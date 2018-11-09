Xem ngày tốt tính chuyện cưới hỏi trong tháng 10 âm năm 2018

Tháng 10 âm năm 2018 là thời điểm thích hợp để nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới, xem ngay ngày tốt trong tháng để bàn chuyện hôn nhân, việc lớn nhỏ trong gia đình cũng nên thực hiện vào những ngày này để mọi điều suôn sẻ.
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Xem ngày tốt trước khi tiến hành đại sự là điều quan trọng cần lưu ý để mọi việc thuận lợi, may mắn. Tháng 10 âm năm 2018 có nhiều ngày tốt phù hợp để tổ chức cưới hỏi, xây nhà, dọn đến nhà mới, mua xe,...
Dưới đây là danh sách những ngày lành, giờ tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2018 để có thể tiến hành chuyện lớn thuận lợi, vui vẻ nhất.
Xem trước ngày tốt giúp lễ cưới hay các việc quan trọng khác diễn ra thuận lợi, vui vẻ hơn
Ngày đẹp trong tháng 10 âm năm 2018
Xem ngày cưới trong tháng 10 âm năm 2018 cần chọn những ngày tốt và phù hợp với mệnh của cặp đôi. Lựa chọn được ngày tốt thôi chưa đủ, còn cần phải có giờ tốt và thuận tiện nhất cho đôi bên gia đình. Dưới đây là danh sách những ngày đẹp trong tháng 10 âm năm 2018 để cô dâu, chú rể lựa chọn. Ngoài ra, với những ngày này, các gia đình có thể tính chuyện lớn khác như động thổ, mua nhà, mua xe,... còn các doanh nghiệp có thể tiến hành khai trương thành công, làm ăn phát đạt.
Thứ
Âm lịch
Dương lịch
Giờ tốt
Thứ Bảy
4/10/2018
10/11/2018
Sửu (1h – 3h)
Chủ nhật
5/10/2018
11/11/2018
Mão (5h – 7h)
Thứ Năm
9/10/2018
15/11/2018
Thìn (7h – 9h)
Thứ Bảy
11/10/2018
17/11/2018
Mão (5h – 7h)
Thứ Năm
16/10/2018
22/11/2018
Sửu (1h – 3h)
Thứ Sáu
17/10/2018
23/11/2018
Mão (5h – 7h)
Thứ Ba
21/10/2018
27/11/2018
Thìn (7h – 9h)
Thứ Năm
23/10/2018
29/11/2018
Mão (5h – 7h)
Thứ Ba
28/10/2018
4/12/2018
Sửu (1h – 3h)
Thứ Tư
29/10/2018
5/12/2018
Mão (5h – 7h)
Tháng 10 âm có nhiều ngày tốt để tiến hành cưới hỏi cho các cặp đôi, gia đình lựa chọn
Những ngày xấu nên tránh trong tháng 10 âm năm 2018
Bên cạnh những ngày đẹp có thể chọn để tiến hành đại sự thì lịch âm tháng 10 năm 2018 cũng có nhiều ngày xấu cần tránh để không gặp phải vận xui. Nếu không thực sự cần thiết thì gia chủ không nên làm việc lớn vào những ngày này.
Thứ
Âm lịch
Dương lịch
Thứ Tư
1/10/2018
7/11/2018
Thứ Sáu
3/10/2018
9/11/2018
Thứ Ba
7/10/2018
13/11/2018
Thứ Sáu
10/10/2018
16/11/2018
Thứ Tư
15/10/2018
21/11/2018
Chủ Nhật
19/10/2018
25/11/2018
Thứ Tư
22/10/2018
28/11/2018
Thứ Bảy
25/10/3028
1/12/2018
Thứ Hai
27/10/3028
3/12/2018
Nên tránh những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch để mọi điều luôn may mắn
Những ngày tốt, ngày xấu trong tháng 10 âm năm 2018 đã được tính trước, tuy nhiên tùy vào thời điểm mà có thể ngày này xấu với người này nhưng lại tốt với người kia. Điều quan trọng nhất là trước khi làm việc trọng đại cần chuẩn bị kỹ lưỡng và đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Xem ngày tốt giúp yên tâm hơn khi triển khai việc lớn, nhưng không nên vì quá tin vào ngay tốt, ngày xấu mà bỏ lỡ những công việc quan trọng.
*Thông tin mang tính chất tham khảo