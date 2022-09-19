Trúng số độc đắc vào 16 chiều mai (20/9), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, tiền bạc đổ về như thác, sự nghiệp bừng sáng, ung dung ngồi hưởng lộc trời, thuận thế làm giàu

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 12:34

3 con giáp nhận mệnh Phượng Hoàng, phát tài rực rỡ, vận đỏ quấn thân, vàng bạc châu báu thi nhau lao vào két sắt.

Tuổi Tý

Tử vi học nói rằng, vào 16h chiều mai là thời điểm thuận lợi cho Tý bứt phá ngoạn mục. Nhiều cơ hội kéo đến, nhiều cánh cửa được mở ra và nếu Tý có ý định làm giàu thì đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất. Chỉ cần mạnh dạn nắm lấy thì từ thời điểm này trở đi, cuộc đời sang trang mới, vận mệnh hưng thịnh, tài vận sung túc.

Vận may sẽ giúp người tuổi Tý tạo ra bước ngoặt lớn. Đây chính là thời điểm hoàng kim của họ với vô vàn cơ hội phát tài, nâng cao tài vận. Không chỉ được quý nhân chiếu cố, người tuổi Tý còn được Thần Tài “chấm sổ”, làm gì cũng hanh thông, mọi công việc đều bội thu tiền bạc. Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có một bước tiến dài, được coi trọng và nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tý sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Tý có khả năng làm giàu khiến ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí có người đi theo học hỏi bí quyết.

Trúng số độc đắc vào 16 chiều mai (20/9), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, tiền bạc đổ về như thác, sự nghiệp bừng sáng, ung dung ngồi hưởng lộc trời, thuận thế làm giàu - Ảnh 1
Vận may sẽ giúp người tuổi Tý tạo ra bước ngoặt lớn, đây chính là thời điểm hoàng kim của họ với vô vàn cơ hội phát tài, nâng cao tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 16h chiều mai, người tuổi Dậu sẽ đón tin vui tài vận, thăng tiến hoặc tăng lương. Tài chính tăng mạnh chính là niềm vui lớn nhất trong gian đoạn này. Thời điểm sắp tới sẽ dành cho vận đào hoa, tập trung vào chuyện tình cảm ngập tràn lãng mạn. Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu không ngừng thăng tiến, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều tin vui cứ thế nối tiếp nhau.

Người tuổi Dậu có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào hơn. Không những thế, bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những khoản đầu tư. Sự nghiệp thành công giúp con giáp này có thể sở hữu khối tài sản có giá trị.

Tử vi cho biết, Dậu nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Dậu còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ.

Trúng số độc đắc vào 16 chiều mai (20/9), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, tiền bạc đổ về như thác, sự nghiệp bừng sáng, ung dung ngồi hưởng lộc trời, thuận thế làm giàu - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu không ngừng thăng tiến, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều tin vui cứ thế nối tiếp nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào 16h chiều mai sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Tuất theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Thần Tài sẽ cho người tuổi Tuất lộc kinh doanh, buôn bán. Không chỉ lợi nhuận ngày càng tăng và tài vận cũng bùng nổ, bù đắp cho những chuỗi ngày vất vả mà họ phải trải qua. Nói chung, người tuổi Tuất khổ trước sướng sau, đây là thời điểm Tuất gặt hái thành quả. Tình duyên cũng gặp vận số tốt như tiền bạc.

Người tuổi Tuất nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Người làm kinh doanh được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên.

Trúng số độc đắc vào 16 chiều mai (20/9), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, tiền bạc đổ về như thác, sự nghiệp bừng sáng, ung dung ngồi hưởng lộc trời, thuận thế làm giàu - Ảnh 3
Người tuổi Tuất khổ trước sướng sau, đây là thời điểm Tuất gặt hái thành quả, tình duyên cũng gặp vận số tốt như tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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