Vào thứ Ba ngày 10/1/2023, Thần Tài gọi tên 3 con giáp may mắn phúc khí đầy nhà, cứ ra đường là hốt vàng hốt bạc, làm gì cũng gặp nhiều niềm vui

Trong văn hóa dân gian, lợn được coi là loài vật biểu thị cho sự phú quý, giàu sang. Trong các tranh vẽ, lợn cũng thường được người xưa gắn lên người những món đồ trang sức quý giá, mang hàm ý về cuộc sống sung túc, dư dả.

Người tuổi Hợi một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Hợi không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Vào ngày mai, người tuổi Hợi có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. Đã vốn mệnh tốt còn được nhiều quý nhân hỗ trợ, công việc và sự nghiệp của tuổi Hợi đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Nhiệt tình và chủ động là ưu điểm của người tuổi Thìn. Trong cuộc sống, họ luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Từ đó, dần hình thành được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nâng đỡ về công việc lẫn cuộc sống. Có thể nói, quý nhân của người tuổi Thìn chính là những phúc đức mà bản thân họ tích lũy được trong đời sống hằng ngày.

Người tuổi Thìn có thể sớm chứng tỏ bản thân, từ nhỏ đến già, thu hoạch của cải tích cực cũng tăng lên, có tái đầu tư, tài lộc phát triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 10/1, người tuổi Thìn có thể sớm chứng tỏ bản thân, từ nhỏ đến già, thu hoạch của cải tích cực cũng tăng lên, có tái đầu tư, tài lộc phát triển nhanh chóng, có thể trúng vé số.

Bản mệnh cũng sẽ rất giỏi tu dưỡng bản lĩnh, khí chất đáng ghen tị, sau này sẽ vượt qua khó khăn, mở ra bước ngoặt, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nếu nắm bắt được cơ hội này, quý nhân phù trợ, một cuộc sống tốt đẹp, và giàu có sẽ chờ đợi.

Tuổi Sửu

Thứ Ba ngày 10/1, vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Đây là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Đây là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.