Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tỏa sáng bất ngờ, tuổi Mão không lo chuyện tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 03/10/2019 12:05

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tỏa sáng trong ngày mới, tài lộc khởi sắc với tuổi Mão. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Tý

Ngày mới, tài lộc của tuổi Tý vượng phát. Người kinh doanh có cơ hội tăng lợi nhuận.

Dù vậy, tình cảm lại có chút trắc trở. Cặp đôi có mâu thuẫn, tranh cãi sẽ khiến cả hai mệt mỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, vận trình công việc của tuổi Sửu có dấu hiệu thăng tiến. Sau khi được ghi nhận thực lực xuất sắc, bạn có thể được cấp trên cân nhắc vị trí cao hơn.

Trong chuyện tiền bạc, bạn nên kiên định hơn, đừng dễ dàng tin người khác mà bị lừa.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Dần

tu vi thu sau ngay 4/10/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cẩn thận họa thị phi trong ngày mới. Nếu bị hiểu lầm, bạn đừng quá nao núng thanh minh, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ.

Về công việc, bạn cần tự tin hơn vào khả năng của mình, đừng sợ sệt.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mão có thể gặp tiểu nhân cản trở công việc. Đây là người thân thiết với bạn, hãy đề phòng.

Bù lại, tài lộc lại khá tốt. Bạn không phải lo chuyện tiền nong trong ngày này.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết tuổi Thìn nên cẩn thận trong các vấn đề về tiền bạc. Vận may tài lộc sẽ đến với bạn, nhưng kèm theo đó là họa tiểu nhân.

Tình cảm khởi sắc, người độc thân gặp nhiều may mắn.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu sau ngay 4/10/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ trong ngày mới vô cùng tươi sáng. Cấp trên đánh giá cao những cố gắng của bạn trong thời gian qua.

Tuổi Tỵ nên chú ý đến sức khỏe trong ngày mới, đặc biệt là những ai có tiền sử bệnh tim.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Ngọ

Dù có quý nhân giúp đỡ, nhưng tuổi Ngọ vẫn phải cố gắng nhiều. Cơ hội chỉ đến một lần, nỗ lực hết sức thì bạn sẽ không phải hối hận.

Tài lộc may mắn với người buôn bán kinh doanh. Bạn có thể tìm được đối tác tiềm năng, gia tăng lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi dù khiêm tốn nhưng lại vô cùng tỏa sáng trong ngày mới. Biết mình biết ta, bạn càng để lại ấn tượng với cấp trên. Sự nỗ lực của bạn chắc chắn được đền đáp.

Tình cảm thăng hoa khiến bạn thấy dễ chịu sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Thân

tu vi thu sau ngay 4/10/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của tuổi Thân không được thuận lợi cho lắm. Bất hòa với đồng nghiệp có thể khiến tâm trạng của bạn xuống dốc, ảnh hưởng đến công việc.

Tài lộc chưa khởi sắc, bạn vẫn phải lo âu về chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới suôn sẻ với tuổi Dậu. Thời gian qua, cấp trên đã thấy sự cố gắng của bạn.

Tài lộc đang dần tăng lên, sẽ dồi dào trong tương lai. Người làm kinh doanh có thể mở rộng thị trường.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có điềm báo hao tài trong ngày mới, bạn nên cân nhắc chi tiêu.

Bù lại, công việc lại khá thuận lợi, bạn không phải lo lắng gì.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu sau ngay 4/10/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 4/10/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi cẩn thận rạn nứt trong tình cảm. Vợ chồng nên bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn.

Sự nghiệp có bước phát triển mới. Bạn có thể có cơ hội mới để thể hiện khả năng của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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