Xem tử vi năm 2019 tuổi canh ngọ để cả năm sung túc và hạnh phúc

Tính theo tuổi phương Đông thì năm Kỷ Hợi 2019 là người tuổi Canh Ngọ sẽ bước vào tuổi 30.

Thông tin về tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019 sinh từ 27/01/1990 đến 14/02/1991 .

Vận hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền, mấy của

Vận niên: Thố lộng nguyệt (Thỏ giỡn trăng)

Thiên can tuổi: Canh gặp năm Kỷ là sinh nhập, có lợi

Địa chi: tuổi Ngọ gặp năm Hợi là tương xung, bất an

Tuổi Canh Ngọ năm 2019 sẽ gặp sao Thuỷ Diệu chiếu mệnh

Xuất hành: Ngày Mồng Một Tết:

- Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng (giờ địa phương)

- Đi về hướng Đông Nam để đón Tài Thần

Màu sắc hợp:

+ Màu bản mệnh: Vàng sẫm, nâu đất thuộc hành Thổ.

+ Màu tương sinh: Màu đỏ, thuộc hành Hỏa.

Màu kiêng kỵ:

+ Màu xanh lá cây, xanh nõn chuối thuộc hành Mộc.

Con số hợp:

+ Nam hợp các số: 1, 6, 7

+ Nữ hợp các số: 2, 5, 8, 9

Hướng đi phù hợp:

Nam mạng

+ Hướng không hợp: Tây Nam (Tuyệt Mệnh) - Đông Bắc (Ngũ Quỷ) - Tây (Họa Hại) - Tây Bắc (Lục Sát)

+ Hướng hợp: Đông Nam (Sinh Khí) - Nam (Phúc Đức) - Đông (Thiên Y) - Bắc (Phục Vị)

Nữ mạng

+ Hướng không hợp: Đông Nam (Tuyệt Mệnh) - Bắc (Ngũ Quỷ) - Nam (Họa Hại) - Đông (Lục Sát)

+ Hướng hợp: Tây Nam (Sinh Khí) - Tây (Phúc Đức) - Tây Bắc (Thiên Y) - Đông Bắc (Phục Vị)

Xem tử vi 2019 Canh Ngọ cho thấy đây là một năm gặp nhiều thời cơ đối với cả nam lẫn nữ Canh Ngọ

Xem tử vi 2019 canh ngọ cho thấy năm đây đối với cả nam lẫn nữ Canh Ngọ là một năm gặp nhiều thời cơ. Đây là thời điểm củng cố sự nghiệp, tình cảm để mọi thứ đi vào ổn định.

Tuổi Ngọ thường là mẫu người tự tin, năng động và có thể đảm đương nhiều trọng tráchlớn. Họ luôn nỗ lực hết mình và rất chịu khó nên dễ dàng tạo dựng sự nghiệp trong thời Tài vận.

Năm 2019 là thời điểm củng cố sự nghiệp, tình cảm để mọi thứ đi vào ổn định

Tuy nhiên, họ thường có tính tình bộc trực, không biết cách kiềm chế, che giấu cảm xúc nên dễ thể hiện tâm trạng của mình ra bên ngoài. Tuy rằng điều này là biểu hiện của sự thẳng thắn, thật thà nhưng lại dễ gây tổn thương với những người xung quanh. Nếu biết cách tiết chế được bản thân thì sẽ phát huy được năng lực vốn có và thành công vượt bậc trong đường công danh.

Nếu biết cách tiết chế được bản thân thì tuổi Ngọ sẽ phát huy được năng lực vốn có và thành công vượt bậc trong đường công danh

2. Tử vi tuổi Canh Ngọ 2019 nam mạng

Năm 2019 là năm Kỷ Hợi, theo tử vi tuổi canh ngọ năm 2019, nam mệnh Canh Ngọ 1990 sẽ gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu là một Cát Tinh mang đến nhiều tài vận may mắn và hạnh thông, chủ về tài lộc và hỷ sử.



Tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019

Phương diện sự nghiệp năm 2019

Năm nay là một năm có vận thế bình thường nên công việc làm ăn tiến triển khá êm đềm. Tuy nhiên, nếu làm ăn xa thì sẽ có nhiều may mắn hơn so với làm gần nhà. Giao tiếp bạn bè ở mức bình. Cần nỗ lực nhiều hơn mới mong đạt được nhiều thành tích.

Tuổi Canh Ngọ 2019 nam mạng có c ông việc làm ăn tiến triển bình thường

Nên cẩn thận hơn trong tháng 4 và tháng 8 vì có thể sẽ mắc bệnh tật và tai nạn.

Thêm vào đó, tiền bạc có dấu hiệu bị thất thoát vì đầu tư chưa hợp lý, chi tiêu nhiều. Thậm chí, nếu không cẩn thận sẽ có thể dẫn bị nợ nần, kiện tụng.

Phương diện tình cảm

Chuyện tình cảm của nam Canh Ngọ trong năm Kỷ Hợi 2019 vui ít, buồn nhiều

Vì được sao Thủy Diệu chiếu mạng nên chuyện tình cảm của nam Canh Ngọ trong năm Kỷ Hợi 2019 vui ít, buồn nhiều.

Về phương diện tình cảm, nam Canh Ngọ được hạnh phúc bên gia đình và con cái

Những quý anh còn độc thân thì có cơ hội gặp được một nửa lý tưởng. Tuy nhiên, nên suy nghĩ chín chắn trước khi có quyết định thành thân. Mặc dù năm nay không có gì kiêng kỵ, nhưng quý anh không nên lập gia đình ở tuổi 30.

Hạp với người tuổi Đinh Sửu (23 tuổi), Tân Mùi (29 tuổi), Giáp Tuất (26 tuổi), Mậu Thìn (31 tuổi);

Khắc Kỵ với tuổi Mậu Dần (22 tuổi), Nhâm Thân (28 tuổi), Quý Dậu (27 tuổi).

Tuổi Canh Ngọ 2019 nam mạng

Với những người đã có gia đình rồi, thì chuyện tình cảm gia đình khó tránh được những mâu thuẫn, bất hòa có thể vì lời nói hoặc vì ít quan tâm đến gia đình.Tiền bạc tiêu hao cũng là nguyên nhân dẫn đến bất hòa trong tình chồng vợ. Vì vậy, nam Canh Ngọ cần dành nhiều thời gian cho gia đình hơn cũng như cẩn thận có cách xử trí khéo léo để mọi chuyện thật ổn thỏa.

Phương diện sức khỏe

Sức khỏe nam Canh Ngọ 2019 không được tốt. Nam Canh Ngọ cần có kế hoạch rèn luyện thể lực, nghỉ ngơi hợp lý cũng như đề phòng tai nạn khi đi xe. Đặc biệt, trong tháng 4 và tháng 8, cần cẩn trọng nhiều hơn để không mắc phải bệnh tật.

3. Tử vi 2019 canh ngọ nữ mạng

Tổng quan về tử vi Canh ngọ nữ mạng sinh năm 2019

Tử vi 2019 Canh Ngọ nữ mạng

Canh Ngọ nữ mạng sinh năm 1990 sẽ bước sang tuổi 30. Trong năm 2019, nữ Canh Ngọ sẽ được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là sao cát tinh mang đến nhiều niềm vui và sự may mắn cả về tài sản lẫn gia đạo.

Phương diện sự nghiệp và tài chính

Trong năm Kỷ Hợi 2019, các cô gái sinh năm 1990 sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc

Trong năm Kỷ Hợi 2019, các cô gái sinh năm 1990 sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Có nhiều khả năng sẽ thay đổi công việc và nơi ở. Với những quý cô làm nghề kinh doanh thì sẽ gặp nhiều thành công, may mắn nên kinh doanh rất đắt hàng và thu về nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, nên tránh đầu tư lớn hoặc đầu tư bất động sản bởi có thể bị hao tốn tiền bạc.

Phương diện tình cảm

Phương diện tình cảm trong năm 2019 nữ mạng rất suôn sẻ

Về đường gia đạo, tình duyên, trong năm 2019, gia đình gặp hòa thuận, hạnh phúc và luôn đầy ắp tiếng cười. Nhiều nữ mạng 1990 sẽ có tin vui, hỷ tín về con cái.

Phương diện sức khỏe

Về sức khỏe, nữ Canh Ngọ 2019 cần đề phòng các bệnh về máu huyết, sức khỏe sinh sản. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cần đề phòng sông nước trong tháng 4 và tháng 8 âm lịch.

Nữ Canh Ngọ 2019 cần đề phòng các bệnh về máu huyết, sức khỏe sinh sản

Để có được cuộc sống thuận lợi bình an, thái ất tử vi canh ngọ 2019 nên lưu ý như sau:

Không nên mua bán nhà đất hoặc tu sửa nhà cửa trong năm 2019. Đây là năm Kim Lâu, Hoang Ốc đối với người Canh Ngọ nên không gặp được nhiều thuận lợi và dễ mắc kiện tụng, rối ren.

Không nên mua xe cộ bởi sẽ dễ bị tai nạn và gặp bất lợi.

Năm nay có dấu hiệu là một năm hao tốn tiền bạc nặng nề. Người Canh Ngọ nên tránh đầu tư, mở doanh nghiệp hoặc phát triển sự nghiệp.

Năm Kỷ Hợi 2019 là tuổi Kim Lâu đối với người Canh Ngọ, do đó cần tránh tổ chức hôn lễ bởi dễ gặp phải điều xấu.

Nên tránh tiến hành các việc trọng đại trong năm Kỷ Hợi 2019

Tóm lại, Xem tử vi năm 2019 canh ngọ nam, nữ mạng nên tránh tiến hành các việc trọng đại. Nếu cần làm thì nên mượn tuổi và có lễ hóa giải để tránh vận xui.

Trên đây là xem tử vi năm 2019 canh ngọ nam, nữ mạng để biết cách đề phòng các bệnh tật, cách hóa giải vận hạn cũng như giúp được hưởng may mắn, hạnh phúc, đạt kết quả tốt hơn trong cả năm. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn đọc có được những kế hoạch chu toàn nhất trong năm mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!