Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018 trước khi định làm đại sự

Để mọi việc thuận buồm xuôi gió, nhất định phải xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2018 để chọn đúng thời điểm tốt, tránh những ngày xấu.
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Khi chuẩn bị bước qua tháng cô hồn, nhiều người đã ấp ủ dự định làm chuyện đại sự trong tháng 8 âm lịch như khai trương, chuyển nhà hay làm nhà, cưới xin,... Muốn chuyện đại sự được suôn sẻ như ý, nhất định phải xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2018 trước khi đưa ra quyết định.
Trước khi làm đại sự cần xem trước ngày tốt để mọi chuyện thuận lợi
Trong tháng 9 có ngày nào tốt, ngày nào xấu, ngày nào đẹp để khai trương, chuyển nhà hay làm nhà thì cần phải xem ngày và tính toán kỹ lưỡng. Có thờ có thiêng, mà có kiêng thì có lành, trước khi làm những chuyện lớn, bạn nên tham khảo những ngày tốt trong tháng 9 dưới đây để lựa chọn cho phù hợp.
Trong những ngày đẹp vẫn có những giờ xấu nên tránh
Xem những ngày đẹp trong tháng 9 năm 2018
Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Giờ tốt
Giờ xấu
Thứ hai
3/9/2018
24/7/2018
Dần (3:00-4:59)
Tí (23:00-0:59)
Thứ tư
5/9/2018
26/7/2018
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Thứ năm
6/9/2018
27/7/2018
Dần (3:00-4:59)
Tí (23:00-0:59)
Chủ nhật
9/9/2018
30/7/2018
Dần (3:00-4:59)
Tí (23:00-0:59)
Thứ ba
11/9/2018
2/8/2018
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Thứ tư
12/9/2018
3/8/2018
Dần (3:00-4:59)
Tí (23:00-0:59)
Thứ sáu
14/9/2018
5/8/2018
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thứ hai
17/9/2018
8/8/2018
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Thứ tư
19/9/2018
10/8/2018
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Thứ năm
20/9/2018
11/8/2018
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Chủ nhật
23/9/2018
14/8/2018
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Thứ hai
24/9/2018
15/8/2018
Dần (3:00-4:59)
Tí (23:00-0:59)
Thứ tư
26/9/2018
17/8/2018
Tí (23:00-0:59)
Sửu (1:00-2:59)
Thứ bảy
29/9/2018
20/8/2018
Tí (23:00-0:59)
Dần (3:00-4:59)
Xem ngày tốt để chuyển nhà, làm nhà trong tháng 9 năm 2018
Khi chuyển nhà cần chọn đúng ngày hoàng đạo bởi lẽ vào những ngày này, gia chủ sẽ dễ dàng đón nhận tài lộc, may mắn khi chuyển đến nhà mới. Bắt đầu làm nhà trong những ngày tốt này được coi là sẽ nhận được sự phù hộ từ thần linh. Trước khi bắt đầu nên xem ngày tốt và dựa vào tuổi của người đứng đầu làm trụ cột gia đình mà tiến hành.
Chuyển nhà hay làm nhà là việc lớn cần tính trước ngày đẹp nếu muốn công việc làm ăn và cuộc sống ở nhà mới diễn ra tốt đẹp
Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Tuổi Kỵ Ngày
Thứ sáu
7/9/2018
28/7/2018
Bính Thân, Canh Thân
Chủ nhật
9/9/2018
30/7/2018
Mậu Tuất, Canh Tuất
Thứ ba
11/9/2018
2/8/2018
Canh Tý
Chủ nhật
16/9/2018
7/8/2018
Ất Tỵ, Kỷ Tỵ
Thứ ba
18/9/2018
9/8/2018
Đinh Mùi, Tân Mùi
Thứ sáu
21/9/2018
12/8/2018
Canh Tuất, Nhâm Tuất
Thứ năm
27/9/2018
18/8/2018
Bính Thìn, Giáp Thìn
Thứ bảy
29/9/2018
20/8/2018
Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ
Chủ nhật
30/9/2018
21/8/2018
Kỷ Mùi, Quý Mùi
Xem trước ngày tốt để tiến hành công việc sẽ giúp gia chủ an tâm hơn. Tuy nhiên nếu việc cần gấp thì bạn vẫn có thể thực hiện vào những giờ tốt của ngày khác mà không nhất thiết phải chọn đúng vào ngày đẹp.