Xem ngày tốt tính chuyện cưới hỏi trong tháng 10 âm năm 2018

Dưới đây là danh sách những ngày lành, giờ tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2018 để có thể tiến hành chuyện lớn thuận lợi, vui vẻ nhất.

Xem ngày tốt trước khi tiến hành đại sự là điều quan trọng cần lưu ý để mọi việc thuận lợi, may mắn. Tháng 10 âm năm 2018 có nhiều ngày tốt phù hợp để tổ chức cưới hỏi, xây nhà, dọn đến nhà mới, mua xe,...

Xem trước ngày tốt giúp lễ cưới hay các việc quan trọng khác diễn ra thuận lợi, vui vẻ hơn

Ngày đẹp trong tháng 10 âm năm 2018

Xem ngày cưới trong tháng 10 âm năm 2018 cần chọn những ngày tốt và phù hợp với mệnh của cặp đôi. Lựa chọn được ngày tốt thôi chưa đủ, còn cần phải có giờ tốt và thuận tiện nhất cho đôi bên gia đình. Dưới đây là danh sách những ngày đẹp trong tháng 10 âm năm 2018 để cô dâu, chú rể lựa chọn. Ngoài ra, với những ngày này, các gia đình có thể tính chuyện lớn khác như động thổ, mua nhà, mua xe,... còn các doanh nghiệp có thể tiến hành khai trương thành công, làm ăn phát đạt.

Thứ Âm lịch Dương lịch Giờ tốt Thứ Bảy 4/10/2018 10/11/2018 Sửu (1h – 3h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Thân (15h – 17h) Chủ nhật 5/10/2018 11/11/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Năm 9/10/2018 15/11/2018 Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Bảy 11/10/2018 17/11/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Năm 16/10/2018 22/11/2018 Sửu (1h – 3h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Thân (15h – 17h) Thứ Sáu 17/10/2018 23/11/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Ba 21/10/2018 27/11/2018 Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Năm 23/10/2018 29/11/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Ba 28/10/2018 4/12/2018 Sửu (1h – 3h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Thân (15h – 17h) Thứ Tư 29/10/2018 5/12/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h)

Tháng 10 âm có nhiều ngày tốt để tiến hành cưới hỏi cho các cặp đôi, gia đình lựa chọn

Những ngày xấu nên tránh trong tháng 10 âm năm 2018

Bên cạnh những ngày đẹp có thể chọn để tiến hành đại sự thì lịch âm tháng 10 năm 2018 cũng có nhiều ngày xấu cần tránh để không gặp phải vận xui. Nếu không thực sự cần thiết thì gia chủ không nên làm việc lớn vào những ngày này.

Thứ Âm lịch Dương lịch Thứ Tư 1/10/2018 7/11/2018 Thứ Sáu 3/10/2018 9/11/2018 Thứ Ba 7/10/2018 13/11/2018 Thứ Sáu 10/10/2018 16/11/2018 Thứ Tư 15/10/2018 21/11/2018 Chủ Nhật 19/10/2018 25/11/2018 Thứ Tư 22/10/2018 28/11/2018 Thứ Bảy 25/10/3028 1/12/2018 Thứ Hai 27/10/3028 3/12/2018

Nên tránh những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch để mọi điều luôn may mắn

Những ngày tốt, ngày xấu trong tháng 10 âm năm 2018 đã được tính trước, tuy nhiên tùy vào thời điểm mà có thể ngày này xấu với người này nhưng lại tốt với người kia. Điều quan trọng nhất là trước khi làm việc trọng đại cần chuẩn bị kỹ lưỡng và đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Xem ngày tốt giúp yên tâm hơn khi triển khai việc lớn, nhưng không nên vì quá tin vào ngay tốt, ngày xấu mà bỏ lỡ những công việc quan trọng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo