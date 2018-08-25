Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018 trước khi định làm đại sự

Tâm linh - Tử vi 25/08/2018 19:59

Để mọi việc thuận buồm xuôi gió, nhất định phải xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2018 để chọn đúng thời điểm tốt, tránh những ngày xấu.

Khi chuẩn bị bước qua tháng cô hồn, nhiều người đã ấp ủ dự định làm chuyện đại sự trong tháng 8 âm lịch như khai trương, chuyển nhà hay làm nhà, cưới xin,... Muốn chuyện đại sự được suôn sẻ như ý, nhất định phải xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2018 trước khi đưa ra quyết định.

Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018 trước khi định làm đại sự - Ảnh 1

Trước khi làm đại sự cần xem trước ngày tốt để mọi chuyện thuận lợi

Trong tháng 9 có ngày nào tốt, ngày nào xấu, ngày nào đẹp để khai trương, chuyển nhà hay làm nhà thì cần phải xem ngày và tính toán kỹ lưỡng. Có thờ có thiêng, mà có kiêng thì có lành, trước khi làm những chuyện lớn, bạn nên tham khảo những ngày tốt trong tháng 9 dưới đây để lựa chọn cho phù hợp.

Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018 trước khi định làm đại sự - Ảnh 2

Trong những ngày đẹp vẫn có những giờ xấu nên tránh

Xem những ngày đẹp trong tháng 9 năm 2018

Thứ

Ngày dương

Ngày âm

Giờ tốt

Giờ xấu

Thứ hai

3/9/2018

24/7/2018

Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư

5/9/2018

26/7/2018

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)

Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm

6/9/2018

27/7/2018

Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật

9/9/2018

30/7/2018

Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)

Thứ ba

11/9/2018

2/8/2018

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)

Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

12/9/2018

3/8/2018

Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu

14/9/2018

5/8/2018

Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)

Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai

17/9/2018

8/8/2018

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)

Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư

19/9/2018

10/8/2018

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)

Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)
Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm

20/9/2018

11/8/2018

Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)

Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật

23/9/2018

14/8/2018

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)

Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai

24/9/2018

15/8/2018

Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư

26/9/2018

17/8/2018

Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Mùi (13:00-14:59)
Dậu (17:00-18:59)

Sửu (1:00-2:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Thân (15:00-16:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy

29/9/2018

20/8/2018

Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Mão (5:00-6:59)
Ngọ (11:00-12:59)
Thân (15:00-16:59)
Dậu (17:00-18:59)

Dần (3:00-4:59)
Thìn (7:00-8:59)
Tỵ (9:00-10:59)
Mùi (13:00-14:59)
Tuất (19:00-20:59)
Hợi (21:00-22:59)

Xem ngày tốt để chuyển nhà, làm nhà trong tháng 9 năm 2018

Khi chuyển nhà cần chọn đúng ngày hoàng đạo bởi lẽ vào những ngày này, gia chủ sẽ dễ dàng đón nhận tài lộc, may mắn khi chuyển đến nhà mới. Bắt đầu làm nhà trong những ngày tốt này được coi là sẽ nhận được sự phù hộ từ thần linh. Trước khi bắt đầu nên xem ngày tốt và dựa vào tuổi của người đứng đầu làm trụ cột gia đình mà tiến hành.

Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018 trước khi định làm đại sự - Ảnh 3

Chuyển nhà hay làm nhà là việc lớn cần tính trước ngày đẹp nếu muốn công việc làm ăn và cuộc sống ở nhà mới diễn ra tốt đẹp

 Thứ

 Ngày dương

Ngày âm

 Tuổi Kỵ Ngày

 Thứ sáu

 7/9/2018

 28/7/2018

 Bính Thân, Canh Thân

 Chủ nhật

 9/9/2018

 30/7/2018

 Mậu Tuất, Canh Tuất

 Thứ ba

 11/9/2018

 2/8/2018

 Canh Tý

 Chủ nhật

 16/9/2018

 7/8/2018

 Ất Tỵ, Kỷ Tỵ

 Thứ ba

 18/9/2018

 9/8/2018

 Đinh Mùi, Tân Mùi

 Thứ sáu

 21/9/2018

 12/8/2018

 Canh Tuất, Nhâm Tuất

 Thứ năm

 27/9/2018

 18/8/2018

 Bính Thìn, Giáp Thìn

 Thứ bảy

 29/9/2018

 20/8/2018

 Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ

 Chủ nhật

 30/9/2018

 21/8/2018

 Kỷ Mùi, Quý Mùi

Xem trước ngày tốt để tiến hành công việc sẽ giúp gia chủ an tâm hơn. Tuy nhiên nếu việc cần gấp thì bạn vẫn có thể thực hiện vào những giờ tốt của ngày khác mà không nhất thiết phải chọn đúng vào ngày đẹp.

Xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 cực chuẩn xác

Xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 cực chuẩn xác

Bạn đang có dự định tiến hành một số việc trọng đại trong tháng 7. Bạn đang không biết tháng 7 âm năm 2018 có những ngày đẹp nào? Sau đây là Xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 và liệt kê tất cả các ngày tốt trong tháng. Cùng theo dõi nhé!

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