Xem ngày tốt, ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 để làm đại sự

Làm nhà, mua xe, cưới hỏi, nhập trạch trong tháng 11 năm 2018 đều cần xem trước ngày tốt, giờ lành để tiến hành cho suôn sẻ, mọi điều bình an, hòa thuận.
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Trong tháng 11 năm 2018, muốn làm việc đại sự cần tính toán cẩn thận, trước tiên là xem chọn ngày tốt, giờ tốt để tiến hành, sau mới đến việc chuẩn bị các nghi thức cho đầy đủ. Dù là sửa nhà hay làm nhà, dọn về nhà mới thì cũng cần phải chọn một ngày tốt, giờ đẹp để gia chủ được hưởng nhiều tài lộc, phú quý ở nơi chốn mới.
Tháng 11 dương lịch cũng là thời điểm đẹp có nhiều ngày tốt để cưới hỏi. Thời tiết mát mẻ ôn hòa, nhiều ngày lành để cử hành hôn lễ nhưng khi cưới hỏi vẫn nên xem kỹ ngày nào, giờ nào hợp với tuổi của lứa đôi để ngày thành hôn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất.
Lựa chọn ngày tốt để làm việc đại sự tạo tâm lý thoải mái, tránh những điều xui xẻo
Hoạt động mua xe cũng nên chọn đúng ngày tốt, giờ tốt để ký kết mua bán để tạo sự an tâm, giúp chủ nhân vững tay lái hơn khi tham gia giao thông. Mua xe ngoài việc chọn giờ tốt, ngày tốt còn cần phải chọn màu xe hợp mệnh với chủ nhân.
Dưới đây là danh sách những ngày tốt trong tháng 11 năm 2018 để có thể chủ động lựa chọn những ngày giờ phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân, gia đình khi tiến hành các việc lớn trong tháng.
Tháng 11 năm 2018 có nhiều ngày đẹp để tiến hành cưới hỏi, làm nhà, chuyển về nhà mới
Chọn ngày tốt, giờ tốt trong tháng 11 năm 2018
Thứ
Dương lịch
Âm lịch
Giờ tốt
Thứ Năm
1/11/2018
24/9/2018
Dần (3h – 5h)
Thứ Bảy
3/11/2018
26/9/2018
Thìn (7h – 9h)
Thứ Bảy
10/11/2018
4/10/2018
Sửu (1h – 3h)
Chủ nhật
11/11/2018
5/10/2018
Mão (5h – 7h)
Thứ Năm
15/11/2018
9/10/2018
Thìn (7h – 9h)
Thứ Bảy
17/11/2018
11/10/2018
Mão (5h – 7h)
Thứ Năm
22/11/2018
16/10/2018
Sửu (1h – 3h)
Thứ Sáu
23/11/2018
17/10/2018
Mão (5h – 7h)
Thứ Ba
27/11/2018
21/10/2018
Thìn (7h – 9h)
Thứ Năm
29/11/2018
23/10/2018
Mão (5h – 7h)
Tránh ngày xấu trong tháng 11 năm 2018
Nên tránh những ngày xấu trong tháng 11 năm 2018 khi tính chuyện lớn
Ngoài việc lựa chọn những ngày tốt trong tháng để tiến hành các công việc từ lớn đến nhỏ cho thuận lợi, cũng nên tránh xuất hành hay làm việc đại sự trong những ngày xấu trong tháng 11 năm 2018. Tuy có thể những ngày xấu này chưa chắc đã khiến việc không thành hay làm gia chủ gặp thêm xui xẻo, nhưng biết để chủ động tránh vẫn là tốt nhất.
Thứ
Dương lịch
Âm lịch
Thứ Sáu
2/11/2018
25/9/2018
Thứ Hai
5/11/2018
28/9/2018
Thứ Tư
7/11/2018
1/10/2018
Thứ Sáu
9/11/2018
3/10/2018
Thứ Ba
13/11/2018
7/10/2018
Thứ Sáu
16/11/2018
10/10/2018
Thứ Hai
19/11/2018
13/10/2018
Thứ Tư
21/11/2018
15/10/2018
Chủ nhật
25/11/2018
19/10/2018
Thứ Tư
28/11/2018
22/10/2018
Những ngày xấu trong tháng 11/2018
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không nên quá mê tín dị đoan.