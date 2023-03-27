Vào ngày 29/3, 30/3, 31/3, những con giáp sau vận khí hưng thịnh nhất, bỏ ít công sức nhưng thành quả vượt cả mong đợi

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 10:39

Đây là 3 con giáp có vận khí tốt nhất trong ngày 29/3, 30/3, 31/3.

Tuổi Thìn

Bước sang ngày 29/3, 30/3, 31/3, vận khí của tuổi Thìn sẽ được cải thiện rất nhiều. Những chuyện khó chịu và phiền toái từ năm ngoái sẽ được dẹp bỏ. Thay vào đó, Thìn sẽ có một cuộc sống với nhiều may mắn và cơ hội hơn. Đây cũng là thời điểm con giáp này trở nên bình tĩnh và tự tin hơn.

Thời gian này, Thìn có được những kết nối quan hệ sâu sắc, không chỉ trong sự nghiệp, cuộc sống mà còn cả tình cảm. Vận khí trở nên hưng thịnh giúp cho bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đồng thời làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Trong công việc, bạn sẽ nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp và tiền bối, các dự án nắm trong tay cũng đều hoàn thành xuất sắc. Nhìn chung, đây là thời gian mà Thìn cảm thấy nhàn nhã hơn rất nhiều khi bạn bỏ ra ít công sức nhất nhưng lại nhận được về thành quả nhiều nhất. Hãy tận dụng thời cơ này để làm chuyện lớn nhé!

Vào ngày 29/3, 30/3, 31/3, những con giáp sau vận khí hưng thịnh nhất, bỏ ít công sức nhưng thành quả vượt cả mong đợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày 29/3, 30/3, 31/3, tuổi Dậu vẫn giữ được phong độ của mình. Mọi người xung quanh sẽ cảm thấy ngạc nhiên rất nhiều khi thấy bạn trưởng thành, mạnh mẽ và ngày càng tài giỏi hơn. Thời gian này, Dậu cũng sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng trong cuộc sống.

Vận khí của tuổi Dậu khá hưng thịnh. Sẽ có một số thay đổi đến với cuộc sống của Dậu nhưng đó là những thay đổi tích cực và đáng mong chờ. Trong sự nghiệp, Dậu có thể tăng độ uy tín của mình và nhận được rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ. Đây là thời điểm để bạn phát huy hết tài năng của mình, tỏa sáng rực rỡ và trở thành người dẫn đầu. Nhìn chung, với sự giúp sức của quý nhân và vận may bất ngờ, Dậu có thể bỏ ít công nhưng lại nhận về quả ngọt sum suê. Theo đó, bạn chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực không ngừng thì mọi muộn phiền sẽ được xóa tan.

Vào ngày 29/3, 30/3, 31/3, những con giáp sau vận khí hưng thịnh nhất, bỏ ít công sức nhưng thành quả vượt cả mong đợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, trong ngày 29/3, 30/3, 31/3 là thời điểm những nỗ lực của Sửu sẽ được đền đáp. Không chỉ trong sự nghiệp mà cả tài vận và con đường phát triển cá nhân của Sửu. Qua sự thể hiện của Sửu cũng khiến mọi người xung quanh vô cùng nể phục.

Vận khí của tuổi Sửu vô cùng hưng thịnh. Bạn làm đâu thắng đó, đi đâu cũng có được quý nhân phù trợ, may mắn và cơ hội tới liên tục. Trong công việc, Sửu sẽ được tăng lương, thăng chức nhờ những cống hiến của mình. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nâng cao được chuyên môn nhờ gặp gỡ được những người tài giỏi. Đây là thời gian mà tuổi Sửu không chỉ may mắn trong sự nghiệp, mà tình yêu hôn nhân của bạn cũng rất thuận lợi. Chuyện tình cảm tốt đẹp chính là một trong những động lực lớn để con giáp tuổi Sửu tốt lên mỗi ngày.

Vào ngày 29/3, 30/3, 31/3, những con giáp sau vận khí hưng thịnh nhất, bỏ ít công sức nhưng thành quả vượt cả mong đợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Hân hoan đón 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp quay vào ô may mắn, tài vận đỏ chót, tiền bạc tới tấp không kiểm soát xuể

Hân hoan đón 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp quay vào ô may mắn, tài vận đỏ chót, tiền bạc tới tấp không kiểm soát xuể

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này sẽ được thần May Mắn ghé thăm, phù trợ trăm đường. Bởi vậy nên tài lộc của bản mệnh sẽ đỏ chót, tiền bạc rủng rỉnh đến nỗi không thể kiểm soát xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 3 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 27/3/2023

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 19 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 41 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 45 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay