Xem ngày tốt, ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 để làm đại sự

Tâm linh - Tử vi 02/11/2018 10:39

Làm nhà, mua xe, cưới hỏi, nhập trạch trong tháng 11 năm 2018 đều cần xem trước ngày tốt, giờ lành để tiến hành cho suôn sẻ, mọi điều bình an, hòa thuận.

Trong tháng 11 năm 2018, muốn làm việc đại sự cần tính toán cẩn thận, trước tiên là xem chọn ngày tốt, giờ tốt để tiến hành, sau mới đến việc chuẩn bị các nghi thức cho đầy đủ. Dù là sửa nhà hay làm nhà, dọn về nhà mới thì cũng cần phải chọn một ngày tốt, giờ đẹp để gia chủ được hưởng nhiều tài lộc, phú quý ở nơi chốn mới.

Tháng 11 dương lịch cũng là thời điểm đẹp có nhiều ngày tốt để cưới hỏi. Thời tiết mát mẻ ôn hòa, nhiều ngày lành để cử hành hôn lễ nhưng khi cưới hỏi vẫn nên xem kỹ ngày nào, giờ nào hợp với tuổi của lứa đôi để ngày thành hôn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất.

Lựa chọn ngày tốt để làm việc đại sự tạo tâm lý thoải mái, tránh những điều xui xẻo

Lựa chọn ngày tốt để làm việc đại sự tạo tâm lý thoải mái, tránh những điều xui xẻo

Hoạt động mua xe cũng nên chọn đúng ngày tốt, giờ tốt để ký kết mua bán để tạo sự an tâm, giúp chủ nhân vững tay lái hơn khi tham gia giao thông. Mua xe ngoài việc chọn giờ tốt, ngày tốt còn cần phải chọn màu xe hợp mệnh với chủ nhân.

Dưới đây là danh sách những ngày tốt trong tháng 11 năm 2018 để có thể chủ động lựa chọn những ngày giờ phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân, gia đình khi tiến hành các việc lớn trong tháng.

Tháng 11 năm 2018 có nhiều ngày đẹp để tiến hành cưới hỏi, làm nhà, chuyển về nhà mới

Tháng 11 năm 2018 có nhiều ngày đẹp để tiến hành cưới hỏi, làm nhà, chuyển về nhà mới

Chọn ngày tốt, giờ tốt trong tháng 11 năm 2018

 

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

Giờ tốt

Thứ Năm

1/11/2018

24/9/2018

Dần (3h – 5h)
Mão (5h – 7h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)

Thứ Bảy

3/11/2018

26/9/2018

Thìn (7h – 9h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Bảy

10/11/2018

4/10/2018

Sửu (1h – 3h)
Mão (5h – 7h)
Ngọ (11h – 13h)
Thân (15h – 17h)

Chủ nhật

11/11/2018

5/10/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Năm

15/11/2018

9/10/2018

Thìn (7h – 9h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Bảy

17/11/2018

11/10/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Năm

22/11/2018

16/10/2018

Sửu (1h – 3h)
Mão (5h – 7h)
Ngọ (11h – 13h)
Thân (15h – 17h)

Thứ Sáu

23/11/2018

17/10/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Ba

27/11/2018

21/10/2018

Thìn (7h – 9h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Năm

29/11/2018

23/10/2018

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Tránh ngày xấu trong tháng 11 năm 2018

Nên tránh những ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 khi tính chuyện lớn

Nên tránh những ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 khi tính chuyện lớn

Ngoài việc lựa chọn những ngày tốt trong tháng để tiến hành các công việc từ lớn đến nhỏ cho thuận lợi, cũng nên tránh xuất hành hay làm việc đại sự trong những ngày xấu trong tháng 11 năm 2018. Tuy có thể những ngày xấu này chưa chắc đã khiến việc không thành hay làm gia chủ gặp thêm xui xẻo, nhưng biết để chủ động tránh vẫn là tốt nhất.

 

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

Thứ Sáu

2/11/2018

25/9/2018

Thứ Hai

5/11/2018

28/9/2018

Thứ Tư

7/11/2018

1/10/2018

Thứ Sáu

9/11/2018

3/10/2018

Thứ Ba

13/11/2018

7/10/2018

Thứ Sáu

16/11/2018

10/10/2018

Thứ Hai

19/11/2018

13/10/2018

Thứ Tư

21/11/2018

15/10/2018

Chủ nhật

25/11/2018

19/10/2018

Thứ Tư

28/11/2018

22/10/2018

Những ngày xấu trong tháng 11/2018

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không nên quá mê tín dị đoan.

Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018 trước khi định làm đại sự

Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018 trước khi định làm đại sự

Để mọi việc thuận buồm xuôi gió, nhất định phải xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2018 để chọn đúng thời điểm tốt, tránh những ngày xấu.

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