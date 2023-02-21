Vượng vận quý nhân, Thần tài ban lộc, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, may mắn hơn người, tháng 2 âm lịch dần thay đổi, tháng 3 khởi sắc, cuộc sống theo đà thăng tiến không ngừng

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ tháng 2 âm lịch này sẽ mang đến cho tuổi Mùi nhiều thách thức cũng như cơ hội. Mọi việc diễn tiến theo chiều hướng tốt hay xấu còn phụ thuộc vào cách bản mệnh đối mặt và giải quyết vấn đề. Đây là lúc bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình.

Nhưng bù lại, con giáp này sẽ có nhiều tin vui tình cảm trong tuần này. Người độc thân sẽ tìm thấy tình yêu, người có đôi càng thêm hạnh phúc. Bản mệnh sẽ có những khoảng thời gian ngọt ngào bên nửa kia, hai người sẽ cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Đây không phải thời điểm tốt để đầu tư tài chính hoặc các dự án mới. Sự nóng vội có thể khiến tuổi Mùi trả giá đắt, đánh mất chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Bên cạnh đó, những nguồn chi bất ngờ ập đến và bản mệnh bắt buộc phải thanh toán chúng trong thời gian sớm nhất.

Trong tuần, tinh thần và sức khỏe đều bị ảnh hưởng do bản mệnh phải làm việc liên tục. Vậy nên hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, để luôn có một nền tảng thể lực mạnh mẽ đủ để làm những điều bản thân bản mệnh mong muốn.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Người tuổi Thân ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn trên con đường phấn đấu. Tháng 2 âm lịch, vận may của Thân được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, bản mệnh có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Người tuổi Thân nâng cao hiệu suất làm việc, năng lực thăng cấp.

Với người làm công ăn lương hay làm các công việc tay trái thì cuối cùng, mọi vất vả, mệt mỏi, căng thẳng của bạn cũng được bù đắp khi số tiền trong tài khoản đang ngày càng tăng lên.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Thân có thể đạt được nhiều thành công, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể. Người tuổi Thân có thể kiếm được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt.

Người tuổiThân khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để có cổ tức tốt. Tháng 2 âm cũng là lúc Thân làm ăn phát tài. Thậm chí, nhiều người còn gom góp đủ tiền để mua nhà, mua xe.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi đặc biệt giỏi kinh doanh. Họ có tài hùng biện, tư duy mạnh mẽ, suy nghĩ nhanh nhạy, có thể đưa ra phán đoán chính xác trong nhiều tình huống, đối nhân xử thế tốt nên có được mối quan hệ xã giao rộng rãi.

Thông qua các mối quan hệ tốt, con giáp này kinh doanh như cá gặp nước, ngày càng thu được nhiều lợi nhuận.

Trong tháng 2 và tháng 3 âm năm nay, con giáp tuổi Mùi có tiến bộ đáng kể. Họ có thể kinh doanh thành công, nhờ đó tiền của tăng lên và xác suất thua lỗ cũng sẽ giảm xuống.

Với những người trẻ, họ có thể tăng tốc phát triển, cho phép bản thân tránh mọi rủi ro và gặt hái những bước tiến lớn từ bây giờ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.