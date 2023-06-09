5 chiêu trò của chàng khiến nàng PHÁT CUỒNG đến điên dại trên giường nhưng lại NGƯỢNG CHÍN MẶT không thừa nhận!

Tâm sự 09/06/2023 01:05

Khi về giường, đàn ông tinh tế là 3 điều này sẽ khiến người phụ nữ phát cuồng và nhanh chóng sẵn sàng "nhập cuộc".

So với nam giới, phụ nữ thường khó lên đỉnh hơn nên rất cần sự hỗ trợ của đối phương. Nhất là màn dạo đầu là yếu tố không thể thiếu để phái đẹp thăng hoa dễ dàng. Vì thế, khi "nhập cuộc" đàn ông nhớ tạo một màn dạo đầu thật nóng bỏng, ấn tượng. Nó không chỉ quyết định 50% sự thành công của màn ân ái mà còn giúp các anh thể hiện được kỹ năng chăn gối cũng như "bản lĩnh đàn ông" của mình trong mắt phụ nữ đó.

Trong cuộc yêu, có thể chị em e ngại không thổ lộ thẳng thắn mong muốn của mình nhưng khi được chồng “tấn công” như thế này chắc chắn vợ nào cũng mãn nguyện.

5 chiêu trò của chàng khiến nàng PHÁT CUỒNG đến điên dại trên giường nhưng lại NGƯỢNG CHÍN MẶT không thừa nhận! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khơi gợi đam mê từ những vùng nhạy cảm

Hầu hết chị em đều thừa nhận rằng, khi nhập cuộc được đối phương "chăm sóc" kỹ những vùng nhạy cảm trên cơ thể sẽ khiến họ hứng khởi và dạt dào cảm xúc hơn rất nhiều. Đặc biệt phụ nữ có nhiều điểm nhạy cảm khác nhau chứ không phải chỉ riêng "vùng kín" hay vòng 1. Chẳng hạn da sau gáy, bụng dưới, đùi non đều là những vùng "lãnh thổ màu mỡ" để các chàng "khai thông" tạo cảm xúc cực khoái cho "nàng hậu" của mình. Chỉ cần một chút khéo léo, kết hợp giữa đôi bàn tay hư hỏng đầy nam tính với nụ hôn cuồng nhiệt di chuyển khắp cơ thể, là bạn đã khiến bạn đời của mình "đứ đừ", ngoan ngoãn nằm yên hợp tác cùng.

Vuốt ve làn da của nàng

Một nụ hôn mơn trớn trượt từ môi, cằm xuống cổ rồi lướt tới đôi bồng đào kết hợp với sự vuốt ve nhẹ nhàng khắp cơ thể chính là màn dạo đầu không gì nóng bỏng hơn. Với một kỹ năng chăn gối ngọt ngào như vậy từ đối phương, đảm bảo nàng sẽ như bị bạn "thiêu đốt". Dù có là người khó nhập cuộc tới mấy thì cô ấy cũng phải vùng dậy mà "chiếm" quyền làm chủ cuộc yêu từ tay bạn. Chỉ cần bạn biết cách đánh thức ham muốn trong nàng thì mọi cuộc yêu của hai người sẽ đều cuồng nhiệt, cháy bỏng.

5 chiêu trò của chàng khiến nàng PHÁT CUỒNG đến điên dại trên giường nhưng lại NGƯỢNG CHÍN MẶT không thừa nhận! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhịp nhàng, liên tục

Sở thích chốn phòng the của phụ nữ thường không giống nhau. Có chị em thích cảm giác đưa đẩy nhẹ nhàng nhưng cũng có người lại thích phiêu lưu với cảm giác mạnh mẽ, quyết liệt từ đối phương. Tuy nhiên, tất cả phụ nữ đều thừa nhận rằng họ luôn thích người đàn ông của mình duy trì được sự nhịp nhàng, liên tục. Trong cuộc yêu, sẽ không có gì tuyệt vời hơn với nhịp độ đều đặn, linh hoạt thay đổi nhiều tư thế để thời gian ân ái của hai người được lâu hơn.

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