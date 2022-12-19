Đang đêm đi rót nước thì nghe tiếng nói nho nhỏ, lén nhìn qua khe cửa, tôi chết lặng với cảnh tượng mà mình chứng kiến trong phòng chị gái

Tâm sự 19/12/2022 15:27

Không nghi ngờ gì nữa, tiếng động ấy phát ra từ phòng chị tôi. Điều này khiến tôi lại thêm kì lạ, vì hôm chị say quá nên tôi cũng không biết chị hiện như thế nào.

Nhà tôi có ba chị em gái, chị cả đã lấy chồng và định cư nước ngoài. Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, nhà tuy không khá giả nhưng cũng có của ăn của để. Thế nên ngay từ bé, mấy chị em tôi đã được giáo dục nết ăn ở, cách đối nhân xử thế rất bài bản.

Trong nhà, chị hai rất tài giỏi, luôn ứng xử biết trên biết dưới lại đảm đang nên ai cũng quý mến. Chỉ cần cái gì chị nói, bố mẹ tôi đều nhất nhất chiều theo. Riêng tôi thì bố mẹ lại khá nghiêm khắc.

Vào đại học, bố mẹ tôi muốn tôi theo ngành sư phạm để sau công chức nhưng tôi lại thích các môn nghệ thuật nên lén lút đi học và thi đỗ vào một trường nghệ thuật khá có tiếng. Không dám nói với bố mẹ nên chỉ có chị hai là giúp đỡ tôi hết mình. Hai chị em suốt ngày tâm sự chuyện trò nên thực sự tôi rất quý mến chị.

Đến lúc gia đình biết chuyện, bố mẹ tôi mắng tôi rất nhiều. Cũng chính chị hai đứng ra bênh vực đồng thời chịu trận với tôi. Nhờ chị mà tôi không bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, lại còn được chu cấp tiền học bởi thế tôi biết ơn chị lắm.

Đang đêm đi rót nước thì nghe tiếng nói nho nhỏ, lén nhìn qua khe cửa, tôi chết lặng với cảnh tượng mà mình chứng kiến trong phòng chị gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị hai tôi tài giỏi lại xinh đẹp nên cũng được rất nhiều anh theo đuổi. Nhưng người ta vẫn bảo, trời chẳng cho ai hết thứ gì. Chị hai tôi có yêu một anh cũng khá lâu, cũng đã định ngày cưới, hai bên gia đình đều đã qua lại nhưng trước ngày cưới 2 tháng, anh ta phản bội chị nên chị quyết định chấm dứt. Giờ anh ta cũng đã có gia đình đầm ấm.

Sau đó một khoảng thời gian, chị hai tôi bị trầm cảm nặng mãi sau mọi người khuyên nhủ chị mới vực dậy tinh thần.

 

Bữa đó là sinh nhật chị gái tôi, chị uống rất nhiều. Lúc tan tiệc chị tôi thì đã được đưa lên phòng nghỉ ngơi. Xong xuôi cũng gần 12h đêm nên tôi cũng ngủ luôn.

Nửa đêm tôi khát nước, phòng tôi phải đi qua phòng chị gái mới đến tủ lạnh. Tôi thấy phòng chị gái vẫn sáng ánh đèn ngủ. Nghĩ hai chị chưa ngủ, tôi định gõ cửa vào thì thấy cửa chính không đóng mà khép hờ. Qua khe cửa, tôi chết lặng thấy chị ôm hôn thắm thiết người bạn trai cũ.

Tôi như không tin vào mắt mình, vội vàng trở về phòng mà chân tay vẫn còn run rẩy.  

Chuyện đã xảy ra vài hôm rồi, chị tôi vẫn tỏ ra bình thường với tôi nhưng cứ mỗi lần có những cử chỉ hành động thân mật chị dành cho tôi tôi lại thấy nhột. Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện này với chị không, xin độc giả cho tôi lời khuyên với...

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Vừa mở cửa ra, tôi đã nghe thấy sự lạ trong phía góc phòng. Tiếng động ngày một lớn bên trong, tôi chết điếng khi thấy cảnh tượng ấy.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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