Bạn đang có dự định tiến hành một số việc trọng đại trong tháng 7. Bạn đang không biết tháng 7 âm năm 2018 có những ngày đẹp nào? Sau đây là Xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 và liệt kê tất cả các ngày tốt trong tháng. Cùng theo dõi nhé!
1. Tại sao phải xem tháng 7 âm năm 2018 ngày nào đẹp?
Theo quan niệm tâm linh, tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là tháng của người âm nên thường không đem lại may mắn. Cũng bởi, tháng cô hồn là tháng ma quỷ, do đó cần thận trọng và hạn chế tiến hành những việc đại sự để tránh rủi ro.
Chính vì lí do này, trước một số việc trọng đại và ảnh hưởng tới cuộc sống sau này như động thổ; khai trương mở cửa hàng; nhập trạch; mua xe; cưới hỏi; xuất hành; ký kết,... ông cha ta thường Xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 rất kỹ càng nhằm muốn công việc đó được thành công tốt đẹp.
2. Xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018
Để việc tra cứu so sánh tiện lợi hơn, sau đây là tổng hợp các ngày đẹp trong tháng 7/2018:
- Chủ Nhật, 12/08
02/07/2018 Âm lịch - Ngày Bính Tý tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
- Thứ Năm, 16/08
06/07/2018 Âm lịch - Ngày Canh Thìn tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
- Thứ Sáu, 17/08
07/07/2018 Âm lịch - Ngày Tân Tỵ tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
- Chủ Nhật, 19/08
09/07/2018 Âm lịch - Ngày Quý Mùi tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
- Thứ Ba, 21/08
11/07/2018 Âm lịch - Ngày Ất Dậu tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc
- Thứ Tư, 22/08
12/07/2018 Âm lịch - Ngày Bính Tuất tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
- Thứ Sáu, 24/08
14/07/2018 Âm lịch - Ngày Mậu Tý tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
- Thứ Ba, 28/08
18/07/2018 Âm lịch - Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
- Thứ Tư, 29/08
19/07/2018 Âm lịch - Ngày Quý Tỵ tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
- Thứ Sáu, 31/08
21/07/2018 Âm lịch - Ngày Ất Mùi tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
- Thứ hai, 3/9
24/7/2018 Âm lịch - Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
- Thứ tư, 5/9
26/7/2018 Âm lịch -Ngày Canh Tý, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
- Thứ năm, 6/9
27/7/2018 Âm lịch - Ngày Tân Sửu, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
- Chủ nhật, 9/9
30/7/2018 Âm lịch - Ngày Giáp Thìn, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Hi vọng xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 sẽ giúp bạn tiến hành công việc được “thuận buồm xuôi gió”. Trong trường hợp bạn không chọn được ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 để tiến hành các công việc trọng đại thì có thể tra cứu các tháng tiếp theo.
Chúc bạn gặp được điều may mắn an lành!