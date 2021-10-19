20/10 tròn 1 năm ngày mình cùng chung đôi vợ nhỉ!

Anh là dân kỹ sư nên không giỏi viết lách như em, đồng thời cũng lại là một người được sinh ra ở thế hệ đời 8x.

Đầu tiên thì khi mà viết những dòng này cho em, thì anh cần đính chính một chút về tài viết lách và cá tính của mình để em và mọi người cùng hiểu và thông cảm.

Do đó thay vì nhắn tin cho em như bao người vẫn làm, thì anh sẽ dành một chút thời gian nghỉ ngơi trong ngày ở trên công trường đầy nắng và gió để biên cho em đôi dòng…

Cho nên trong anh vẫn còn mang một chút hoài niệm về những giá trị thuần phong mỹ tục của ông cha.

Trước là để cám ơn em, vì đã đến bên anh và sinh cho anh một bé con xinh xắn, kháu khỉnh.

Thứ nữa là anh muốn gửi đôi lời chúc tốt đẹp đến em và con đang ở trong vùng tâm dịch của Sài Gòn, nhân ngày 20/10.

Em ạ! từ ngày chúng mình quen nhau cho tới giờ anh cũng chẳng màu mè hoa lá gì cả, mà chỉ cốt là ở tấm lòng.

Và có lẽ cũng chính vì như vậy mà có đôi khi anh lỡ vụng về trong cách hành xử, nói năng khiến em phải buồn lòng.

Nhưng em đã không nề hà gì, mà luôn chín bỏ làm mươi cho anh, luôn tôn trọng, trân trọng anh và giúp anh trở nên ngày một hoàn thiện hơn.

Để rồi 20/10 năm ngoái chúng mình chính thức về chung một nhà, trở thành những người bạn đồng hành của nhau xuyên suốt cuộc hành trình và cùng nắm tay nhau vượt qua biết bao gian khó.

Luôn mạnh giỏi và xinh tươi như hoa... Ảnh minh họa

Em biết không? mặc dù là một người chồng khô khan, chẳng biết văn vẻ là gì cho hoa lá cành với người ta.

Nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ 1 câu nói mà nhiều người đàn ông vẫn truyền tai nhau như thế này:

“Phía sau người đàn ông thành công, là bóng dáng của một người phụ nữ tuyệt vời”.

Do đó, với người khác em có thể chân ngắn, bốn mắt, khó chiều và chưa thật sự hoàn hảo như những gì họ nói và nghĩ.

Nhưng đối với anh, em lại là người phụ nữ tuyệt vời nhất, vì em chính là nguồn động lực để anh có thêm sức mạnh mà hoàn thành nhiệm vụ của mình trên con đường công danh sự nghiệp.

Là nguồn cảm hứng để anh vẽ nên những tác phẩm tuyệt đẹp, đó chính là những những ngôi nhà mơ ước của khách hàng khắp muôn nơi.

Là ánh sáng dẫn lối anh bước qua những giai đoạn bóng tối của linh hồn mình, những ngày tháng mà tưởng chừng như anh không thể vượt qua được.

Là ngọn lửa hồng luôn sưởi ấm trái tim anh, khiến cho anh dù có đi đến bất kỳ nơi nào, thì vẫn luôn thấy rằng em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Cám ơn em và con đã luôn ở bên anh, là người giúp anh đứng lên mỗi khi vấp ngã và cũng là người giúp anh hoàn thiện và trưởng thành hơn trong hôn nhân.

Mãi yêu em và con... Ảnh minh họa

Chúc em và con ở nơi vùng dịch luôn mạnh giỏi, để anh yên tâm mà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Mai này công trình hoàn tất rồi, anh sẽ lại về lại với mẹ con em, sẽ dẫn cả em và con đến những quán cà phê lãng mạn để ôn lại những kỉ niệm thuở hai chúng mình mới bước vào đường yêu, sẽ tự tay nấu cho em thưởng thức những món ăn mà em và con yêu thích, sẽ ngồi vừa đàn vừa hát tặng cho em và con một khúc tình ca trong trẻo, về ngôi nhà, về những đứa trẻ và về tình yêu của hai chúng ta…

Yêu em và con!