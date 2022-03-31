Bước qua ngày 1/4, Quan lộ rộng mở, những con giáp sau 'ăn sung mặc sướng', vạn sự hanh thông, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 15:16

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ 'ăn sung mặc sướng', vạn sự hanh thông, tiền bạc tiêu xài phủ phê sau ngày 1/4.

Tuổi Thìn

Bước qua ngày 1/4, vận thế của con giáp may mắn này sẽ vươn lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông, có thể đạt được mục tiêu của mình, hơn nữa việc kiếm tiền ngày càng nhanh. Mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả.

Về phương diện tình cảm, bạn là người rất thu hút, nên con giáp này chỉ cần xuất hiện trước đám đông là bạn lập tức trở thành tâm điểm. Do đó, bạn có thể mở lòng giao lưu với mọi người. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau để chia sẻ và thấu hiểu hơn.

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Người tuổi Thìn sẽ vươn lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối, sự nghiệp của bạn có những bước phát triển không ngừng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cảm nhận được cơ hội đang đến với mình sau ngày 1/4. Nếu nhanh chóng nắm bắt, có thể bạn sẽ tiến tới một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đấy. Đây cũng là khoảng thời gian để bạn tỏa sáng hơn trong mọi thứ, vì vậy, bạn hãy cố gắng hết sức để thể hiện bản thân. Nếu gặp khó khăn bất chợt, bạn cũng hãy kiên trì đến cùng, đừng vội vàng nghĩ tới chuyện buông xuôi, bỏ cuộc.

Ngoài ra, bạn nên mua cho mình một món đồ gì đó nếu như việc tiêu tiền có thể giúp cho tâm trạng của bạn được thoải mái hơn. Không phải quá tiết kiệm đâu, bạn hãy ăn những món ăn mà mình thích, mua những thứ mà bản thân cần.

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Người tuổi Tuất được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối sau 1/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường vốn hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì bạn đặt ra thì sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì khi phải trải qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường. Thế nhưng, sau những ngày khổ tận cam lai, cuộc đời của bạn sẽ thu được "trái ngọt" khiến nhiều người phải ghen tị.

Sau ngày 1/4/2022, người tuổi Dậu mở rộng công việc làm ăn, tiền bạc thuận lợi, cuộc sống ổn định hơn, luôn có chí tiến thủ, tiền tiêu xài không hết, cả đời không thiếu những điều bất ngờ.

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Người tuổi Dậu thường vốn hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 3 ngày tới (1/4-3/4), Thái Âm sáng rực rỡ, những con giáp sau túi tiền đầy lên trông thấy, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ, tình duyên viên mãn

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