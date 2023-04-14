Ô sin cố tình thả rông để lộ bầu ngực trước mặt chồng, tôi không nói không rằng liền làm 1 hành động khiến cô ta xanh mặt

Tâm sự 14/04/2023 16:16

Nghe vậy, chồng Lan vội vã chạy vào giúp cô ô sin ngay, Lan đã bắt đầu nóng mắt nhưng cô vẫn đứng yên bên ngoài ngó vào. Nào ngờ, cô ô sin vừa cúi xuống thì cả đôi ngực của cô ta lồ lộ ra trước mặt chồng chị. Anh thấy ngại quá vội nhảy lên ghế ngồi xem ti vi.

Lan vẫn phải đề cao cảnh giác với những đối tượng nguy hiểm xung quanh. Cô kể, từ khi lấy chồng, chưa hề 1 lần lơi là chuyện bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Dạo gần đây đứa lớn đã bắt đầu đi học xa mà Lan thì vừa được thăng chức nên công việc rất nhiều. Vì thế, chị đành lên mạng tìm thuê ô sin. Người ta cứ cảnh báo Lan là thuê cô cô sin nào xâu xấu ngu ngu 1 chút kẻo nó cướp chồng. Thế nhưng, chị tự tin nói:

- Chồng  em bao nhiêu gái vây quanh mà anh ấy có bao giờ để ý ai đâu, về khoản này thì em tin tưởng tuyệt đối.

Nói là như thế, nhưng thực sự chị vẫn bắt đầu có sự để ý. Quả thực, lo cái gì cái đó đến. Hôm ấy, chị cố tình đi làm về sớm hơn bình thường để thăm dò ô sin. Vừa bước vào nhà, chị đã nghe tiếng ô sin í ới:

 

Ô sin cố tình thả rông để lộ bầu ngực trước mặt chồng, tôi không nói không rằng liền làm 1 hành động khiến cô ta xanh mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh ơi, xách hộ em xô nước này để em lau nhà với, nặng quá, ối!

Nghe vậy, chồng Lan vội vã chạy vào giúp cô ô sin ngay, Lan đã bắt đầu nóng mắt nhưng cô vẫn đứng yên bên ngoài ngó vào. Nào ngờ, cô ô sin vừa cúi xuống thì cả đôi ngực của cô ta lồ lộ ra trước mặt chồng chị. Anh thấy ngại quá vội nhảy lên ghế ngồi xem ti vi.

Nhưng cô ô sin lại đến lau ti vi rồi cố tình cúi xuống để quyến rũ chồng Lan. Lan tức sôi máu nhưng vẫn giả vờ bình thản bước vào vẫn chào hỏi niềm nở.

Cho đến hôm thứ 2, cứ tưởng bà chủ chưa biết gì, cô ô sin lại tiếp tục hành động như hôm qua hòng gây được sự chú ý với chồng Lan. Nhưng lần này, Lan không để yên nữa, cô bước vào nhà hắng giọng nói:

- Thảo này, em làm cho chị được 1 tháng rồi nhỉ, chị thấy em rất chăm chỉ lại còn đặc biệt quan tâm đến vợ chồng chị. Chị mừng lắm.

Cô ô sin liếc xéo rồi thẹn thùng:

Ô sin cố tình thả rông để lộ bầu ngực trước mặt chồng, tôi không nói không rằng liền làm 1 hành động khiến cô ta xanh mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Dạ, đó là bổn phận của em thôi ạ, em có làm được gì to tát đâu, chị cứ quá lời.

Lan cười khẩy rồi đưa cho cô ô sin chiếc túi to:

- Đây, chị mua cho em lô áo đây, thấy hôm nào em cũng mặc cái áo ba lỗ trễ nải đó, mà trời thì lạnh rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Cô ô sin biết có điềm chẳng lành liền mở ra thì quả thật thấy khoảng chục chiếc áo cao cổ kín mít khiến cô sốc ngất:

- Em…cảm ơn chị ạ. Nhưng..mùa này vẫn còn mát chứ chưa lạnh lắm đâu chị.

Lan liền nháy mắt chồng rồi ôm lấy anh:

- Trời lạnh rồi chồng nhỉ, vợ chồng mình vào ôm nhau ngủ cho ấm đi.

Chồng Lan hôn chụt lấy vợ rồi gật đầu khiến ô sin tức tối vô cùng.

Lan chờ chồng vào phòng thì quay sang ô sin:

- Lạnh lắm rồi em ạ, từ nay lau nhà thì mặc cái áo cao cổ chị mua đấy vào nhé.

Rồi cô nháy mắt ghé tai ô sin:

- Nói thật..em cũng to đấy, nhưng không bằng chị đâu, của chị còn trắng nõn nà cơ, chứ của em vừa đen vừa hôi, cả ngày quần quật làm việc hôi rình, ai mà thèm, về kiếm anh chăn lợn chắc hợp hơn chứ chồng chị thì..em không có cửa!

Nói rồi Lan bỏ đi vào nhà còn cô ô sin biết mình bị phát hiện thì run như cầy sấy vội vàng xin nghỉ việc.

Đau đớn chứng kiến cảnh chồng qua ngủ với bồ, tôi điên tiết mời hết hơn 50 người anh em họ hàng đến và tuyên bố 1 điều khiến cả nhà chồng run lẩy bẩy

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Cô cứ đanh đá chua ngoa thế này thì thằng nào chả chán, cô nghĩ cô có chút tiền là ai cũng phải yêu cô à? Đàn bà con gái là phải nói chuyện ngọt ngào dễ nghe như người ta kìa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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