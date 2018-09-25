Xem mông và dáng đi đoán ngay tướng mệnh phụ nữ cực chuẩn xác

Tâm linh - Tử vi 25/09/2018 10:43

Chỉ cần liếc nhìn cặp mông hay dáng đi là có thể đoán xem tướng mệnh của phụ nữ giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay yếu ớt. Không phải ngẫu nhiên mà các cụ xưa bảo "chọn vợ cũng nên nhìn từ cặp mông mà ra".

Xem cặp mông của phụ nữ có thể đoán được ngay tướng số và tính cách của họ. Phụ nữ có cặp mông đẹp bao giờ cũng sẽ có cuộc đời thuận lợi hơn những người có cặp mông kém thu hút.

Phụ nữ có mông tròn đầy

Phụ nữ có cặp mông tròn đầy trước tiên dễ thấy nhất là người có ngoại hình đẹp, thu hút phái mạnh. Mông tròn đầy, căng và vừa vặn với cơ thể là phụ nữ có số mệnh tốt, cuộc sống sung túc không phải quá lo nghĩ về cơm áo gạo tiền.

Phụ nữ có cặp mông đầy đặn trước tiên là người có thân hình nóng bỏng thu hút

Phụ nữ có cặp mông đầy đặn trước tiên là người có thân hình nóng bỏng thu hút

Cặp mông đầy đặn cũng thể hiện khả năng sinh nở thuận lợi của người phụ nữ. Bởi vậy trong cuộc sống hôn nhân, những người phụ nữ này thường khá hạnh phúc, cuộc đời an nhàn sung sướng.

Phụ nữ có mông lép

Phụ nữ mông lép lại khá khổ sở trong chuyện tình yêu. Mẫu phụ nữ này khá lý trí và kiên cường trong công việc, luôn cố gắng và có trí tuệ thông minh để dễ dàng thăng tiến. Nhưng với đường tình duyên thì người này lại không gặp được thuận lợi như vậy.

Mông tròn đầy đặn sẽ có cuộc sống thuận lợi hơn những người phụ nữ mông nhỏ, lép

Mông tròn đầy đặn sẽ có cuộc sống thuận lợi hơn những người phụ nữ mông nhỏ, lép

Phụ nữ có cặp mông lép, nhỏ so với cơ thể là người sống nội tâm, dễ rung động trước một người đàn ông nhưng lại rụt rè khi yêu nên thường khiến đối phương nhanh thay đổi. Chỉ cần mạnh mẽ và chủ động hơn thì chuyện tình cảm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Phụ nữ có mông quá to

Những người phụ nữ có cặp mông quá to so với kích thước cơ thể lại là những người nóng tính, tính tình thẳng thắn nên dễ gây mất lòng người khác. Tuy nhiên, họ lại rất nhân hậu và sẵn sàng cho đi nên hay bị kẻ xấu lợi dụng.

Mông quá to lại nóng tính, tuy tốt bụng nhưng dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt

Mông quá to lại nóng tính, tuy tốt bụng nhưng dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt

Trong chuyện tình yêu cũng vậy, họ luôn yêu hết lòng và sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu nên đôi khi bị chính người yêu của mình lừa dối. Nhưng bởi lòng nhân hậu, số phận của người phụ nữ này thường khá yên bình, không cần lo nghĩ về miếng ăn, cả đời nhàn hạ.

Nhìn dáng đi đoán tướng mệnh phụ nữ

Ngoài cặp mông thì dáng đi cũng thể hiện số mệnh sướng hay khổ, giàu sang hay nghèo hèn của phụ nữ.

Phụ nữ có tướng đi mở rộng hai đầu bàn chân hình chữ V, phần gót chụm lại là mẫu người cố chấp, bảo thủ nhưng lại rất yêu văn nghệ múa hát, là người bề ngoài có vẻ nghiêm túc nhưng bên trong luôn ẩn chứa một tâm hồn mong muốn được nổi loạn, phá vỡ giới hạn thường ngày.

Dáng đi thể hiện rõ tính cách và ảnh hưởng đến số mệnh cả đời của người phụ nữ

Dáng đi thể hiện rõ tính cách và ảnh hưởng đến số mệnh cả đời của người phụ nữ

Ngược lại, những người có dáng đi chụm lại ở phía đầu bàn chân còn hai gót chân lại rộng mở thì là người có trí tuệ thông minh, biết tận dụng thời cơ để đạt được những thành công mà người khác cố gắng bằng năng lực thực sự sẽ rất khó đạt được. Những người này ưa nịnh hót nên rất được lòng cấp trên, nhưng lại thích phô trương nên nếu không khéo léo có thể khiến kẻ dưới ghen ghét.

Phụ nữ có tướng đi khiến toàn thân hơi ngả về đằng trước là người giàu nghị lực sống, tinh thần vững chắc nên mọi việc nếu đã quyết định thì sẽ làm tới cùng để đạt được. Tuy nhiên những người này trí tuệ không được sáng suốt, lại hay quên nên nếu đưa ra quyết định mà không kịp suy xét kỹ có thể dẫn đến nhầm lẫn tai hại.

Phụ nữ có dáng đi nhanh nhẹn, bước chân nhẹ nhàng tựa như không phản ánh tính cách ôn hòa và nhẹ nhàng của chính họ. Nếu bước đi của họ đều đặn và hơi ngắn thì sẽ là người phụ nữ độ lượng, luôn biết dung hòa giữa công việc và cuộc sống, giữa tình cảm gia đình và bạn bè. Nếu bước đi rộng hơn chắc hẳn sẽ là người phụ nữ có số vận tốt, cả đời sung sướng đủ đầy, được nhờ chồng nhưng tự thân cũng làm ra nhiều của cải.

KHOA HỌC CHỨNG MINH: Mẹ mông to, đùi to sinh con THÔNG MINH, IQ cực cao

KHOA HỌC CHỨNG MINH: Mẹ mông to, đùi to sinh con THÔNG MINH, IQ cực cao

Theo nghiên cứu những em bé thông minh nhất đều được sinh ra từ những người phụ nữ có đặc điểm dưới đây:

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