Còn vài ngày nữa đến Rằm tháng 8 âm lịch, ngàn sao may mắn tề tựu: 3 con giáp chuẩn bị đổi vận xoay chiều, giàu nứt đố đổ vách, sự nghiệp lên cao

Đây là 3 con giáp có cuộc sống giàu sang phú quý, sự nghiệp lên hương kể từ Rằm tháng 8 âm lịch khiến mọi người ghen tỵ.
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Tuổi Tuất
Bản tính ngay thẳng, chăm chỉ, tinh tế tỉ mỉ, khả năng thích ứng, sức chịu đựng của họ vô cùng mãnh liệt vì thế thất bại họ không dễ đánh mất niềm tin. Người như thế này rất dễ chiếm thế thượng phong trong sự nghiệp.
Những tháng đầu năm con giáp này dính phải "Bạch Hổ" và "Khiếp Sát" nên tài vận gặp trở ngại, sự nghiệp sa sút, kiếm tiền vất vả, công việc tuy vất vả, hao tâm tổn trí nhiều mà không mang lại hiệu quả như mong đợi.
Nhưng tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, tuổi Tuất ngũ hành thuộc Thủy tức là Tài, gặp tháng Kim, Kim Thủy tương sinh, vì thế trong tháng này tuổi Tuất sẽ đón Tài tứ phương tám hướng, vận may liên miên.
Nhờ trải qua những thách thức trước đó nên những người cầm tinh con giáp Tuất đã trưởng thành trước tuổi, hiểu biết và rất nhanh nhạy. Kể từ thời điểm này trở đi, cuộc sống của con giáp này sẽ trở nên sung túc, phú quý hơn rất nhiều. Đặc biệt, nhờ Thần Tài và quý nhân trợ giúp nên những tháng cuối năm, Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài vào ào ào như thác đổ, không phải lo nghĩ quá nhiều.
Tuổi Mùi
Những tháng qua, Mùi khắc Thái Tuế, vì thế sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ gặp bất lợi, mọi việc khó thuận theo ý. Nhưng sang Rằm tháng 8 âm lịch, Mùi được đón thần Tài, phúc vận đủ đầy, thêm được hai cát tinh "Tuế Hợp" và "Thái Âm" chiếu rọi, vì thế vận thế chuyển mình, thời cơ đã đến.
Năng lượng tràn đầy, phúc vận kề bên, chỉ cần nắm chắc đúng thời điểm, tuổi Mùi sẽ bội thu, tiền tài rủng rỉnh, dồi dào đến tận cuối năm.
Con giáp này đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Công việc làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.
Tuổi Dậu
Vốn là người trời sinh vận quý nhân rất vượng, cả đời luôn có quý nhân đi theo trợ giúp, sự nghiệp phát triển thuận lợi.
Sang Rằm tháng 8, Dậu gặp được Tài thần, lại có thêm năng lượng trợ giúp của hai cát tinh Thái Dương và Hồng Loan, nhân duyên vượng, luôn có người trợ giúp, tụ tài đắc phúc, vạn sự hạnh thông.
Đây là thời điểm tuổi Dậu ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn. Con giáp này có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm