‘Ăn no’ với bồ nhí trở về sau 2 tháng, bất ngờ vì vợ thay đổi đến ngỡ ngàng, chờ đến màn đêm buông xuống cô ấy làm điều chưa từng khiến tôi toàn tâm toàn ý đuổi thẳng cô bồ trẻ

Tôi biết mình là một kẻ chẳng ra gì khi ngoại tình. Cũng chẳng phải bào chữa cho hành động sai trái của mình, song thật sự vợ tôi quá nhạt nhẽo, tẻ ngắt trong chuyện đó. Mà cô bồ tôi thì quá ư nóng bỏng lại giỏi sex, nhiệt tình và chủ động có thừa. Nếu như ban đầu tôi còn bị dằn vặt vì phản bội vợ thì dần dần tôi thực sự lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng kia không dứt ra được.

Tuần trước tôi về nghỉ được mấy ngày. Không ngờ sau 2 tháng xa nhau, vợ lại cho tôi một sự kinh ngạc không tưởng tượng được.

Nhưng vợ tôi lại thuộc mẫu người truyền thống tới bảo thủ. Cô ấy nói không ngoa chứ chẳng khác gì khúc gỗ trên giường cả. Mỗi lần muốn “yêu”, tôi thậm chí gần như phải nài xin cô ấy, rồi nhìn cô ấy như kiểu bị chồng ép buộc vậy. Thử hỏi ai có thể vui vẻ cho nỗi. Ngày một ngày hai chẳng nói, kéo dài tình trạng đó thì ông chồng nào cũng chán thôi, chẳng riêng gì tôi.

Phụ nữ ít người hiểu rằng, sex đối với đàn ông quan trọng như thế nào. Điều đó thuộc về bản năng giống loài, bị kiểu gen và các hormone nam giới quy định. Chứ không phải đàn ông chúng tôi thích như thế đâu. Ai chẳng muốn được hạnh phúc nồng nàn với vợ, trừ những kẻ có máu lăng nhăng tôi không nói làm gì. Nếu vợ khiến chúng tôi thỏa mãn, các cuộc yêu với vợ đều say đắm thì ai hơi đâu mất công ngó nghiêng ra ngoài làm gì.

2 tháng trước, tôi theo quyết định của công ty xuống chi nhánh dưới tỉnh làm việc trong khoảng thời gian tầm vài tháng. Thực ra tôi chủ động xin đi, tiện thể dẫn cô bồ theo. Thời gian này tôi với cô bồ ngày càng thân thiết, tôi sợ vợ phát hiện ra. Thêm nữa, không phải đối diện với vợ hàng ngày, tôi cũng bớt đi cảm giác áy náy, day dứt. Trách nhiệm với gia đình tôi vẫn thực hiện tốt và cũng chẳng hề có ý định bỏ vợ gì cả. Tôi chỉ định chơi một dạo rồi lại về với vợ con thôi.

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Có lần tôi được về thăm vợ con nhưng giữa chúng tôi không xảy ra chuyện ấy. Phần vì tôi cũng “no” rồi, phần vì về gấp quá không có thời gian. Vợ tôi không thể hiện gì khác lạ ra mặt, tôi thầm thở phào yên tâm.

Tuần trước tôi về nghỉ được mấy ngày. Không ngờ sau 2 tháng xa nhau, vợ lại cho tôi một sự kinh ngạc không tưởng tượng được. Khi tôi về nhà, cô ấy đã đem con đi gửi rồi nấu sẵn một bàn tiệc toàn món tôi thích. Thêm 1 chai rượu vang nhưng đáng chú ý nhất là cách ăn mặc, trang điểm của cô ấy. Phải nói là gợi cảm chết người. Bộ váy ngủ sexy, mái tóc thơm lừng buông xõa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà thanh thoát, cơ thể cô ấy dường như cũng gọn gàng hơn trước do tập thể dục thì phải.

Vợ thậm chí còn cố ý buông lơi 1 quai áo ngủ, rồi vô tình cúi xuống khoe khe ngực, co chân để lộ cặp đùi thon. Nhìn bộ đồ lót quyến rũ lấp ló, tôi thực sự không thể nhịn nổi. Nhưng vợ khăng khăng bắt tôi phải chờ. Cho đến nửa đêm, rượu ngấm men say và cảm xúc cũng lên đến đỉnh điểm, vợ mới để tôi “tiến tới”.

Trên giường, cô ấy hoàn toàn lột xác thành 1 người khác hẳn. Đầy hư hỏng và tinh nghịch, dám chủ động cũng như thoải mái thử những thứ mới lạ. Tôi choáng toàn tập để rồi mừng như bắt được vàng. Sau cả đêm quấn quýt, sáng ra tôi tự nhủ trong lòng sẽ chia tay cô bồ để về toàn tâm toàn ý với vợ.

Vợ tôi bây giờ quyến rũ như thế, tôi không về giữ nhỡ lại bị gã khác nẫng tay trên thì sao. Hơn nữa, cái tôi cần là chuyện đó mặn nồng thì vợ đã thừa sức đáp ứng tôi. Vậy nên việc gì tôi phải qua lại với người khác cho mang tiếng, còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Qua đêm đó tôi cũng hiểu ra, thực chất vợ thừa biết tôi ngoại tình. Nhưng thay vì trách móc, lên án chồng, cô ấy đã tự kiểm điểm lại bản thân và quyết tâm sửa đổi thiếu sót. Tôi cảm động lắm, nhận ra cô ấy yêu mình rất nhiều. Một người vợ như thế, tôi sao nỡ lòng tiếp tục khiến cô ấy tổn thương thêm nữa! Lấy được cô ấy là may mắn của tôi trong cuộc đời này!