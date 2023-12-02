Vượt ải tiểu nhân, đúng 6h sáng ngày 4/12/2023, 3 con giáp khởi đầu may mắn, 'kính nhi viễn chi' với khó khăn, cuộc sống thuận buồm xuôi gió khiến ai cũng bất ngờ

Với người làm kinh doanh, con giáp vượng quý nhân trong ngày 4/12/2023 này có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước bởi các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi. Khách hàng và đối tác có thể chính là quý nhân của bạn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá khó tính, tỉ mỉ và cầu toàn. Trong công việc, họ luôn được biết đến với tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ lại là người khéo ăn khéo nói và có tầm nhìn xa trông rộng. Trong cách đối nhân xử thế, họ là người trung thực, ngay thẳng nên được nhiều người tin tưởng.

Có cát tinh hậu thuẫn, tuổi Mùi sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Con giáp may mắn này có thể dễ dàng có được những điều mình muốn nếu lên kế hoạch tường tận cho mọi việc. Đây có thể coi là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hội tụ nhiều phẩm chất. Họ chăm chỉ, chịu khó, lại là người bao dung, nhân hậu. Không những thế, người tuổi này rất có duyên, thu hút được tài lộc cũng như vận quý nhân.

Đúng 6h ngày 4/12/2023, với người làm ăn kinh doanh, tài lộc rất vượng. Bản mệnh nên lựa chọn thời điểm này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh đầu tư sẽ tăng khả năng thành công. Nếu bạn học thêm về cách quản lý tiền bạc và tích lũy thì hoàn toàn sẽ có được khoản vốn kha khá để thực hiện được những dự định trong tương lai của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.