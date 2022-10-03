5 năm sống chung không một tiếng cãi nhau vẫn phải ly hôn vì lý do cay đắng nhất mà mẹ chồng đưa ra

Tâm sự 03/10/2022 22:20

Có lẽ không cuộc hôn nhân nào không có áp lực nhưng với mình nó không đến từ tình yêu mà đến từ những mối quan tâm xung quanh, định kiến xã hội và cả sự mệt mỏi về gia đình chồng.

Chúng mình quen nhau từ những năm tháng đại học, cùng nhau trải qua bao niềm vui của cuộc tình sinh viên. Tới khi ra trường cùng dắt tay nhau vào chốn công sở đầy áp lực.

Yêu nhau 5 năm chúng mình nên duyên vợ chồng, những tưởng sẽ hạnh phúc cùng nhau trọn đời nhưng cuộc sống hôn nhân là một chuỗi áp lực đến cả tình yêu cũng không có cách nào kéo chúng mình vực dậy được. Làm vợ chồng thêm 7 năm nhưng những giây phút hai đứa hạnh phúc mình không thể nào nhớ nổi vì nó quá ít, mình biết anh vẫn thương mình nhưng mình không thể hạnh phúc vì gia đình bên chồng không thích mình.

Ngay từ đầu bố mẹ đã không ưng ý vì mình không phải cô con dâu bố mẹ chọn, càng áp lực hơn nữa khi mình và anh đã 7 năm bên nhau mà không có con.

Dù đã chạy chữa nhiều nơi, uống không biết bao nhiêu loại nhưng chúng mình vẫn không thể có con, trong khi cả hai đều không có vấn đề gì về sinh sản.

5 năm sống chung không một tiếng cãi nhau vẫn phải ly hôn vì lý do cay đắng nhất mà mẹ chồng đưa ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến gần đây mình quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này, anh cũng hiểu cảm giác của mình và đồng ý.

Ngày cuối là vợ chồng, chúng mình dành cả một ngày cho nhau sau 7 năm không trọn vẹn, cùng nhau hẹn hò để lưu lại những kỉ niệm đẹp cuối cùng, chúng mình vẫn sẽ là bạn dù sau này có xảy ra chuyện gì.

Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới, tìm được một người thương anh, cùng có những đứa con và bên nhau đến trọn đời dù nói những lời này với mình vô mình đau đớn. 

Chúng mình kết thúc từ đây, kết thúc một mối lương duyên nhiều nước mắt.

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Hôn nhân thời hiện địa có lẽ luôn phải suy nghĩ đến tiền. Mình mới qua nhà người yêu chơi và được đề cập đến lương. Với mức thu nhập hiện tại của mình, nhà người yêu tỏ vẻ không hài lòng.

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