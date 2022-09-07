'Trúng số độc đắc' vào đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp chuẩn bị két sắt - rương vàng cất tiền bạc, cuộc đời sắp nở hoa tươi thắm

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 07:18

Tử vi dự báo rằng những con giáp này sẽ nở rộ tài chính đúng Rằm tháng 8 âm lịch sắp tới, tiền cứ thế đổ về tài khoản ầm ầm.

Tuổi Dần

'Trúng số độc đắc' vào đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp chuẩn bị két sắt - rương vàng cất tiền bạc, cuộc đời sắp nở hoa tươi thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dần là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố  đúng Rằm tháng 8 âm lịch này, dễ dàng đạt được thành công hơn người. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Trong khi đó, người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Con giáp này sẽ đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân. Dần cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Dần có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn. Trong thời gian tới, tuổi Dần nắm chắc cơ hội tăng lương, thăng chức. 

Tuổi Tỵ

'Trúng số độc đắc' vào đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp chuẩn bị két sắt - rương vàng cất tiền bạc, cuộc đời sắp nở hoa tươi thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ có bản tính hiền hòa, điềm đạm, chân thành. Con giáp này làm gì cũng lạc quan, đối xử với người khác rất rộng lượng. Tuổi Tỵ nhẹ nhàng, lương thiện nhưng có nội tâm mạnh mẽ, không chịu đầu hàng số phận.

Tử vi dự báo rằng, Rằm tháng 8 âm lịch sắp tới sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Tỵ. Con giáp này thăng tiến nhanh, đặc biệt là con đường tài lộc. Giai đoạn này, tuổi Tỵ được Cát Tinh chiếu mệnh, làm gì cũng thuận lợi. Dù ở trong hoàn cảnh nào, con giáp này cũng cố gắng để không bỏ lỡ các cơ hội hiếm có.

Từ đây đến cuối năm, không chỉ được cát tinh soi chiếu, tuổi Tỵ còn có quý nhân dẫn đường. Bản mệnh dễ dàng hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Trong công việc, tuổi Tỵ được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, hiệu suất làm việc tốt, lương bổng ngày một tăng. Nhân duyên tốt cũng giúp tuổi Tỵ mở rộng quan hệ, tạo thêm cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Thân

'Trúng số độc đắc' vào đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp chuẩn bị két sắt - rương vàng cất tiền bạc, cuộc đời sắp nở hoa tươi thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân chờ đến Rằm tháng 8 âm lịch này là có thể đón lộc về không ngớt. Theo đó, họ được Thần Tài che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ phát đạt tiền bạc cứ thế thi nhau chảy vào túi trong thời gian sắp tới.

Khoảng thời gian từ đây đến cuối năm, cơn mưa tài lộc bắt đầu thực sự ập đến với người tuổi Thân. Đây chính là thời gian con giáp này làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. Người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội kết hợp làm ăn, bản mệnh có thể cân nhắc để chọn lựa đối tác phù hợp với mục tiêu phát triển của mình để mọi việc được dễ dàng thuận lợi.

Người tuổi Thân được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại. Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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