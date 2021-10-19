20/10 tròn 1 năm ngày mình cùng chung đôi vợ nhỉ!

Tâm sự 19/10/2021 04:50

Em biết không? mặc dù là một người chồng khô khan, chẳng biết văn vẻ là gì, nhưng trong lòng anh vẫn nhớ 1 câu nói mà nhiều người đàn ông vẫn truyền tai nhau như thế này...

Đầu tiên thì khi mà viết những dòng này cho em, thì anh cần đính chính một chút về tài viết lách và cá tính của mình để em và mọi người cùng hiểu và thông cảm.

20/10 tròn 1 năm ngày mình cùng chung đôi vợ nhỉ! - Ảnh 1
Anh chúc em và con... Ảnh minh họa

Anh là dân kỹ sư nên không giỏi viết lách như em, đồng thời cũng lại là một người được sinh ra ở thế hệ đời 8x.

Cho nên trong anh vẫn còn mang một chút hoài niệm về những giá trị thuần phong mỹ tục của ông cha.

Do đó thay vì nhắn tin cho em như bao người vẫn làm, thì anh sẽ dành một chút thời gian nghỉ ngơi trong ngày ở trên công trường đầy nắng và gió để biên cho em đôi dòng…

Trước là để cám ơn em, vì đã đến bên anh và sinh cho anh một bé con xinh xắn, kháu khỉnh.

Thứ nữa là anh muốn gửi đôi lời chúc tốt đẹp đến em và con đang ở trong vùng tâm dịch của Sài Gòn, nhân ngày 20/10.

Em ạ! từ ngày chúng mình quen nhau cho tới giờ anh cũng chẳng màu mè hoa lá gì cả, mà chỉ cốt là ở tấm lòng.

Và có lẽ cũng chính vì như vậy mà có đôi khi anh lỡ vụng về trong cách hành xử, nói năng khiến em phải buồn lòng.

Nhưng em đã không nề hà gì, mà luôn chín bỏ làm mươi cho anh, luôn tôn trọng, trân trọng anh và giúp anh trở nên ngày một hoàn thiện hơn.

Để rồi 20/10 năm ngoái chúng mình chính thức về chung một nhà, trở thành những người bạn đồng hành của nhau xuyên suốt cuộc hành trình và cùng nắm tay nhau vượt qua biết bao gian khó.

20/10 tròn 1 năm ngày mình cùng chung đôi vợ nhỉ! - Ảnh 2
Luôn mạnh giỏi và xinh tươi như hoa... Ảnh minh họa

Em biết không? mặc dù là một người chồng khô khan, chẳng biết văn vẻ là gì cho hoa lá cành với người ta.

Nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ 1 câu nói mà nhiều người đàn ông vẫn truyền tai nhau như thế này:

“Phía sau người đàn ông thành công, là bóng dáng của một người phụ nữ tuyệt vời”.

Do đó, với người khác em có thể chân ngắn, bốn mắt, khó chiều và chưa thật sự hoàn hảo như những gì họ nói và nghĩ.

Nhưng đối với anh, em lại là người phụ nữ tuyệt vời nhất, vì em chính là nguồn động lực để anh có thêm sức mạnh mà hoàn thành nhiệm vụ của mình trên con đường công danh sự nghiệp.

Là nguồn cảm hứng để anh vẽ nên những tác phẩm tuyệt đẹp, đó chính là những những ngôi nhà mơ ước của khách hàng khắp muôn nơi.

Là ánh sáng dẫn lối anh bước qua những giai đoạn bóng tối của linh hồn mình, những ngày tháng mà tưởng chừng như anh không thể vượt qua được.

Là ngọn lửa hồng luôn sưởi ấm trái tim anh, khiến cho anh dù có đi đến bất kỳ nơi nào, thì vẫn luôn thấy rằng em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Cám ơn em và con đã luôn ở bên anh, là người giúp anh đứng lên mỗi khi vấp ngã và cũng là người giúp anh hoàn thiện và trưởng thành hơn trong hôn nhân.

20/10 tròn 1 năm ngày mình cùng chung đôi vợ nhỉ! - Ảnh 3
Mãi yêu em và con... Ảnh minh họa

Chúc em và con ở nơi vùng dịch luôn mạnh giỏi, để anh yên tâm mà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Mai này công trình hoàn tất rồi, anh sẽ lại về lại với mẹ con em, sẽ dẫn cả em và con đến những quán cà phê lãng mạn để ôn lại những kỉ niệm thuở hai chúng mình mới bước vào đường yêu, sẽ tự tay nấu cho em thưởng thức những món ăn mà em và con yêu thích, sẽ ngồi vừa đàn vừa hát tặng cho em và con một khúc tình ca trong trẻo, về ngôi nhà, về những đứa trẻ và về tình yêu của hai chúng ta…

Yêu em và con!

Mắc 3 lỗi phong thủy “cực to đùng” trong ví tiền thế này, bảo sao cày cuốc quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo…

Mắc 3 lỗi phong thủy “cực to đùng” trong ví tiền thế này, bảo sao cày cuốc quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo…

99,9% trong số chúng ta mắc phải lỗi phong thủy này với ví đựng tiền của mình, bảo sao làm quần quật, đổ mồi hôi sôi nước mắt quanh năm suốt tháng mà nghèo vẫn hoàn rớt mùng tơi…

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự tình yêu hôn nhân Chuyện tình tôi kể 20/10

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 24 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 24 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán