Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, ngày 21/2, tuổi Sửu may mắn có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tương đối ổn định trong tuần này. Khó khăn chóng qua, bản mệnh được quý nhân dìu dắt và chỉ dẫn để đi đúng đường.

Trong tuần, tin tích cực về tài chính cũng đến. Nhất là người buôn bán kinh doanh sẽ có một tuần làm ăn rất khá, hàng hóa bán chạy. Thời gian này bản mệnh có thể mạnh dạn mở rộng quy mô hay đổi mới các mặt hàng, tạo sự đa dạng, thu hút thêm nhiều khách hàng.

Trên phương diện sự nghiệp, đây sẽ là thời gian bản mệnh có phần nhàn nhã hơn và được nhiều hơn mất. Con giáp này cũng có cơ hội được thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Chính những suy nghĩ đột phá của bản mệnh đã khiến mọi người phải thay đổi cái nhìn về bản mệnh.

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Tuổi Dần

Người tuổi Dần không ngại thể hiện tham vọng của mình. Hơn ai hết, bản mệnh tin tưởng vào khả năng của bản thân và luôn ở trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết.

May mắn hơn, mọi người xung quanh đều rất nhiệt tình giúp khi bạn gặp khó khăn. Do đó, nếu vấn đề gì không hiểu hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận nhé.

Người mệnh này có dấu hiệu phát tài nhỏ. Người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ có dịp làm ăn tấn tới, gặp may mắn về tài chính ngay từ thời điểm đầu tháng. Có người được nhận phần thưởng hậu hĩnh từ công ty, bạn bè, đối tác hoặc người thân,... Khi số tiền tăng lên thì hãy nghĩ đến việc để tiết kiệm hoặc đầu tư gia tăng tài sản của mình.

Đường tình duyên của con giáp này trong ngày 21/2 khá tốt đẹp. Vận đào hoa nở rộ giúp người độc thân có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, tìm được đối tượng có mối quan tâm đặc biệt.

Người có cặp có đôi do bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho nửa kia nhưng nhìn chung tình cảm hai bên vẫn bền chặt, cơ bản không có tranh cãi.

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Tuổi Mão

Đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2022 trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Ngày 21/2, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.