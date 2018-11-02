Xem ngày tốt, ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 để làm đại sự

Tháng 11 dương lịch cũng là thời điểm đẹp có nhiều ngày tốt để cưới hỏi. Thời tiết mát mẻ ôn hòa, nhiều ngày lành để cử hành hôn lễ nhưng khi cưới hỏi vẫn nên xem kỹ ngày nào, giờ nào hợp với tuổi của lứa đôi để ngày thành hôn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất.

Trong tháng 11 năm 2018, muốn làm việc đại sự cần tính toán cẩn thận, trước tiên là xem chọn ngày tốt , giờ tốt để tiến hành, sau mới đến việc chuẩn bị các nghi thức cho đầy đủ. Dù là sửa nhà hay làm nhà, dọn về nhà mới thì cũng cần phải chọn một ngày tốt, giờ đẹp để gia chủ được hưởng nhiều tài lộc, phú quý ở nơi chốn mới.

Lựa chọn ngày tốt để làm việc đại sự tạo tâm lý thoải mái, tránh những điều xui xẻo

Hoạt động mua xe cũng nên chọn đúng ngày tốt, giờ tốt để ký kết mua bán để tạo sự an tâm, giúp chủ nhân vững tay lái hơn khi tham gia giao thông. Mua xe ngoài việc chọn giờ tốt, ngày tốt còn cần phải chọn màu xe hợp mệnh với chủ nhân.

Dưới đây là danh sách những ngày tốt trong tháng 11 năm 2018 để có thể chủ động lựa chọn những ngày giờ phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân, gia đình khi tiến hành các việc lớn trong tháng.

Tháng 11 năm 2018 có nhiều ngày đẹp để tiến hành cưới hỏi, làm nhà, chuyển về nhà mới

Chọn ngày tốt, giờ tốt trong tháng 11 năm 2018

Thứ Dương lịch Âm lịch Giờ tốt Thứ Năm 1/11/2018 24/9/2018 Dần (3h – 5h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h) Thứ Bảy 3/11/2018 26/9/2018 Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Bảy 10/11/2018 4/10/2018 Sửu (1h – 3h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Thân (15h – 17h) Chủ nhật 11/11/2018 5/10/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Năm 15/11/2018 9/10/2018 Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Bảy 17/11/2018 11/10/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Năm 22/11/2018 16/10/2018 Sửu (1h – 3h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Thân (15h – 17h) Thứ Sáu 23/11/2018 17/10/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Ba 27/11/2018 21/10/2018 Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Năm 29/11/2018 23/10/2018 Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h)

Tránh ngày xấu trong tháng 11 năm 2018

Nên tránh những ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 khi tính chuyện lớn

Ngoài việc lựa chọn những ngày tốt trong tháng để tiến hành các công việc từ lớn đến nhỏ cho thuận lợi, cũng nên tránh xuất hành hay làm việc đại sự trong những ngày xấu trong tháng 11 năm 2018. Tuy có thể những ngày xấu này chưa chắc đã khiến việc không thành hay làm gia chủ gặp thêm xui xẻo, nhưng biết để chủ động tránh vẫn là tốt nhất.

Thứ Dương lịch Âm lịch Thứ Sáu 2/11/2018 25/9/2018 Thứ Hai 5/11/2018 28/9/2018 Thứ Tư 7/11/2018 1/10/2018 Thứ Sáu 9/11/2018 3/10/2018 Thứ Ba 13/11/2018 7/10/2018 Thứ Sáu 16/11/2018 10/10/2018 Thứ Hai 19/11/2018 13/10/2018 Thứ Tư 21/11/2018 15/10/2018 Chủ nhật 25/11/2018 19/10/2018 Thứ Tư 28/11/2018 22/10/2018

Những ngày xấu trong tháng 11/2018

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không nên quá mê tín dị đoan.