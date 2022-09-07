3 con giáp được sắp đặt trúng quả độc đắc vào lúc 10h30 ngày mai (13/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 21:21

Những con giáp này có tài lộc vượng phát nên từ giờ đến cuối năm sẽ giàu sang, phú quý hơn người.

Tuổi Mùi

 

3 con giáp được sắp đặt trúng quả độc đắc vào lúc 10h30 ngày mai (13/8 âm lịch) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp tốt bụng, hay thương người. Họ đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này luôn tâm niệm đi rồi sẽ đến, cố gắng rồi cũng sẽ thành công.

Con giáp này vượt qua khó khăn nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ và được nhiều người quý trọng. Người tuổi này sống hòa đồng, có nhiều bạn bè nên cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối.

Tử vi cho biết, đúng 10h30 ngày 13/8 âm lịch, con giáp tuổi Mùi tài lộc hanh thông, vạn sự như ý. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có mùa màng bội thu, thu hái nhiều thành quả. Trong khi đó, con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ giúp đỡ về nguồn vốn. Họ làm ăn ngày càng phất phát, ký được nhiều hợp đồng lớn, nhỏ, tạo lại công ăn việc làm cho nhiều người.

Tuổi Dần

3 con giáp được sắp đặt trúng quả độc đắc vào lúc 10h30 ngày mai (13/8 âm lịch) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Dần tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, bắt đầu từ 10h30 ngày mai (13/8 âm lịch), người tuổi Dần sẽ gặp vận may hiểm có, ngày tháng hanh thông đã bắt đầu. Con giáp này sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Dần có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Dần nhận điềm báo may mắn. Họ có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa.

Tuổi Tuất

3 con giáp được sắp đặt trúng quả độc đắc vào lúc 10h30 ngày mai (13/8 âm lịch) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách chân thật, hòa đồng. Họ khá thông minh, nhanh nhẹn và cầu tiến trong công việc. Người tuổi này nổi bật ở tính kiên trì. Trong khó khăn, trở ngại, họ không ngừng cố gắng, vươn lên.

Con giáp này luôn tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Họ không ngại thay đổi và luôn tìm tòi, thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới.

Tử vi cho biết, bước sang ngày mai (13/8 âm lịch), con giáp Tuất có điềm báo may mắn về tài lộc. Họ cần cố gắng nắm bắt cơ hội thì sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh giúp đỡ nên làm đâu thắng đó.

Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn, không còn cảnh thua lỗ. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng được hỗ trợ về vật nuôi, hạt giống. Công việc của con giáp tuổi Tuất ngày càng thuận lợi, suôn sẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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