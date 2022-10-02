Hắt hủi vợ bầu bụng mang dạ chửa để chạy theo "sự nghiệp" 1 mét 6, người chồng nhận cái kết chua chát "kết liễu" phúc phần làm cha cả cuộc đời

Tưởng rằng hôn nhân hạnh phúc sắp gõ cửa cùng thiên thần nhỏ chuẩn bị chào đời, ngờ đâu chị tôi lại chìm trong đau khổ vì một người đàn ông tệ bạc.

Ngày tôi đón chị từ viện về nhìn bóng chị nhỏ bé khập khiểng lê từng bước chân trên hành lang mà lòng tôi thắt lại. Chị mang thai được 4 tháng rồi, hôm trước đi đường bị nguời đàn ông say rượu tông vào nên phải vào viện kiểm tra và theo dõi. May mắn là cả chị và đứa bé đều không sao. Tôi có hỏi chị có báo anh chưa. Chị chỉ cười nhẹ, trả lời với đôi mắt vô hồn: “Báo làm gì, giờ họ mắc chăm lo cho người yêu mới rồi, với chị người đó chết rồi vả lại con chị cũng chẳng cần một nguời cha như vậy”.

Anh và chị yêu nhau được gần 2 năm. Ngày chị phát hiện có thai và báo anh. Anh trả lời không do dự: bỏ đi chớ anh chưa có kinh tế, anh cần tập trung lo cho sự nghiệp và chắc gia đình anh cũng ko chấp nhận. Chị kiên quyết không đồng ý thì anh bỏ mặc chị, chị nhắn tin gọi điện anh không thèm trả lời. Ảnh minh họa: Internet Ba tháng đầu chị nghén nhiều lại ăn không được nên nhìn chị tiều tụy đi hẳn. Chị càng không dám nói với gia đình và cả bạn bè, một mình chống đỡ ở giữa cái thành phố xa lạ. Có anh là điểm tựa duy nhất thì anh lại bỏ mặc chị để chạy theo sự nghiệp 1 mét 6 của anh. Rồi anh báo với chị là anh yêu cô gái ấy, cô ấy phù hợp với điều kiện gia đình anh. Chắc anh sẽ cưới cô ấy làm vợ nên anh mong chị đừng làm phiền tới cuộc sống mới của anh nữa.

Tôi cứ tưởng những chuyện như vậy chỉ có trong phim ai ngờ bên cạnh mình lại có những thằng đàn ông tồi tệ đến như vậy. Anh ta thật hèn đúng không? Là thằng đàn ông mà không dám chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Bỏ mặc nguời con gái lúc họ đang mang thai đứa con của anh. Tôi tin ông trời có mắt. Những người nỡ lòng từ bỏ giọt máu của mình không chút day dứt, vì một lý do khó chấp nhận được như vậy quả thật đáng thất vọng. Ảnh minh họa: Internet Nhưng nghe đâu đó trong cuộc tình chóng vánh với tình nhân 1 mét 6 ấy, anh ta đang có nguy cơ không thể làm cha được nữa. Tôi không phải ác ý nhưng rất muốn những hậu quả phải thích đáng với những kẻ có "dã tâm" với chính người vợ, người thương và đứa con do chính mình tạo ra. Nhìn chị ngày ngày ôm trong mình đứa bé sắp chào đời với sự hắt hủi của cha nó, tôi thương thay cho chị. Hy vọng rằng sau này, cuộc đời của chị và bé con sẽ hạnh phúc hơn mà không cần người đàn ông vô tâm ấy.

Chứng kiến chồng ngày đêm say đắm bên nhân tình, vợ suy sụp trong đau đớn nhưng không dám ly hôn chỉ vì một lý do khó nói của người phụ nữ Có lẽ chuyện cặp bồ đã không còn quá xa lạ, nhưng sao với mình nó còn cay đăng hơn gấp trăm ngàn lần. Chồng mình đã có nhân tình nhưng mình không dám ly hôn chỉ vì lo lắng cho số phận của hai đứa con thơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hat-hui-vo-bau-bung-mang-da-chua-de-chay-theo-su-nghiep-1-met-6-nguoi-chong-nhan-cai-ket-chua-chat-ket-lieu-phuc-phan-lam-cha-ca-cuoc-doi-509183.html