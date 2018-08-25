Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018 trước khi định làm đại sự

Khi chuẩn bị bước qua tháng cô hồn, nhiều người đã ấp ủ dự định làm chuyện đại sự trong tháng 8 âm lịch như khai trương, chuyển nhà hay làm nhà, cưới xin,... Muốn chuyện đại sự được suôn sẻ như ý, nhất định phải xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2018 trước khi đưa ra quyết định.

Trong tháng 9 có ngày nào tốt, ngày nào xấu, ngày nào đẹp để khai trương, chuyển nhà hay làm nhà thì cần phải xem ngày và tính toán kỹ lưỡng. Có thờ có thiêng, mà có kiêng thì có lành, trước khi làm những chuyện lớn, bạn nên tham khảo những ngày tốt trong tháng 9 dưới đây để lựa chọn cho phù hợp.

Trong những ngày đẹp vẫn có những giờ xấu nên tránh

Xem những ngày đẹp trong tháng 9 năm 2018

Thứ Ngày dương Ngày âm Giờ tốt Giờ xấu Thứ hai 3/9/2018 24/7/2018 Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59) Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59) Thứ tư 5/9/2018 26/7/2018 Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Thứ năm 6/9/2018 27/7/2018 Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) Chủ nhật 9/9/2018 30/7/2018 Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59) Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59) Thứ ba 11/9/2018 2/8/2018 Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Thứ tư 12/9/2018 3/8/2018 Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) Thứ sáu 14/9/2018 5/8/2018 Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Thứ hai 17/9/2018 8/8/2018 Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Thứ tư 19/9/2018 10/8/2018 Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59) Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59) Thứ năm 20/9/2018 11/8/2018 Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Chủ nhật 23/9/2018 14/8/2018 Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Thứ hai 24/9/2018 15/8/2018 Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) Thứ tư 26/9/2018 17/8/2018 Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59) Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59) Thứ bảy 29/9/2018 20/8/2018 Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59) Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Xem ngày tốt để chuyển nhà, làm nhà trong tháng 9 năm 2018

Khi chuyển nhà cần chọn đúng ngày hoàng đạo bởi lẽ vào những ngày này, gia chủ sẽ dễ dàng đón nhận tài lộc, may mắn khi chuyển đến nhà mới. Bắt đầu làm nhà trong những ngày tốt này được coi là sẽ nhận được sự phù hộ từ thần linh. Trước khi bắt đầu nên xem ngày tốt và dựa vào tuổi của người đứng đầu làm trụ cột gia đình mà tiến hành.

Chuyển nhà hay làm nhà là việc lớn cần tính trước ngày đẹp nếu muốn công việc làm ăn và cuộc sống ở nhà mới diễn ra tốt đẹp

Thứ Ngày dương Ngày âm Tuổi Kỵ Ngày Thứ sáu 7/9/2018 28/7/2018 Bính Thân, Canh Thân Chủ nhật 9/9/2018 30/7/2018 Mậu Tuất, Canh Tuất Thứ ba 11/9/2018 2/8/2018 Canh Tý Chủ nhật 16/9/2018 7/8/2018 Ất Tỵ, Kỷ Tỵ Thứ ba 18/9/2018 9/8/2018 Đinh Mùi, Tân Mùi Thứ sáu 21/9/2018 12/8/2018 Canh Tuất, Nhâm Tuất Thứ năm 27/9/2018 18/8/2018 Bính Thìn, Giáp Thìn Thứ bảy 29/9/2018 20/8/2018 Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ Chủ nhật 30/9/2018 21/8/2018 Kỷ Mùi, Quý Mùi

Xem trước ngày tốt để tiến hành công việc sẽ giúp gia chủ an tâm hơn. Tuy nhiên nếu việc cần gấp thì bạn vẫn có thể thực hiện vào những giờ tốt của ngày khác mà không nhất thiết phải chọn đúng vào ngày đẹp.