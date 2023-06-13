3 lợi ích thần kì khi làm 'chuyện ấy' vào buổi sáng, cái cuối cùng sẽ khiến các cặp đôi phải ngã ngửa!

Tâm sự 13/06/2023 00:07

Không chỉ là giúp cả 2 ‘đổi gió’ và việc ấy vào buổi sáng còn mang đến cho bạn quá nhiều lợi ích đúng không nào.

Một hình thức tập luyện thể dục tuyệt vời nhất

Quan hệ tình dục vào buổi sáng là phương án thay thế tuyệt vời cho việc đi tới phòng tập gym. Theo một cuộc khảo sát được công bố vào năm 2014 bởi Viện Khoa học Công cộng (Public Library of Science): "Chúng tôi đã quan sát và thăm khám 20 cặp vợ chồng dị tính (trong độ tuổi 18-35) có thói quen quan hệ vào buổi sáng ít nhất 3 lần 1 tuần.

Kết quả, các chỉ số đo lường sức khỏe của họ tương đương với chỉ số của những người có thói quen đến phòng tập gym hoặc chạy bộ buổi sáng. Nói cách khác, việc làm chuyện ấy khi thức dậy cũng tiêu tốn một lượng calo ngang bằng như khi bạn chạy bộ 20 phút".

3 lợi ích thần kì khi làm 'chuyện ấy' vào buổi sáng, cái cuối cùng sẽ khiến các cặp đôi phải ngã ngửa! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện các thói quen không tốt

Nếu như bạn luôn bắt đầu ngày mới trong sự uể oải, ngái ngủ, hay thường xuyên bỏ bữa sáng vì không có cảm giác đói hoặc không đủ thời gian để ăn, thì một cuộc ân ái ngay khi thức dậy có thể giúp bạn loại bỏ dần những thói quen này.

Vì việc ‘yêu’ sẽ giúp tiêu tốn mức năng lượng như khi bạn chạy bộ 20 phút. Với sự tiêu hao đó, rất khó để bạn không tỉnh táo và không cảm thấy đói.

Tâm thế tốt hơn để đón chào ngày mới

Các nhà khoa học đã khẳng định rằng làm chuyện ấy lúc bình minh giúp bạn bắt đầu ngày mới một cách hứng khởi và ít lo âu hơn.

Theo một khảo sát được thực hiện vào năm 2014 bởi Đại học Cincinnati (Ohio): Quan hệ tình dục vào buổi sáng là liều thuốc giảm căng thẳng tự nhiên và tác dụng của nó có thể kéo dài tới bảy ngày hoặc hơn. Điều đó có nghĩa là một cuộc ân ái vào sáng thứ Hai có thể làm tâm trạng và cảm xúc của bạn trở nên dễ chịu cho tới tận ngày Chủ Nhật.

3 lợi ích thần kì khi làm 'chuyện ấy' vào buổi sáng, cái cuối cùng sẽ khiến các cặp đôi phải ngã ngửa! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ là giúp cả 2 ‘đổi gió’ và việc mây mưa vào buổi sáng còn mang đến cho bạn quá nhiều lợi ích đúng không nào. Vừa giúp cơ thể luyện tập thể thao lại còn giúp tinh thần thoải mái. Hãy thử để trải nghiệm những thú vị tuyệt vời bạn nhé.

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