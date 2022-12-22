Ví như được hưởng vía của Thần Tài, 3 con giáp vào 9h sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022, lội ngược dòng phát tài giàu có, muốn khổ cũng không được, lộc về túi mà tiền về tay, mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 15:14

Thời gian này, nghèo cỡ nào mà thuộc 3 con giáp này cũng trúng số tiền tỷ, phát tài cực lớn, tiền về xối xả, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Sửu

Lạc quan, yêu đời và biết nghĩ cho người khác nên Sửu có mối quan hệ rộng, quý nhân sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào họ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Sửu đừng dễ dàng tin tưởng người ngoài, cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt. 

Tử vi cho biết, nhờ Thần Tài chiếu mệnh, trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ có cuộc sống giàu sang, ngập trong biển tiền. Mọi khó khăn do thời thế hay tiểu nhân ngáng đường đều nhanh chóng đi qua. Tương lai của con giáp này trở nên tươi sáng hơn, cơ hội thăng chức tăng lương sẽ sớm đến với tuổi Sửu.

Đúng 9h sáng thứ Sáu, tuổi Sửu được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý. Có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên những quyết định làm ăn kinh doanh của Sửu đều mang về cho họ lợi nhuận khổng lồ. Thức trắng đêm để đếm tiền, phải mua thêm két sắt để chứa là điều hiển nhiên.

Ví như được hưởng vía của Thần Tài, 3 con giáp vào 9h sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022, lội ngược dòng phát tài giàu có, muốn khổ cũng không được, lộc về túi mà tiền về tay, mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Đúng 9h sáng thứ Sáu, tuổi Sửu được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này thông minh, hóm hỉnh và tinh ranh. Thân là con giáp không thích tuân theo quy tắc, thích nghiên cứu và đổi mới, năng nổ hơn trong công việc và dũng cảm tạo ra những tầm cao mới, thái độ và phong cách làm cho con giáp này trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Thân sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Thậm chí nhiều người nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc, có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới.

Tuổi Thân luôn được Thần may mắn chiếu cố nên cuộc sống vẫn đủ đầy, bình yên, quý nhân phù trợ luôn ở bên cạnh. Con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, may túi ba gang mà đựng. Thăng tiến, thành công, hạnh phúc nồng nàn là những gì trời đã an bài cho Thân.

Ví như được hưởng vía của Thần Tài, 3 con giáp vào 9h sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022, lội ngược dòng phát tài giàu có, muốn khổ cũng không được, lộc về túi mà tiền về tay, mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Thân sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Dậu đều chăm chỉ, siêng năng và có chí cầu tiến. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong khốn khó, không được bất cứ ai đỡ đần nhưng Dậu vẫn có thể vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.

Thời gian này, người tuổi Dậu sẽ không thiếu vận may. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, quý nhân tương trợ, bất ngờ liên miên, tiền bạc rủng rỉnh lại càng không ngờ.

Con giáp tuổi Dậu may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”. 

Ví như được hưởng vía của Thần Tài, 3 con giáp vào 9h sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022, lội ngược dòng phát tài giàu có, muốn khổ cũng không được, lộc về túi mà tiền về tay, mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Con giáp tuổi Dậu may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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