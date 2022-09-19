Xin chúc mừng 3 con giáp Trời thương cho trúng số độc đắc trong liên tiếp 3 ngày tới (20, 21, 22/9/2022)

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 17:45

3 con giáp may mắn đắc tài đắc lộc, kiếm được bộn tiền, túi cứ vơi lại đầy, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó nên được trời Phật thương. Đúng 3 ngày nữa (20 - 22/9), Dần sẽ nhận bất ngờ cực lớn, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Từ trắng tay, nghèo khổ cũng trở thành đại gia khiến nhiều người đỏ mắt, ngưỡng mộ. Được Thần Tài chỉ điểm nên bạn có thể trúng số độc đắc, tha hồ làm việc thiện hoặc đi du lịch đó đây tùy thích.

Công việc thuận đà thăng tiến, tiền bạc ập vào két ầm ầm nên trong khoảng thời gian này người tuổi Dần sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Đầu tư đâu sinh lời đấy, có cơ hội thăng chức tăng lương nên càng về cuối năm con giáp giàu có này càng viên mãn như ý.

Sắp tới, người cầm tinh con Hổ nhất định sẽ công thành danh toại, không chỉ có nhà có xe mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng đều ngưỡng mộ. Con giáp này sẽ được trời Phật rót lộc vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã trở thành đại gia nhờ cơ hội trúng số độc đắc. 

Xin chúc mừng 3 con giáp Trời thương cho trúng số độc đắc trong liên tiếp 3 ngày tới (20, 21, 22/9/2022) - Ảnh 1
Đúng 3 ngày nữa (20 - 22/9), Dần sẽ nhận bất ngờ cực lớn, tiền bạc đổ về tiêu không hết, từ trắng tay, nghèo khổ cũng trở thành đại gia khiến nhiều người đỏ mắt, ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài vận của người tuổi Tý vẫn luôn tốt do con giáp này luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình. Được Trời Phật phù hộ, sẽ có cơ hội đổi đời, đổi vận. Do có "Thực Thần Tinh" nhập mệnh nên mọi mặt trong cuộc sống trở nên vô cùng thuận lợi, đặc biệt là về tài vận, các cơ hội phát tài, kiếm tiền liên tiếp đến với con giáp này.

Nhanh nhẹn, thông minh và cực nhạy bén với thời cuộc nên Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều có công danh xán lạn, sự nghiệp hiển vinh. Đặc biệt, trong thời gian này được thần tài điểm danh nên Tý sẽ kiếm được khoản tiền khá lớn từ công việc kinh doanh.

Do cung mệnh xuất hiện cát tinh, nên vận đen đều được "quét sạch" hết. Đặc biệt do được thần tài phù trợ, nên người tuổi Tý trong 3 ngày tới (20 - 22/9) sẽ có những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc đầu tư kinh doanh bên ngoài. Ngoài ra, con giáp này sẽ giải quyết được mọi khúc mắc trong công việc.

Xin chúc mừng 3 con giáp Trời thương cho trúng số độc đắc trong liên tiếp 3 ngày tới (20, 21, 22/9/2022) - Ảnh 2
 Do có "Thực Thần Tinh" nhập mệnh nên mọi mặt trong cuộc sống trở nên vô cùng thuận lợi, đặc biệt là về tài vận, các cơ hội phát tài, kiếm tiền liên tiếp đến với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Họ làm điều tốt một cách tự nguyện, không hề toan tính thiệt hơn, càng không kể công. Chính nhờ đức tính ấy nên Hợi tích được rất nhiều công đức, được bề trên nâng đỡ, thương yêu mà tạo điều kiện làm giàu.

Liên tiếp 3 ngày tới đây (20 - 22/9), tài vận của Hợi sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt. Hợi có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu.

Tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Hợi vốn rất thông minh, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy ưu điểm và biến chúng thành sức mạnh, xây dựng một cuộc sống sung túc. Tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, tận hưởng cuộc sống mỹ mãn.

Xin chúc mừng 3 con giáp Trời thương cho trúng số độc đắc trong liên tiếp 3 ngày tới (20, 21, 22/9/2022) - Ảnh 3
Liên tiếp 3 ngày tới đây (20 - 22/9), tài vận của Hợi sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày tới con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 17 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 17 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 12 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng