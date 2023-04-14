Thầm mừng vì chồng sắp tặng điện thoại mới cho mình, nào ngờ đến ngày đó tôi chỉ nhận lại đúng bóa hoa khiến tôi chết lặng nhận ra sự thật

Tâm sự 14/04/2023 15:33

Biết là chồng đoán được ước muốn của vợ nên tôi đặt lại vị trí cũ đợi chồng đích thân đưa tận tay tặng sinh nhật vợ. Thấy chồng đi thể dục về tôi vội đặt mọi thứ vào vị trí của nó coi như mình chưa biết món quà bất ngờ của chồng.

Rất ít khi tôi lục lọi đồ đạc của chồng nhưng hôm đó thấy chuông điện thoại cứ kêu ring ring mãi trong cặp sách của anh nên vội mở cặp ra để nghe ai gọi.

Vừa mở cặp ra tôi ngạc nhiên khi thấy cạnh điện thoại đang reo của chồng là một chiếc hộp rất đẹp. Bên trong hộp là một chiếc điện thoại đời mới đang được tầng lớp trẻ trong công ty tôi sử dụng rất nhiều.

Biết là chồng đoán được ước muốn của vợ nên tôi đặt lại vị trí cũ đợi chồng đích thân đưa tận tay tặng sinh nhật vợ. Thấy chồng đi thể dục về tôi vội đặt mọi thứ vào vị trí của nó coi như mình chưa biết món quà bất ngờ của chồng.

Thầm mừng vì chồng sắp tặng điện thoại mới cho mình, nào ngờ đến ngày đó tôi chỉ nhận lại đúng bóa hoa khiến tôi chết lặng nhận ra sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để rồi sau đó công việc quá bận rộn khiến tôi quên bẫng đi món quà của chồng. Cho đến ngày sinh nhật của vợ, chồng tôi chỉ tặng một bó hoa hồng rất đẹp mà không có chiếc điện thoại khiến tôi bắt đầu đặt câu hỏi: Vậy chiếc điện thoại anh mua cho ai mà không phải là vợ?

Nghi ngờ là vậy nhưng tôi không dám hỏi sợ rút dây động rừng, bí mật theo dõi các cuộc điện thoại đến và đi của chồng. Nhưng chẳng có số lạ nào toàn mấy cô cậu nhân viên liên hệ công việc. Thậm chí tôi còn nhờ đến thám tử theo dõi nhất cử nhất động của chồng.

Sau một tháng thám tử báo cáo là chồng tôi rất yêu thương vợ vừa đi làm về là anh ấy về nhà ngay không la cà ở đâu cả. Đúng anh yêu vợ là tôi thừa biết, bởi những lời nói âu yếm yêu thương trước khi đi ngủ là tôi đã cảm nhận được điều đó rồi. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy bất an cứ thấy chồng đang có điều gì giấu mình.

Vừa bước vào nhà thấy con bé ô sin mở nhạc oang oang cả nhà, thấy bài hát hay hay liền lần mò đến để xem, tôi giật mình hỏi:

- Chiếc điện thoại này đâu ra đấy cháu?

- Dạ người yêu cháu tặng ạ.

Giật lấy chiếc điện thoại lên xem tôi nhớ không nhầm đây là chiếc điện thoại mà tôi đang đi tìm chủ nhân của nó, đúng là đi mỏi chân không thấy ai ngờ lại ngay trong ngôi nhà mình. Tôi cố giả như chưa biết:

- Thế cháu có người yêu từ khi nào mà cô không biết vậy?

- Dạ cũng hơn năm rồi cô ạ, anh ấy yêu cháu lắm mua hẳn chiếc điện thoại này tặng đấy.

- Thế bạn cháu ở đâu mai đưa đến đây ra mắt cô chú được không?

- Dạ, dạ anh ấy đi công tác rồi cô ạ.

Nghe nó nói dối trắng trợn tôi không nhịn nổi nữa liền lên giọng:

- Mày nói đi chiếc điện thoại này là của ai? Nói thật tao tha cho còn nói dối tao sẽ nói cho ba mẹ mày biết. Chồng tao đã khai báo hết rồi bây giờ tao muốn hỏi trực tiếp mày để xác minh lại thôi.

- Ôi cô ơi cô tha thứ cho cháu đi, cháu không muốn phản bội cô đâu cô là ân nhân của nhà cháu. Nhưng chú ấy cứ thường xuyên gạ gẫm tình dục với cháu lại dùng những món quà đắt tiền quyến rũ cháu. Lòng tham trong con người cháu không cưỡng lại được nên đã chấp nhận làm người tình bí mật của chú ạ.

- Chúng mày hú hí với nhau từ bao giờ rồi nói ngay?

- Dạ, dạ bắt đầu từ khi cháu đến làm ở đây ạ.

- Trời ơi 2 năm trời rồi mà tao hoàn toàn không biết, mày dám quyến rũ chồng tao à, tao đánh chết mày này, chết mày này.

Đúng lúc đó chồng tôi về và ra sức bảo vệ nó, tôi điên tiết không kiềm chế được liền đánh dùng cán chổi đánh luôn cả chồng cho bõ tức. Sau khi đánh đuổi hai người mệt quá tôi ngồi bệt xuống đất khóc như đứa trẻ con. Thật không ngờ người chồng tôi yêu thương hết mực lại đổ đốn ra thế này đây, tôi đúng là ngu ngốc cứ thích tuyển ô sin đẹp cho đẹp nhà ai ngờ là mồi ngon cho chồng xơi. Ôi sao số tôi khổ thế chứ!

Sợ hãi con ô sin biến ngay hôm đó, còn vợ chồng tôi tình cảm cũng dần vơi cạn, mỗi khi gần gũi chồng mà tôi thấy hình ảnh con khốn đó cứ lượn lờ trước mặt cười cợt bà chủ thật thà ngu ngốc như tôi.

Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, mở cửa căn chung cư 2 vợ chồng vừa với mua, tôi chết đứng khi thấy cảnh tượng 'mèo vờn chuột' trước mắt

Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, mở cửa căn chung cư 2 vợ chồng vừa với mua, tôi chết đứng khi thấy cảnh tượng 'mèo vờn chuột' trước mắt

Tuần đầu tiên, thám tử chẳng tìm ra bằng chứng gì. Chồng chị vẫn đi làm và về đúng giờ. Công việc vốn tiếp xúc với nhiều khách hàng nên gặp ai chồng chị cũng niềm nở. Duy chỉ có một manh mối, cứ vào cuối giờ làm, chồng chị vẫn cùng cô thư ký hay ghé qua một khu chung cư.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật