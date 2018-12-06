Xem tướng người phụ nữ phúc hậu và có phúc khí tốt

Người thô bạo thường có nét mặt dữ dằn. Không ít người phụ nữ trung niên có vẻ mặt cay nghiệt là do tính cách không tốt. Đây cũng là tướng bạc mệnh, khắc chồng.

Phật dạy rằng, người phụ nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp là một loại phúc báo. Theo đó, khuôn mặt xinh đẹp đến từ sự dịu dàng, lương thiện, người hiền lành thường có gương mặt phúc hậu.

Đặc biệt, một người phụ nữ tốt là yếu tố quyết định đến hạnh phúc gia đình và tương lai của con cháu sau này. Đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ hiền đức. Vậy tướng mạo người phụ nữ phúc hậu , có phúc khí thường có đặc điểm như thế nào?

Tướng mạo sẽ biểu lộ vận mệnh của một người. Xem tướng nhằm tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh, từ mặt mà đoán được tâm, từ tâm biết được vận mệnh.

Hãy cùng xem tướng người phụ nữ phúc hậu với những đặc điểm nhân tướng học dễ nhận biết nhất:

1. Phụ nữ có dái tai lớn, dày

Sở hữu dái tai dày dặn, dài và nhiều thịt cho thấy đầy là người có tài vận tốt, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý cả đời

Hình dáng đôi tai không chỉ là dự báo về tiền vận, gia cảnh, tính tình của một con người và còn dự đoán về sự thành đạt, giàu sang phú quý trong tương lai.

Phụ nữ có dái tai dài, lớn là “đại phúc”

Trong nhân tướng học, đôi tai chính là tượng trưng cho phúc khí, tài vận. Sở hữu dái tai dày dặn, dài và nhiều thịt là tướng phụ nữ phúc hậu và cho thấy đầy là người có tài vận tốt, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý cả đời.

Tướng tai phú quý, vinh hiển đời đời hưởng lộc

Thực tế cho thấy những người phụ nữ sở hữu đôi tai lớn, dài là người thông minh, giỏi giang có khả năng giao tiếp tốt. Đây cũng là mẫu phụ nữ thường được may mắn cùng lúc hưởng danh lợi và địa vị xã hội tốt.

Những người phụ nữ sở hữu đôi tai lớn, dày là người thông minh, giỏi giang có khả năng giao tiếp tốt

Phụ nữ có dái tai dài thường có phúc khí và được định trước là có vận mệnh tiền tài, sức khỏe đều rất tốt. Họ còn mang đến phúc lộc cho cả gia đình mình và giúp gia đình được hưởng cơm no áo ấm.

2. Phụ nữ có ánh mắt thanh tịnh

Phụ nữ có ánh mắt thanh tịnh là người có nghị lực, mạnh mẽ, bình tĩnh trong xử lý công việc

Nữ giới có đôi mắt hơi to, trong veo, lòng đen và lòng trắng phân biệt rõ ràng ánh lên sự thông minh. Họ biết mạnh mẽ, bình tĩnh trong xử lý công việc, quan tâm dù là việc nhỏ, gặp sóng gió thì từng bước vượt qua.

Xem tướng người phụ nữ phúc hậu có đôi mắt trong veo, lòng đen và lòng trắng phân chia rõ ràng

Trong giao tiếp, họ biết lễ nghi phép tắc, không cao ngạo, biết dụng tâm tu dưỡng đối đãi với người khác nên được nhiều người kính nể. Ánh mắt thanh tịnh là nét tướng của người phụ nữ vô cùng thuần khiết. Với tướng quý trời sinh này, cuộc sống người này không biết đến buồn khổ.

3. Phụ nữ có mũi cao thẳng

Những người phụ nữ có tướng mũi cao thẳng, cánh mũi đầy đặn và mở rộng thường là người có nhiều phúc khí. Theo đó, họ nắm giữ được quyền lực, có nhiều sự tự tin và tài năng nên giành được sự thành công trong sự nghiệp.

Phụ nữ có nét tướng mũi cao thẳng ắt giàu sang, phú quý hơn người

Đồng thời, đây là mẫu người phụ nữ được quý nhân phù trợ vì vậy mọi việc đều rất thuận buồm xuôi gió và may mắn được hưởng hạnh phúc giàu sang.

4. Phụ nữ có nhân trung rõ ràng

Xem tướng người phụ nữ phúc hậu cho thấy người phụ nữ sở hữu nhân trung rõ ràng là có phúc tướng và sẽ có khả năng sinh đẻ tốt, sinh ra đứa trẻ có tướng mạo tốt nhất. Con cái sẽ rất thông minh và hiếu thảo, hưởng nhiều phúc, tương lai là người thành đạt.

Người phụ nữ sở hữu nhân trung rõ ràng là có phúc tướng và sẽ có khả năng sinh đẻ tốt, sinh con quý tử

Song song đó, người nhân trung đẹp còn sống thọ, sống lâu. Có câu “thông minh tăng thêm thọ, chồng sang con hiếu thuận” dùng để nhắc cái số tốt của người có nhân trung đẹp.

5. Phụ nữ có cằm đầy đặn

Người con gái có tướng mặt phúc hậu thường có kiểu cằm chẻ, cằm đầy đặn chứ không gầy nhọn

Người phụ nữ có cằm đầy đặn thường có phúc khí khá tốt, hậu vận ổn thỏa. Họ là người biết cách đối nhân xử thế và không làm mất lòng những người xung quanh.

Cằm đầy đặn chứng tỏ người này biết quán xuyến công việc gia đình và nhận được sự yêu thương hết mực của người chồng

Đặc biệt, người phụ nữ sở hữu tướng hai cằm được xem là có thể trợ giúp cho chồng và nhận được sự yêu thương hết mực của người chồng. Cuộc sống gia đình về sau luôn hạnh phúc, êm ấm.

Người phụ nữ sở hữu tướng hai cằm thường có cuộc sống gia đình hạnh phúc

6. Phụ nữ có cung điền trạch rộng mở

Theo nhân tướng học, giữa mắt và lông mày có một khoảng cách được gọi là cung điền trạch. Người phụ nữ có cung điền trạch rộng mở, có vết sẹo xen vào giữa thì phúc khí thường rất tốt.

Phụ nữ có cung điền trạch rộng mở

Đây là tướng người phụ nữ được thừa hưởng của cải, tài sản. Bên cạnh đó, họ thường may mắn ấy được chồng tốt và sống trong giàu sang, phú quý sau khi kết hôn.

7. Phụ nữ có lông mày mượt mà rõ ràng

Lông mày mượt mà rõ ràng còn được gọi là mi tú

Lông mày mượt mà rõ ràng còn được gọi là mi tú. Nữ giới sở hữu lông mày có đặc điểm không quá cứng hay quá đen hoặc hình dáng không cân đối thường là người có đường tài vận khởi sắc, sức khỏe tốt.

Phụ nữ có lông mày mượt mà rõ ràng thường là người có đường tài vận khởi sắc, sức khỏe tốt

8. Phụ nữ có lông mày lá liễu

Dáng lông mày lá liễu thường đậm nét, thanh tú, cong dài… cho thấy đây là người đa tài đa nghệ. Họ biết cách giao tiếp và có tính tình hiền hòa, thân thiện, biết làm vừa lòng người khác. Cô gái có lông mày hình lá liễu thường có biểu hiện là vô cùng thiện lương, hiền hậu.

Phụ nữ có lông mày lá liễu thường có tính tình hiền hòa, thân thiện

Bên cạnh đó, đây là nét tướng của người phụ nữ có tri kỷ, bạn bè tốt hay cấp dưới trung thành. Cuộc đời của họ sẽ luôn êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu lông mày dài quá đến thái dương hoặc khóa ấn đường thì lại phải gánh chịu nhiều nỗi đau.

9. Môi hồng răng trắng

Đặc điểm tướng mạo của người phụ nữ phúc hậu, có phúc khí

Môi hồng tự nhiên, răng trắng sáng, xếp đều nhau như hạt bắp là tướng người phụ nữ chung thủy, rất khéo hiểu lòng người, mang đến hưng thịnh cho gia đình và là cột trụ vững vàng. Đời sống vợ chồng giống như được nếm mật ngọt vậy. Họ luôn được chồng yêu thương và có tình cảm tốt đẹp.

10. Mặt chữ điền

Tướng mặt chữ điền

Tướng mặt chữ điền có nghĩa là mặt không béo không gầy, trán cao, xương má rộng, phần trung tâm tròn trịa. Đây là những cô gái có tính cách chu đáo, hiền hậu, tâm rộng lớn, tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, vui vẻ, thân thiện.

Nên suy nghĩ thấu đáo, hành sự thận trọng, giữ tinh thần thoải mái, sống vui vẻ thì dần dần phúc khí sẽ được cải thiện

Trên đây là những thông tin về xem tướng người phụ nữ phúc hậu, có phúc tướng, phúc khí… chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tuy nhiên, một gương mặt xinh đẹp mà hay gây thù chuốc oán, tâm không thanh tịnh chắc chắn sẽ không nhận được sự yêu quý của người xung quanh. Một người không may mắn sở hữu phức tướng nhưng biết cách ăn ở có tâm sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, quý mến. Có câu: "Muốn dung mạo đẹp, trước hết cần đẹp về nội tâm". Cái đẹp tỏa ra từ cốt cách, tâm hồn vẫn được nể phục, kính mến nhiều nhất. Thay vì muốn thay đổi tướng mạo để tăng phúc khí thì nên hoàn thiện bản thân và suy nghĩ thấu đáo, hành sự thận trọng, giữ tinh thần thoải mái, sống vui vẻ sẽ giúp phúc khí dần dần được cải thiện.

*Thông tin chỉ mang tính chất giải trí - chiêm nghiệm!