Ân ái trong đêm tân hôn đến thấm mệt, đột nhiên nhìn thấy chiếc váy ngủ dính máu của vợ, sự thật đằng sau đó khiến tôi chết lặng

Tâm sự 17/04/2023 07:50

Nghe thẳng bạn thân nói câu đó thì Hải cũng chột dạ, thật sự thì chuyện Hằng còn trinh ở tuổi 30 này thì Hải cũng không dám tin. Nhưng nếu sự thật là vậy thì Hải sung sướng lắm, đêm tân hôn sợ hỏi thẳng vợ còn trinh không thì gia trưởng quá nên Hải ôm Hằng vào thỏ thẻ những lời yêu thương.

35 tuổi trong khi bạn bè cùng trang lứa đã ổn định gia thất thì Hải vẫn chưa có mối tình vắt vai mà nguyên nhân đâu phải anh xấu xí mà ngược lại Hải đẹp trai lại có sự nghiệp ổn định. Cũng vì lúc còn trẻ mai lo cho công việc nên giờ đây nhìn lại vẫn còn ế thì Hải nóng ruột lắm. Lần nào bố mẹ anh gọi điện cũng than thở.

- Thằng Khánh con bà Tám cưới vợ mới 3 tháng đã sinh con trai rồi đấy. Mày định bao giờ cho bố mẹ nàng dâu đây hả con.

- Bố mẹ cứ từ từ, chuyện hôn nhân không thể vội được.

- Năm nay 35 tuổi mà mày kêu không vội á? Mày là con 1 trong cái nhà đấy...đừng có để mẹ phải chết mà chưa kịp nhìn mặt cháu nội.

- Được rồi, lần nay con nhất định giữ lời hứa. 2 tháng nữa con sẽ đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ.

Nhưng lần trước hứa rồi để đó, nhưng lần này thì Hải biết là mình phải tìm vợ thật. Không có thời gian đi tán tỉnh nên Hải gửi hồ sơ qua dịch vụ "ứng tuyển" nơi toàn những người ế như Hải muốn lập gia đình. Và rồi chỉ chưa đầy 1 tuần thì Hải đã có lịch đi hẹn gặp mặt, cô gái đó tên là Hằng rất xinh đẹp và có lý lịch trong sạch.

Ân ái trong đêm tân hôn đến thấm mệt, đột nhiên nhìn thấy chiếc váy ngủ dính máu của vợ, sự thật đằng sau đó khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giây phút gặp Hằng ngoài đời mà Hải không dám tin gái xinh như Hằng mà cũng ế. Nhưng anh lại thấy vui vì dù sao cũng may mà Hằng ế đến giờ thì anh mới có cơ hội, quyết không để vụt mất Hằng nên chỉ sau 1 tháng hẹn hò Hải ngỏ lời cầu hôn rồi dắt Hằng về ra mắt bố mẹ.

- Mình mới quen 1 tháng mà tính đám cưới luôn liệu có vội không anh?

- Có gì mà vội, cưới vợ phải cưới liền tay mà em. Ở nhà mẹ anh giục lắm rồi...anh hứa sẽ yêu thương em thật lòng.

Và rồi có được cái gật đầu của Hằng thì Hải sung sướng lắm, lúc dắt cô về quê thì may mắn là mẹ Hải thích Hằng vô cùng. Mọi sự đều tốt nên đám cưới của Hải và Hằng diễn ra nhanh chóng sau đó. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn mà Hằng cứ đỏ mặt.

- Này, vợ mày e thẹn như thế không lẽ là gái còn trinh nguyên à? Coi như mày có số hưởng rồi nhé...cưới vợ muộn mà cưới được vợ như này là hơn cả trúng số.

Nghe thẳng bạn thân nói câu đó thì Hải cũng chột dạ, thật sự thì chuyện Hằng còn trinh ở tuổi 30 này thì Hải cũng không dám tin. Nhưng nếu sự thật là vậy thì Hải sung sướng lắm, đêm tân hôn sợ hỏi thẳng vợ còn trinh không thì gia trưởng quá nên Hải ôm Hằng vào thỏ thẻ những lời yêu thương.

Ân ái trong đêm tân hôn đến thấm mệt, đột nhiên nhìn thấy chiếc váy ngủ dính máu của vợ, sự thật đằng sau đó khiến tôi chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em có sợ không?

- Có chứ anh...

Được rồi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng.

Tân xong 1 hiệp đầu thì Hải còn muốn nữa nhưng thấy Hằng thấm mệt nên anh ôm vợ ngủ. Ấy thế nhưng mới được 10 phút Hằng bảo muốn dậy đi vệ sinh nên Hải gật đầu, cứ tưởng sẽ chẳng có gì, ai dè lúc Hằng đứng dậy thì Hải chết điếng khi máu dính trên váy ngủ Hằng chảy ra ồ ạt. Hải định lao tới hỏi vì rõ ràng máu trinh không thể nhiều như vậy được. Nhưng chưa kịp hỏi thì Hằng đã ngất xỉu đi. Đêm đó Hải phải đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu, sau 2 tiếng chờ đợi bác sỹ tiến lại quát lên.

- Anh là chồng của cô gái kia đúng không?

- Vâng, đúng là tôi. Vợ tôi có sao không bác sỹ.

- Anh còn hỏi được ạ. Biết vợ có bầu mà vẫn ân ái là sao, vợ anh có thai mới hơn 2 tháng rồi nên phải giữ gìn. Ấy thế mà vợ chồng anh bất cẩn quá...giờ thì cái thai bị sảy rồi. Chúng tôi rất tiếc.

Nghe đến đó mà Hải điếng người, đêm nay là đêm tân hôn mà bác sỹ lại nói vợ mình có thai hơn 2 tháng. Vậy ra giọt máu lúc nãy trên ga giường là giả, tất cả là Hằng lừa dối anh để bắt Hải "đổ vỏ". Hải còn nghĩ mình cưới được vợ xinh lại ngoan hiền...ai dè lại ra nông nỗi này. Anh thật sự không biết làm sao nữa, giá như ngay từ đầu Hằng nói thật thì Hải còn tha thứ...nhưng giờ thì anh chỉ thấy căm hận mà thôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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