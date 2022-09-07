Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/8 âm lịch), vật đổi sao dời: 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp phơi phới

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 12:44

Theo tử vi cho biết, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn kẻ từ ngày 13/8 âm lịch này. Tài vận đặc biệt vượng, kiếm tiền dễ dàng suôn sẻ, làm gì cũng có may, thích hợp mưu cầu tài lộc, vượng phu ích tử.

Tuổi Mão

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/8 âm lịch), vật đổi sao dời: 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mão là người ngọt ngào, yêu thích sự lãng mãn và luôn chu đáo trong mọi việc. Còn giáp này còn nhiệt tình, nhiệt thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn mà không tính toán.

Tử vi cho biết, kể từ 13/8 âm lịch cho đến cuối tháng, những người tuổi Mão bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài vận, và được Phúc Tinh soi chiếu. Sắp tới con giáp này không chỉ được tăng chức, tăng lương, tăng thưởng mà còn có cơ hội trúng được quả đậmh và có được số tiền cực khủng. 

Tử vi cho biết, nửa cuối tháng 8 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi Mão bắt đầu phất lên, vận may tăng cao. Nếu là phụ nữ thì vượng phụ ích tử, nếu là nam giới cũng giúp vợ, trợ con. Sắp tới, con giáp này có nhiều tiền trong tài khoản, cuộc sống tương lai sẽ an lành, tốt đẹp. Về sự nghiệp, người tuổi Mão cũng được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng. Cuộc sống của họ khá suôn sẻ, ổn định.

Tuổi Thân

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/8 âm lịch), vật đổi sao dời: 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân trước đây phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả nên áp lực cuộc sống luôn đè nặng. Nhưng kể từ ngày 13/8 âm lịch này, với đầu óc linh hoạt, sự thông minh khéo léo, cộng với phước lộc trời bạn, con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, đổi vận.

Việc đầu tư sẽ mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù, bên cạnh đó thu nhập chính từ công việc của người tuổi Thân cũng khiến người khác phải mơ ước. Thời gian sắp tới, người tuổi Tuất sẽ có bứt phá mạnh mẽ trong mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là về tài vận. Sự chăm chỉ, nỗ lực của con giáp này cuối cùng cũng mang lại trái ngọt về tài vận, công danh lẫn sự nghiệp.

Người tuổi Thân không chỉ tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong công việc, có trong tay sự nghiệp thành công mà còn có gia đình hạnh phúc, viên mãn, cũng như có được số tài sản kếch xù. 

Tuổi Hợi

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/8 âm lịch), vật đổi sao dời: 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hợi hiểu rằng những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ đến một cách tự nhiên, mà đều cần mọi người cố gắng hết sức gây dựng và vun đắp. Hợi là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Tử vi cho biết, kể từ ngày 13/8 âm lịch cho đến cuối tháng, Hợi là một trong những con giáp được sao tốt chiếu rọi, có nhiều may mắn đến. Con giáp này dễ gặp được những chuyện tốt lành, thậm chí là lộc trời cho bất ngờ trong công việc, nhờ đó mà thu nhập tăng lên, cuộc sống sung túc, dư dả không phải lo lắng gì.

Tuổi Hợi đã được sao tốt chiếu rọi, ban cho phúc lộc đầy nhà, của ăn của để vẫn còn tiêu chưa hết. Thời gian này tài vận của Hợi sẽ lại khác, giúp tuổi Hợi "đã giàu lại càng giàu hơn".

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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