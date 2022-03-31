Vượt qua tai bay vạ gió trong 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn đủ đường, 'chạm trúng mỏ vàng', tiền bạc chất đống

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 22:25

Vượt qua được hung tinh bủa vây cùng nhiều tai bay vạ gió, 3 con giáp này sẽ bước chân vào vận trình may mắn, từ đây chạm đỉnh tài lộc, thu về nhiều tiền bạc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Chính Tài sẽ xuất hiện với tuổi Tý trong 20 ngày tới, tình hình tài chính của người tuổi này từ đây sẽ có những chuyển biến rõ rệt. Với người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên ghi nhận công lao. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nhận được tiền lãi lời từ những khoản đầu tư trước đó. Đây có thể là lời khích lệ để bạn tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Hãy tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao xa hơn nữa, chớ bằng lòng với thực tại.

Vượt qua tai bay vạ gió trong 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn đủ đường, 'chạm trúng mỏ vàng', tiền bạc chất đống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Dần đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Trong 20 ngày tới tuổi Dần được dự báo có tài lộc, hoặc có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân.

Vượt qua tai bay vạ gió trong 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn đủ đường, 'chạm trúng mỏ vàng', tiền bạc chất đống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong 20 ngày tới diễn ra vô cùng rực rỡ. Bản mệnh có nhiều cơ hội được thăng quan tiến chức, cấp trên tin tưởng và giao cho con giáp này nhiệm vụ quan trọng thể hiện được năng lực, bản lĩnh. Bên cạnh đó, tuổi Mão may mắn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi bước tiến đều dễ dàng. Vận trình tài lộc thời gian này sẽ dồi dào. Tuổi Mão không cần phải quá lo lắng đến vấn đề tài lộc trong ngày hôm nay vì cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt.

Vượt qua tai bay vạ gió trong 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn đủ đường, 'chạm trúng mỏ vàng', tiền bạc chất đống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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Theo tử vi, từ 1/4 đến 21/4, có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn.

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