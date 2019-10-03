3 con giáp là con cưng của trời, chuẩn bị tinh thần để mua nhà sắm xe trong những tháng cuối năm 2019

Tâm linh - Tử vi 03/10/2019 12:33

Những tháng cuối năm 2019, top con giáp giàu có này được trời Phật thương yêu, chiều chuộng hết cỡ nên cuộc sống thăng hoa, tài vận rực rỡ, đổi đời nhanh như chớp mắt.

Nhờ phúc lộc trời cho, những con giáp giàu có này sẽ có của nả đầy nhà, tiền chất chật két, cứ thế mà giàu trong những tháng cuối năm 2019.

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Thức trắng đêm để đếm tiền, sung sướng như tiên, nhà xe có đủ là chuyện dễ như trở bàn tay với con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi con giáp có nói, Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chịu thương chịu khó, không ngại khó khăn. Họ dám dấn thân, hết mình vì công việc và nỗ lực không ngừng nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kiêng nể. Nhờ thế, càng làm việc Dậu càng có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương.

Đặc biệt, những tháng cuối năm 2019, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên tiền sẽ đổ vào nhà Dậu tới tấp. Thức trắng đêm để đếm tiền, sung sướng như tiên, nhà xe có đủ là chuyện dễ như trở bàn tay với con giáp giàu sang này.

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Mùi và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ấm êm, tràn ngập tiếng cười, viên mãn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của con giáp may mắn này khá thuận lợi trong những tháng cuối năm. Chính vì có thừa sự thông minh, tinh tế và khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mùi ắt thăng tiến nhanh chóng, thuận lợi trăm bề.

Không chỉ đỏ vận tài lộc, tình duyên của con giáp bản lĩnh này cũng đỏ như son. Mùi và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ấm êm, tràn ngập tiếng cười, viên mãn vô cùng. Những chuyến du lịch xa, những buổi hẹn hò lãng mạn sẽ giúp tình cảm lứa đôi thêm bền chặt keo sơn.

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Hợi không chỉ tự làm đại gia của chính mình, có bạc tỷ trong tay mà còn thừa sức chăm lo cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Được thần may mắn ghé thăm nên vận số của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc đáng kể từ tháng 10/2019 này. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Hợi cũng gặt hái được những thành quả ngoài mong đợi với tiền về như thác, cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu.

Hãy cứ dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì Hợi không chỉ tự làm đại gia của chính mình, có bạc tỷ trong tay mà còn thừa sức chăm lo cho cả gia đình thật chu đáo, thoải mái báo hiếu mẹ cha.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được trời Phật thương yêu, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ có tháng 10/2019 ngập trong biển tiền, đổi đời ngoạn mục.

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