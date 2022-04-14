"2 năm ngoại tình - trả giá 7 năm lạnh nhạt từ vợ" - Tâm sự cay đắng của anh chồng ham của lạ

Tâm sự 14/04/2022 08:00

Chẳng dễ dàng phải không? Nhưng nếu tôi từ bỏ, tôi nghĩ bản thân sẽ có 10 năm thậm chí là 20 năm còn khổ sở hơn thế.

Vợ tôi là dân buôn bán, tôi là dân công sở. Tính tình của tôi và vợ cũng khác nhau. Tôi kiệm lời từ tốn, vợ tôi lại lớn tiếng nói nhiều. Bởi vậy nhiều lúc khó chịu trong người, nghe vợ lớn tiếng tôi cũng thấy bất mãn. Nhưng vợ tôi là người phụ nữ siêng làm khéo chăm gia đình.

Vợ lo từng bộ vest cho tôi đi hội họp, còn cô ấy ở nhà buôn bán sớm hôm một tay lo cho con cái, cha mẹ chồng. Một phần tiền vợ kiếm được từ buôn bán cũng phụ giúp kinh tế gia đình cùng tôi. Mẹ tôi hay nói, vợ tôi thế nào thì cũng là người tôi khó kiếm được ở đời này.

Vậy mà tôi lại ngoại tình. Thật ra, chính tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngoại tình. Thời gian tôi gặp khó khăn lớn trong công việc, tôi không thể chia sẻ cùng vợ. Cô ấy vừa ồn ào, vừa không chịu lắng nghe. Điều làm tôi tổn thương nhất là thay vì ủi an tôi, vợ chỉ đưa ra xấp tiền vừa mới vừa kiếm được, còn bảo thế này có đủ không? Điều đó làm tôi thấy tổn thương vì thấy mình kém cỏi.

Tôi ngoại tình với một người phụ nữ trẻ. Nhưng thay vì chung thủy với tôi, cô ta lại cặp kè với một gã khác cùng lúc. Sau 2 năm, tôi cũng biết mùi vị bị phản bội. Vợ tôi biết chuyện chồng ngoại tình nhưng cô ấy chẳng nói gì. Dù tôi có quay về năn nỉ, thậm chí là quỳ gối trước mặt vợ, cô ấy cũng không nói một lời.

Tôi dần hối hận về những gì mình đã làm. Vợ tôi dù không dịu dàng nhưng cô ấy chưa từng phản bội tôi. Vợ tôi nói chuyện khó nghe thật, nhưng cô ấy đã luôn làm những điều tốt nhất cho tôi. Vợ tôi chẳng biết làm đẹp, hàng hiệu gì, nhưng những gì tốt nhất, đắt nhất cô ấy luôn chuẩn bị cho tôi và con. Mẹ tôi nói đúng, vợ tôi không hoàn hảo nhưng tôi sẽ không tìm được người vợ nào thứ hai tốt với tôi như cô ấy.

Từ khi quay về, vợ chưa một lần nhìn tôi. Ngoài việc chăm con, lo cho cha mẹ chồng, cô ấy hầu như không muốn tiếp xúc với tôi. Đến cả một bữa cơm đủ vợ đủ con tôi cũng không thể có. Chỉ cần tôi xuất hiện ở đâu, vợ tôi đều tránh đi. Có một lần giận quá tôi hỏi vợ, cô ấy chỉ đáp:

"Em không ly hôn không có nghĩa là tha thứ cho anh. Chuyện khó như vậy em không làm được".

Tôi mất 7 năm dài để có được một lần ngồi xem TV cùng vợ. Suốt 7 năm đó, chưa khi nào tôi thấy mình sống tốt và ý nghĩa. Có lúc tôi nghĩ hay là cứ ly hôn đi, sao phải mệt mỏi thế này? Nhưng tôi không làm được, nếu ly hôn thì tôi xem như mất trắng vợ con. Nếu để gia đình đổ vỡ, có lẽ tôi cả đời cũng không thể tha thứ cho mình. Thà cứ từng năm vẫn còn thấy vợ con ở bên, từng năm chuộc tội lỗi sai lầm vẫn còn có thể cứu vãn.

2 năm là người chồng ngoại tình rồi phải trả giá 7 năm lạnh nhạt từ vợ. Chẳng dễ dàng phải không? Nhưng nếu tôi từ bỏ, tôi nghĩ bản thân sẽ có 10 năm thậm chí là 20 năm còn khổ sở hơn thế.

Vì thế, nếu bạn có từng nghĩ đến ngoại tình, hãy nghĩ đến những gì mình phải trả giá, có thể không phải là vài năm, mà là cả đời hối hận. Đã ngoại tình thì bạn chỉ là một người đàn ông tệ sống chẳng dễ dàng về sau.

Ngoại tình đáng sợ đến mức nào? Nó có thể lấy đi một gia đình, một hạnh phúc, thậm chí là một mạng sống của chính mình hay người khác một cách tàn nhẫn nhất...

Ngoại tình đáng sợ đến mức nào? Nó có thể lấy đi một gia đình, một hạnh phúc, thậm chí là một mạng sống của chính mình hay người khác một cách tàn nhẫn nhất...

Phải chi, trước khi ngoại tình, anh một lần có thể nhìn thấy, một lần tự hỏi chính mình thêm vài lần nữa, rằng có đáng không…

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện gia đình tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận