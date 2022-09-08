Vào lúc 16h30 chiều nay (8/9/2022), giải thưởng độc đắc lớn nhất sẽ thuộc về 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 06:26

Có được số tiền lớn trong tay, cuộc đời 3 con giáp này bỗng trở nên tươi đẹp vạn phần, bù lại những tháng ngày cực khổ, vất vả mưu sinh.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Vì vậy họ được nhiều người yêu mến và tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Vào lúc 16h30 chiều nay (8/9/2022), giải thưởng độc đắc lớn nhất sẽ thuộc về 3 con giáp nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, đúng 16h30 chiều nay (8/9/2022), người tuổi Tý bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đặc biệt người liều lĩnh thử sức ở lĩnh vực mới có thể gặt hái thành công. Tất nhiên, Tý nên chọn lĩnh vực mà bản thân hiểu biết hơn mọi người.

Không chỉ vậy, sự nghiệp của Tý thời gian tới cũng vô cùng thăng tiến. Bên cạnh con giáp này có sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của con giáp này tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Vào lúc 16h30 chiều nay (8/9/2022), giải thưởng độc đắc lớn nhất sẽ thuộc về 3 con giáp nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ ngày 8/9/2022 này trở đi sẽ là quãng thời gian tươi đẹp của người tuổi Dần, mọi may mắn và hanh thông sẽ đến với những người tuổi Dần. Con giáp này sẽ được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Thời điểm này, Dần có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề khó và sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Vận trình của con giáp này từ đây đến cuối năm ngày một lên hương. Bản mệnh nếu tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ và giữ vững tinh thần thì sẽ ngày càng thành công trong công việc, thu nhập khá lên nhiều.

Tuổi Ngọ

Ngọ rất kiên quyết, độc đoán, thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, con giáp này có khả năng thích ứng với những thay đổi lớn. Thời gian tới, con giáp may mắn hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống, tỏa sáng.

Vào lúc 16h30 chiều nay (8/9/2022), giải thưởng độc đắc lớn nhất sẽ thuộc về 3 con giáp nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 16h30 chiều nay (8/9/2022) vận may tự kéo tới nhà của con giáp tuổi Ngọ. Trong công việc, tuổi Ngọ sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để.

Thu nhập của tuổi Ngọ tăng phi mã, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Không những vậy, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rực rỡ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nhà tiên tri chắc nịch 3 con giáp trúng được độc đắc vào lúc 15h30 chiều mai (8/9/2022)

Nhà tiên tri chắc nịch 3 con giáp trúng được độc đắc vào lúc 15h30 chiều mai (8/9/2022)

Đúng 15h30 chiều mai (8/9/2022), 3 con giáp sau đây gặp nhiều may mắn về tài lộc, có khả năng trúng được số tiền lớn thay đổi vận mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng