỡ, mẹ đẻ lại già đau yếu nên cũng không phụ được gì nhiều.

Từ khi có cô giúp việc tôi đỡ hẳn chị khá biết việc và cái chính chăm con rất khéo tôi mừng lắm hoàn toàn tin tưởng chị trong việc nhà cũng như trông nom em bé. Cho tới khi bé được hơn 6 tháng tôi đi làm trở lại trưa thì tranh thủ về để cho con bú.

Tới hôm đó vì để quên tài liệu ở nhà tôi về giữa buổi và chết đứng khi thấy chị ta đang ôm quần áo chạy còn chồng tôi thì vừa quấn khăn vừa đuổi theo. Nhìn đủ hiểu chuyện gì xảy ra tôi im lặng đi vào phòng sau đó thấy chồng đi vào.

Anh bẽn lẽn cúi đầu thú nhận, cô ô sin đó hóa ra là người yêu cũ của anh nói là người yêu cũ nhưng chỉ thích nhau 1 chút từ ngày còn học Đại học nhưng tính chị ta lăng nhăng nên anh chia tay ngay sau đó.

Hôm nay vì trưa sẽ có buổi liên hoan nên anh tranh thủ về nhà thay đồ vest để đi cho sang trọng vì đón đoàn cao cấp về, chẳng ngờ chị ta xông vào chụp ảnh rồi bất ngờ ôm anh muốn nối lại tình xưa và hứa không cho tôi hay.

Tôi điếng người hóa ra mình nuôi ong tay áo còn anh vì sợ tôi hiểu lầm nên chẳng dám thú nhận đó là người quen cũ khi mẹ dẫn chị ta tới..

Vừa thương vừa giận tôi quyết định cho chị ta nghỉ việc và chẳng nói với mẹ chồng tự tìm người khác, thật may vì chồng không trăng hoa như những người đàn ông khác.

Mới dậy trễ một chút, mẹ chồng đã nổi đóa chỉ trích, trong cơn tức tôi liền đáp trả khiến bà tái mét mặt mày

Mới dậy trễ một chút, mẹ chồng đã nổi đóa chỉ trích, trong cơn tức tôi liền đáp trả khiến bà tái mét mặt mày

Nhưng tới gần tết tôi cho con về nhà chồng ở quê, dù cháu mới được 3 tháng tuổi nhưng ngoài này thì mẹ tôi kiêng cữ đủ thứ còn về với mẹ chồng thì cái gì cũng đến tay. Bà bảo làm đi cho quen con cũng lớn rồi đừng ôm nhiều kẻo sau không làm được gì mà ăn..

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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