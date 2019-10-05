Xem tử vi tuổi thân năm 2020 để biết vận mệnh và những điều cần phải tránh

Theo lịch vạn niên, tử vi tuổi thân năm 2020 và Thái Tuế hình thành cục diện Thân – Tý bán hợp Thủy cục, về tổng thể, bản mệnh có một năm làm việc vất vả lao lực nhưng nhân duyên vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật, xây dựng kế hoạch. Người tuổi này có thể tìm được cơ hội để phát huy tài hoa và năng lực, tuy nhiên tình hình sức khỏe , đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt.

Năm Canh Tý đang được nhiều người mong chờ, nhưng cũng không ít người lo lắng, nhất là người tuổi thân. Nhìn tổng quan về tử vi tuổi thân năm 2020 cũng không được thuận buồm xuôi gió, vậy nên phải biết kết hợp màu sắc để thay đổi phong thủy. Những người tuổi thân thì năm 2020 hợp với màu Đỏ, Cam, Tím, Vàng, Nâu. Theo quan điểm của khoa học phong thủy, màu sơn nhà, màu xe hay màu sắc trang phục quần áo, túi xách, giày dép, trang sức có vai trò to lớn trong việc cân bằng, hỗ trợ và điều hòa yếu tố âm dương – ngũ hành của bản mệnh từng người. Do đó, nắm bắt cách thức sử dụng màu sắc sao cho phù hợp với quan điểm của quy luật phong thủy là việc bạn nên cân nhắc để quan tâm mỗi ngày.

Thế nhưng để có thể đi tới thành công, bạn chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều chông gai và vất vả, tốn nhiều tâm huyết chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả.

Năm Canh Tý, người tuổi Thân sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác và đầu tư lý tưởng, đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng vẫn giấu kín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mình mong muốn.

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Tuổi canh thân năm 2020 có làm nhà được không?

Xem tuổi làm nhà là việc cực kỳ quan trọng trước khi tiến hành xây nhà, thông thường trước khi khởi công xây nhà, làm nhà phải chọn lựa ngày giờ, tuổi tác và xem xét cẩn thận tâm linh, phong thủy để tránh phạm tuổi hạn, sao hạn để công trình được bền vững với thời gian, chủ nhà được vinh hoa phú quý. Với người tuổi canh thân làm nhà năm 2020 có tốt hay không được các chuyên gia phân tích dựa theo 3 yếu tố là hạn tam tai, hạn hoang ốc và hạn kim lâu. Nếu tuổi Canh Thân gặp hạn trong năm 2020 nhưng vẫn muốn làm nhà thì có thể mượn tuổi xây nhà. Chú ý mượn tuổi người > 70 tuổi vì những người tuổi này nằm cung phúc đức tốt cho việc làm nhà.

Cần hiểu rõ về tử vi tuổi thân năm 2020 để tránh những điều kiêng kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi thân xông nhà 2020

Theo lịch vạn niên, tử vi tuổi thân năm 2020 chọn người xông nhà cũng khá khó và quan trọng. Bởi điều này sẽ mang lại vận may, thành công về tài lộc và đem lại bình an cho bản thân trong năm mới. Ngoài ra, dưới đây còn giúp bạn chọn được ngày giờ xuất hành, làm ăn v.v. đầu năm mới 2020 sẽ giúp bạn hanh thông, vạn sự như ý muốn trong cả năm. Gia chủ tuổi Canh Thân thì nên mời các tuổi Tỵ, Tý, Thìn để mời đến xông nhà đầu năm 2020.

Tuổi thân năm 2020 làm ăn được không?

Tử vi tuổi thân năm 2020 cho thấy đây là năm tài lộc lên cao, đầy nhà, mọi việc tốt đẹp, thăng quan tiến chức. nhưng bạn không biết nắm giữ cố gắng thì nó chỉ ở mức bình thường mà thôi. Năm 2020, tuổi Thân gặp sao Lộc Tồn, vì thế mà phương diện tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến, tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết.

Năm 2020 là năm đại phát của người tuổi thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi thân 1992 năm 2020 hợp màu gì?

Năm 2020 những người tuổi thân sinh năm 1992 theo phong thủy ngũ hành là mệnh Kim rất hợp với các màu vàng, nâu, trắng hoặc bạc và kỵ màu đỏ, cam, hồng và cân nhắc khi mua màu xanh lá.

Theo quan điểm của khoa học phong thủy, màu sơn nhà, màu xe hay màu sắc trang phục quần áo, túi xách, giày dép, trang sức có vai trò to lớn trong việc cân bằng, hỗ trợ và điều hòa yếu tố âm dương – ngũ hành của bản mệnh từng người. Do đó, nắm bắt cách thức sử dụng màu sắc sao cho phù hợp với quan điểm của quy luật phong thủy là việc bạn nên cân nhắc để quan tâm mỗi ngày.

Sinh năm 1992 theo phong thủy ngũ hành là mệnh Kim - Ảnh minh họa: Internet

Sao của tuổi canh thân năm 2020

Tuổi Canh Thân 1980 nam mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh.

Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui, nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, tài lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam, còn nữ lại hay bị đau ốm, thường gặp tai ách nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch.

Tử vi tuổi thân năm 2020 cho thấy mệnh nữ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh.

Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc Thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng, kiêng kỵ vào tháng 1 và 8 âm lịch, cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc, hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an.

Những sao cần tránh trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi thân 2020 xuất hành hướng nào?

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Thân xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể.

Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2020: Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 26/1/2020): xuất hành hướng Nam

Ngày mùng 3 tết (Thứ chủ nhật ngày 27/1/2020): xuất hành hướng Hướng Nam, Đông Nam

Ngày mùng 5 tết (thứ 2 ngày 29/1/2020): xuất hành hướng Tây Nam.

Tuổi thân năm 2020 có nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Vận may tuổi thân 2020

Nhìn tổng quan tử vi tuổi thân năm 2020 cho thấy đây là năm vận mệnh của người tuổi Thân tương đối sáng sủa trong năm 2020 này và cũng gặp khá nhiều may mắn trong năm nay. Trong công việc, tuổi Thân không nên hành động vội vàng hay liều lĩnh để dẫn đến sai lầm trong quyết định của mình.

Trong năm 2020, sức khỏe tuổi Thân khá tốt, tinh thần phấn khởi, được gọi là khỏe cả về thân và tâm. Cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để cho tinh thần khỏe mạnh hơn.

Năm nay vận trình tài lộc của tuổi Thân gặp rất nhiều may mắn, có thể dẫn đến từ quý nhân giúp đỡ hay bạn cũng có một khoản tiền không hề nhỏ trong năm nay.

Nhìn chung, mọi thứ trong năm 2020 này của tuổi Thân đều khá thuận lợi và họ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Họ cũng tìm được không ít cơ hội để chứng tỏ năng lực của bản thân mình. Vì vậy nên họ cũng đã đạt được một đột phá khá lớn trong công việc.

Tử vi tuổi thân năm 2020 còn chỉ ra chuyện tình cảm trong năm nay của tuổi Thân có nhiều sự cố bất ngờ. Con giáp này không chịu lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ tin vào những điều mình thấy, mình nghĩ khiến cho những hiểu lầm cứ nối tiếp nhau vì thế năm này người tuổi thân cũng nên thận trọng trong các mối quan hệ.