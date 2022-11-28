Xin chúc mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ trong tuần này (28/11 - 4/12/2022), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì, phất lên trong nháy mắt, cuộc đời chỉ có niềm vui, tiền vàng ngập két, thăng hoa mọi mặt

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 03:10

3 con giáp cực kỳ may mắn, bùng nổ lộc tài, sự nghiệp phất lên vùn vụt, đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng.

Tuổi Mùi

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Mùi như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Theo tử vi, tuần này, tuổi Mùi đặc biệt vượng đường tài vận, được quý nhân phù trợ, tài lộc tăng mạnh. Đặc biệt những người là doanh nhân sẽ có thặng dư lớn trong công việc làm ăn, tương lai tươi sáng.

Tuổi Mùi còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng. Dù cho dù là học tập hay công việc, người tuổi Mùi đều đạt được những kết quả tốt nhất, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi sẽ có những thay đổi đáng kinh ngạc. Con giáp này có thể kiếm được số tiền khá lớn mà trước giờ chính Mùi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được. Hơn thế nữa, tuổi Mùi còn có được thành công vang dội là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình và có gan làm giàu. 

Xin chúc mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ trong tuần này (28/11 - 4/12/2022), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì, phất lên trong nháy mắt, cuộc đời chỉ có niềm vui, tiền vàng ngập két, thăng hoa mọi mặt - Ảnh 1
Tuổi Mùi còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân đa số là những người đầy tự tin và có sức thu hút, trong quá trình theo đuổi sự nghiệp, chỉ cần có ý chí cầu tiến thì sẽ luôn có quý nhân dìu dắt. Sự nghiệp thời gian trước sẽ không suôn sẻ và gặp phải sai lầm nhưng sẽ vượt qua được nút thắt vào tuần này. Từ đó, tuổi Thân sẽ giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng, trở thành người thắng to.

Được thần tài đưa đường chỉ lối nên Thân làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu đầu tư kinh doanh, Thân chắc chắn sẽ sinh lời cực lớn, tiền cứ ồ ạt chảy vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Chỉ cần nắm bắt thời cơ này, Thân sẽ có cuộc sống thăng hoa rực rỡ, vận tiền tài đỏ như son, sung sướng không ai sánh bằng.

Thu nhập tuổi Thân có chiều hướng tăng mạnh, sự nghiệp phát triển phong sinh thủy khởi, có khả năng giàu sang phú quý, được mọi người hâm mộ. Cuộc sống sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Xin chúc mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ trong tuần này (28/11 - 4/12/2022), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì, phất lên trong nháy mắt, cuộc đời chỉ có niềm vui, tiền vàng ngập két, thăng hoa mọi mặt - Ảnh 2
Thu nhập tuổi Thân có chiều hướng tăng mạnh, sự nghiệp phát triển phong sinh thủy khởi, có khả năng giàu sang phú quý, được mọi người hâm mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Dần được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Tuần này, Dần có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, trong tương lai, con giáp này chắc chắn sẽ đại phú đại quý bằng chính năng lực cá nhân và sự quyết tâm cao độ của mình.

Người tuổi Dần như cá gặp nước, mang nhiều thời cơ để thanh tiến, làm đâu thắng đó. Từ tài vận tới đời sống ý thức của Dần sẽ bước lên một tầm cao mới. Thời gian này, tuổi Dần mang thể tìm được thời cơ phát tài. Có thể nói, trong thời gian này người tuổi Dần rất bận rộn nhưng con giáp này đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Xin chúc mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ trong tuần này (28/11 - 4/12/2022), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì, phất lên trong nháy mắt, cuộc đời chỉ có niềm vui, tiền vàng ngập két, thăng hoa mọi mặt - Ảnh 3
 Trong thời gian này người tuổi Dần rất bận rộn nhưng con giáp này đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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