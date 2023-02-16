Đúng 12h trưa ngày 17/2 dương lịch: Cát tinh soi chiếu thêm thần May mắn hết lòng ủng hộ, 3 tuổi chân trái giẫm hố bạc, chân phải đạp trúng hố vàng, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 16:39

3 con giáp dưới đây tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn.

Tuổi Thìn

Đúng 12h trưa ngày 17/2, người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung Nô Bộc vừa có sao Hà Tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Nếu biết nắm giữ cơ hội làm ăn, tập trung và liên tục cố gắng thì mới có thể thành công, tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn.

Tuy nhiên, thời gian sắp tới, một vài người tuổi Thìn có thể bất chợt gặp phải sao hung tinh tác động đến sức khỏe. Do đó, bạn cần lưu ý đề phòng bệnh thấp khớp hay các vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra, ai mắc bệnh về dạ dày, đau bụng do ăn uống thất thường thì cần tập thể thao, chạy bộ nhiều hơn vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe.

Đúng 12h trưa ngày 17/2 dương lịch: Cát tinh soi chiếu thêm thần May mắn hết lòng ủng hộ, 3 tuổi chân trái giẫm hố bạc, chân phải đạp trúng hố vàng, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể nhìn bề ngoài có phần bảo thủ nhưng thực sự bên trong họ không thiếu tham vọng. Bản mệnh mạnh mẽ và tài năng hơn so với nhiều người tưởng tượng. Một khi đã đề ra mục tiêu gì Thân sẽ luôn kiên định theo đuổi tới cùng nhưng đồng thời con giáp này cũng biết cúi đầu đúng lúc.

Đúng 12h trưa ngày 17/2, người tuổi Thân được sao tốt lành chiếu mệnh, được bề trên ban lộc nên vận trình thêm phần hanh thông. Bản mệnh sẽ tiến những bước nhanh hơn về mục tiêu của mình, sớm gặt hái thành quả xứng đáng.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của người tuổi Thân bởi vì họ luôn nỗ lực trong âm thầm. Khi họ đạt được những thành tựu to lớn nhiều người sẽ phải bất ngờ.

Đúng 12h trưa ngày 17/2 dương lịch: Cát tinh soi chiếu thêm thần May mắn hết lòng ủng hộ, 3 tuổi chân trái giẫm hố bạc, chân phải đạp trúng hố vàng, của nả đầy nhà, vận hên dẫn lối - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Những may mắn ở phương diện tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Dần 12h trưa ngày 17/2, đặc biệt là những người lựa chọn theo hướng kinh doanh, đầu tư buôn bán. Theo dự báo năm Quý Mão, tài chính của con giáp này khá lý tưởng, đây có coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh.

Vốn được trời phú cho sự tinh nhanh, lại dám nghĩ dám làm, hơn nữa vì đầu óc biết tính toán nên bạn luôn rõ mình nên làm những gì, cũng như nên làm như thế nào. Đặc biệt, bạn luôn biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh trời ban riêng cho tuổi Dần. Con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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