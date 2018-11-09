Xem ngày tốt tính chuyện cưới hỏi trong tháng 10 âm năm 2018

Tâm linh - Tử vi 09/11/2018 15:15

Tháng 10 âm năm 2018 là thời điểm thích hợp để nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới, xem ngay ngày tốt trong tháng để bàn chuyện hôn nhân, việc lớn nhỏ trong gia đình cũng nên thực hiện vào những ngày này để mọi điều suôn sẻ.

Xem ngày tốt trước khi tiến hành đại sự là điều quan trọng cần lưu ý để mọi việc thuận lợi, may mắn. Tháng 10 âm năm 2018 có nhiều ngày tốt phù hợp để tổ chức cưới hỏi, xây nhà, dọn đến nhà mới, mua xe,...

Dưới đây là danh sách những ngày lành, giờ tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2018 để có thể tiến hành chuyện lớn thuận lợi, vui vẻ nhất.

Xem trước ngày tốt giúp lễ cưới hay các việc quan trọng khác diễn ra thuận lợi, vui vẻ hơn

Xem trước ngày tốt giúp lễ cưới hay các việc quan trọng khác diễn ra thuận lợi, vui vẻ hơn

Ngày đẹp trong tháng 10 âm năm 2018

Xem ngày cưới trong tháng 10 âm năm 2018 cần chọn những ngày tốt và phù hợp với mệnh của cặp đôi. Lựa chọn được ngày tốt thôi chưa đủ, còn cần phải có giờ tốt và thuận tiện nhất cho đôi bên gia đình. Dưới đây là danh sách những ngày đẹp trong tháng 10 âm năm 2018 để cô dâu, chú rể lựa chọn. Ngoài ra, với những ngày này, các gia đình có thể tính chuyện lớn khác như động thổ, mua nhà, mua xe,... còn các doanh nghiệp có thể tiến hành khai trương thành công, làm ăn phát đạt.

Thứ

Âm lịch

Dương lịch

Giờ tốt

Thứ Bảy

4/10/2018

10/11/2018

Sửu (1h – 3h)
Mão (5h – 7h)
Ngọ (11h – 13h)
Thân (15h – 17h)

Chủ nhật

5/10/2018

11/11/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Năm

9/10/2018

15/11/2018

Thìn (7h – 9h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Bảy

11/10/2018

17/11/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Năm

16/10/2018

22/11/2018

Sửu (1h – 3h)
Mão (5h – 7h)
Ngọ (11h – 13h)
Thân (15h – 17h)

Thứ Sáu

17/10/2018

23/11/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Ba

21/10/2018

27/11/2018

Thìn (7h – 9h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Năm

23/10/2018

29/11/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Ba

28/10/2018

4/12/2018

Sửu (1h – 3h)
Mão (5h – 7h)
Ngọ (11h – 13h)
Thân (15h – 17h)

Thứ Tư

29/10/2018

5/12/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

 

Tháng 10 âm có nhiều ngày tốt để tiến hành cưới hỏi cho các cặp đôi, gia đình lựa chọn

Tháng 10 âm có nhiều ngày tốt để tiến hành cưới hỏi cho các cặp đôi, gia đình lựa chọn

Những ngày xấu nên tránh trong tháng 10 âm năm 2018

Bên cạnh những ngày đẹp có thể chọn để tiến hành đại sự thì lịch âm tháng 10 năm 2018 cũng có nhiều ngày xấu cần tránh để không gặp phải vận xui. Nếu không thực sự cần thiết thì gia chủ không nên làm việc lớn vào những ngày này.

Thứ

Âm lịch

Dương lịch

Thứ Tư

1/10/2018

7/11/2018

Thứ Sáu

3/10/2018

9/11/2018

Thứ Ba

7/10/2018

13/11/2018

Thứ Sáu

10/10/2018

16/11/2018

Thứ Tư

15/10/2018

21/11/2018

Chủ Nhật

19/10/2018

25/11/2018

Thứ Tư

22/10/2018

28/11/2018

Thứ Bảy

25/10/3028

1/12/2018

Thứ Hai

27/10/3028

3/12/2018

 

Nên tránh những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch để mọi điều luôn may mắn

Nên tránh những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch để mọi điều luôn may mắn

Những ngày tốt, ngày xấu trong tháng 10 âm năm 2018 đã được tính trước, tuy nhiên tùy vào thời điểm mà có thể ngày này xấu với người này nhưng lại tốt với người kia. Điều quan trọng nhất là trước khi làm việc trọng đại cần chuẩn bị kỹ lưỡng và đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Xem ngày tốt giúp yên tâm hơn khi triển khai việc lớn, nhưng không nên vì quá tin vào ngay tốt, ngày xấu mà bỏ lỡ những công việc quan trọng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo

Xem ngày tốt, ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 để làm đại sự

Xem ngày tốt, ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 để làm đại sự

Làm nhà, mua xe, cưới hỏi, nhập trạch trong tháng 11 năm 2018 đều cần xem trước ngày tốt, giờ lành để tiến hành cho suôn sẻ, mọi điều bình an, hòa thuận.

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