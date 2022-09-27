Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất trong tuần đầu tiên tháng 10, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 16:54

Tử vi 12 con giáp có nói, sang tuần đầu tiên của tháng 10, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

Tuổi Tỵ

Sang tuần đầu tiên của tháng 10, người tuổi Tỵ thể hiện được sự nhiệt huyết, năng nổ trong công việc nên được cấp trên tin tưởng. Trong thời điểm này, họ sẽ nhận được một dự án mới hoặc được thuyên chuyển làm việc ở một vị trí mới phù hợp hơn với khả năng.

Nếu thể hiện được sự quyết tâm, tập trung cao độ, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập nhờ đó cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh trong thời điểm tới cũng tiếp cận được nhiều khách hàng, gặp được nhân viên có tâm với công việc.

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất trong tuần đầu tiên tháng 10, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 1
Sang tuần đầu tiên của tháng 10, người tuổi Tỵ thể hiện được sự nhiệt huyết, năng nổ trong công việc nên được cấp trên tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian gần đây, người tuổi Tý gặp không ít trục trặc trong công việc. Mọi kế hoạch, dự định của họ đều bị hoãn lại bởi yếu tố khách quan. Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên của tháng 10, con giáp tuổi Tý gặp được quý nhân phù trợ nên tài vận hanh thông hơn rất nhiều.

Người tuổi này làm kinh doanh thì sẽ ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ xuôi chèo mát mái. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng bán sản phẩm được giá, thu về một nguồn lợi lớn đủ để tái đầu tư.

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất trong tuần đầu tiên tháng 10, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 2
Trong tuần đầu tiên của tháng 10, con giáp tuổi Tý gặp được quý nhân phù trợ nên tài vận hanh thông hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, đúng tuần đầu tháng 10 dương lịch, tài vận của người tuổi Dần rất tốt. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực làm việc, họ có nhiều cơ hội hơn trong công việc, kiếm được nhiều tiền hơn. Thu nhập của họ nhờ đó rủng rỉnh hơn rất nhiều.

Không những thế, người tuổi này còn may mắn được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc ngày một xuôi thuận. Sự nghiệp thành công, thu nhập tăng lên khiến tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất trong tuần đầu tiên tháng 10, vạn sự tất thành, công danh song toàn - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp có nói, đúng tuần đầu tháng 10 dương lịch, tài vận của người tuổi Dần rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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