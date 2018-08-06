Chính vì lí do này, trước một số việc trọng đại và ảnh hưởng tới cuộc sống sau này như động thổ; khai trương mở cửa hàng; nhập trạch; mua xe; cưới hỏi; xuất hành; ký kết,... ông cha ta thường Xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 rất kỹ càng nhằm muốn công việc đó được thành công tốt đẹp.

Theo quan niệm tâm linh , tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là tháng của người âm nên thường không đem lại may mắn. Cũng bởi, tháng cô hồn là tháng ma quỷ, do đó cần thận trọng và hạn chế tiến hành những việc đại sự để tránh rủi ro.

02/07/2018 Âm lịch - Ngày Bính Tý tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Để việc tra cứu so sánh tiện lợi hơn, sau đây là tổng hợp các ngày đẹp trong tháng 7/2018:

Giờ tốt: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch

Thứ Năm, 16/08

06/07/2018 Âm lịch - Ngày Canh Thìn tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Thứ Sáu, 17/08

07/07/2018 Âm lịch - Ngày Tân Tỵ tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Chủ Nhật, 19/08

09/07/2018 Âm lịch - Ngày Quý Mùi tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Thứ Ba, 21/08

11/07/2018 Âm lịch - Ngày Ất Dậu tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc

Thứ Tư, 22/08

12/07/2018 Âm lịch - Ngày Bính Tuất tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành

Thứ Sáu, 24/08

14/07/2018 Âm lịch - Ngày Mậu Tý tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch

Thứ Ba, 28/08

18/07/2018 Âm lịch - Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Thứ Tư, 29/08

19/07/2018 Âm lịch - Ngày Quý Tỵ tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Thứ Sáu, 31/08

21/07/2018 Âm lịch - Ngày Ất Mùi tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành

Thứ hai, 3/9

24/7/2018 Âm lịch - Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, 5/9

26/7/2018 Âm lịch -Ngày Canh Tý, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, 6/9

27/7/2018 Âm lịch - Ngày Tân Sửu, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, 9/9

30/7/2018 Âm lịch - Ngày Giáp Thìn, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Giờ tốt: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Chọn được ngày đẹp để công việc diễn ra suôn sẻ

Hi vọng xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 sẽ giúp bạn tiến hành công việc được “thuận buồm xuôi gió”. Trong trường hợp bạn không chọn được ngày đẹp tháng 7 âm năm 2018 để tiến hành các công việc trọng đại thì có thể tra cứu các tháng tiếp theo.

Chúc bạn gặp được điều may mắn an lành!