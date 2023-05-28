6 biểu hiện kỳ quặc chị em phụ nữ có thể gặp sau mỗi lần 'thăng hoa'

Tâm sự 28/05/2023 12:27

Chị Linh cho biết: "Cứ đạt cực khoái là tôi lại bị ho, sổ mũi và hắt hơi, phát ban trên cánh tay. Các hạch ở mặt và cổ cũng bị sưng lên và càng nặng hơn khi 'thăng hoa'".

Đi khám sức khoẻ tình dục, người phụ nữ ở Hà Nội tâm sự với bác sĩ, suốt mấy năm nay, chị luôn phải đối mặt với các triệu chứng cực kỳ khó chịu khi “lên đỉnh”. Điều này khiến chị sợ hãi đến nỗi không dám làm "chuyện ấy".

Đây không phải là trường hợp duy nhất gặp các phản ứng tiêu cực sau khi đạt cực khoái. Không ít trường hợp mỗi lần “lên đỉnh” lại kèm cơn đau đớn dữ dội trong đầu, gây khó chịu hoặc mất thính giác tạm thời,...

Thực tế, sau khi đạt cực khoái, mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau, không ai giống ai. Chị em đừng hoảng sợ nếu thấy 6 điều lạ này xảy ra với cơ thể sau khi làm “chuyện ấy".

6 biểu hiện kỳ quặc chị em phụ nữ có thể gặp sau mỗi lần 'thăng hoa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Buồn bã, dễ cáu gắt

Không ít người cảm thấy buồn bã hoặc cáu kỉnh không thể giải thích được sau khi quan hệ tình dục, ngay cả khi đó là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Có thể bạn đang gặp phải chứng khó thở sau khi quan hệ tình dục. Tình trạng này ảnh hưởng đến những phụ nữ có thể cảm thấy nhạy cảm hơn sau khi gắn kết với bạn tình trong quá trình giao hợp.

Đau đầu

Một số người bị đau đầu dữ dội trong khi sinh hoạt tình dục, đặc biệt là sau khi đạt cực khoái. Đau đầu khi quan hệ tình dục không nghiêm trọng, nhưng nếu thường xuyên mắc phải và tình trạng này kéo dài cần thăm khám hoặc trò chuyện với bác sĩ để được tư vấn, hỗ trợ điều trị.

Mệt mỏi, nghẹt mũi, khó thở

Một vài trường hợp bị hội chứng bệnh hậu chất (POIS), gặp phải các triệu chứng giống như cúm, như một mỏi, sốt và nghẹt mũi, trong vài ngày sau khi bạn tình xuất tinh.

Đây là triệu chứng rất hiếm. Một số nghiên cứu cho rằng, hiện tượng này là một phản ứng dị ứng với tinh dịch.

6 biểu hiện kỳ quặc chị em phụ nữ có thể gặp sau mỗi lần 'thăng hoa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hắt xì

Đối với một số người, chỉ nghĩ về tình dục thôi cũng có thể gây ra cơn hắt xì. Đối với những người khác, nó xảy ra sau khi đạt cực khoái. Các nhà khoa học giải thích có thể là sự ngắt kết nối trong hệ thống thần kinh tự trị, hệ thống kiểm soát các chức năng mà chúng ta không nhất thiết phải nghĩ đến, như thở và tiêu hóa, cũng như hắt hơi và phản ứng tình dục.

Co giật

Hiện tượng co giật sau khi đạt cực khoái rất hiếm, nhưng vẫn xảy ra. Khi người phụ nữ đạt cực khoái thì máu dồn về cực nhanh ở những bộ phận thuộc hệ sinh dục như: ngực, bụng, âm đạo,...

Tử cung co thắt mạnh để hút tinh dịch vào, núm vú săn lại, sự tăng lên đáng kể của trương lực cơ mạnh mẽ và tràn trề sức mạnh sẽ tạo ra co giật, nhẹ hay mạnh không giống nhau tùy cơ địa của mỗi người, vùng kín co bóp mạnh và đều đặn.

Đôi khi cũng xảy ra các hiện tượng vùng kín hay âm đạo co giật mà biểu hiện điển hình là vùng kín "giật giật".

6 biểu hiện kỳ quặc chị em phụ nữ có thể gặp sau mỗi lần 'thăng hoa' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc, yêu “đối tác" nhiều hơn

Khi đạt cực khoái, cơ thể tiết ra một loại hormone gọi là oxytocin, đôi khi được gọi là “hormone tình yêu”. Khi điều này xảy ra, các đối tác có xu hướng cảm thấy đặc biệt gần gũi.

Ngủ ngon hơn

Một loại hormone khác mà cơ thể tiết ra khi đạt cực khoái là prolactin, có thể khiến bạn buồn ngủ. Phụ nữ có thể nhận được lợi ích gấp đôi ở đây - estrogen được tiết ra khi đạt cực khoái cũng có thể tốt cho giấc ngủ.

Sau khi “làm chuyện ấy" đạt cực khoái mà có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, chị em đừng ngần ngại mà hãy đến ngay bệnh viện hoặc gặp các bác sĩ để được thăm khám, tư vấn để có “cuộc yêu” viên mãn nhất.

ThS.BS Phan Chí Thanh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

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