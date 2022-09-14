Vào lúc 18h05p ngày 15/9/2022, Chính Thần và Thực Thần cùng chiếu mệnh, tiền và quyền nắm trong lòng bàn tay, người người kính nể

Tuổi Sửu được coi là con giáp thành công nhất trong thời gian này, mọi việc của họ sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên sự nghiệp thăng hoa, gặt hái được nhiều thành công và có cơ hội thăng tiến cao.

Top 1 được dành cho những người tuổi Sửu. Những người sinh năm Sửu đi tới đâu là thành điểm sáng tới đó. Những người tuổi Sửu thường làm việc chăm chỉ, quan niệm về đạo đức của họ khá bảo thủ. Những người sinh năm Sửu cũng thường là người có tính tình thẳng thắn và quang minh chính đại.

Người tuổi Mùi có những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống, chính vì vậy mà bạn làm việc gì cũng thấy hăng hái hơn hẳn. Bản mệnh học được cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và không còn quá cầu toàn với những lựa chọn của mình.

Thậm chí không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của quý nhân, người tuổi Sửu hoàn toàn có thể tự mình phấn đấu để vươn lên. Họ làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị trí của mình.

Khoảng thời gian tới đây, bản mệnh có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa trong thời gian này, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp và hai bạn có thể hàn huyên mãi không dứt. Dù mới chỉ quen biết không lâu nhưng bạn thấy đối phương là một người rất thấu hiểu mình.

Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy dành nhiều để trò chuyện với nhau hơn, dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa trong thời gian này, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên trì vã không ngừng tham vọng, nỗ lực để tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc sống. Không như những con giáp khác, người tuổi Dần khá kiên định và có chính kiến, họ không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở mà luôn tiến về phía trước, chấp nhận thất bại để có được sự thành công viên mãn. Thời gian trước tuổi Dần khó khăn như thế nào không biết nhưng từ thời gian này trở đi, tuổi Dần sẽ cảm nhận được vận may lội ngược dòng.

Tử vi học có nói, từ thời gian này, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi kế hoạch còn đang dang dở bất ngờ vận hành trơn tru, thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp của tuổi Dần thành công trước dự kiến và còn có thể phát triển hơn thế.

Trước khi bước qua tháng mới, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời, bất kể trong công việc hay tình cảm cá nhân, mọi thứ đều rất viên mãn sung túc. Sắp tới, tuổi Dần sẽ xây dựng cuộc sống như mong đợi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, từ thời gian này, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo