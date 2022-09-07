Vào lúc 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), 'giải thưởng độc đắc 300 tỷ' sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 05:56

Tử vi dự báo rằng, đúng 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), những con giáp này vừa được Cát Tinh soi chiếu vừa có quý nhân phù trợ vượt qua khó khăn, tạo dựng cuộc sống ấm no, sung túc hơn.

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp thì tuổi Mão vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ làm gì cũng dễ thành. Người tuổi Mão luôn được hưởng nhiều phước lành trời ban dễ dàng thành công trong cuôc sống.

Vào lúc 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), 'giải thưởng độc đắc 300 tỷ' sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều 12/8 âm lịch, tài vận của người tuổi Mão đặc biệt hồng phát, nguồn thu chính tăng lên không ngừng, làm việc gì hay đi đến đâu cũng có thêm khoản tiền bạc không nhỏ. 

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Mão thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới của con giáp này ngày càng viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, những người cầm tinh con Mèo đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), người tuổi Thìn dễ tìm được cơ may phát tài bởi bản mệnh được Thần Tài ở bên hỗ trợ giúp đỡ từ xa. Theo tử vi cho biết thì thời gian này tuổi Mão sẽ có tài lộc đều theo bản mệnh về nhà, chẳng quản ngại bất cứ điều gì.

Vào lúc 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), 'giải thưởng độc đắc 300 tỷ' sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ thời điểm này trở đi, tuổi Thìn cũng sẽ tìm được quý nhân trợ giúp, nhờ thế mà việc kiếm tiền trở nên dễ dàng thuận lợi hơn rất nhiều. Vận thế của người tuổi Thìn hồng phát, quý nhân hóa thân thành Tài Thân, tài lộc liên tiếp kéo đến đầy nhà khiến cuộc sống thăng hoa. Cũng trong thời gian này, sự nghiệp và tài vận của con giáp này bước lên tầm cao mới khiến ai cũng ngưỡng mộ thành công của bạn

Bên cạnh đó, người tuổi Thìn còn có cơ hội phát triển sự nghiệp riêng của mình, hãy biết tận dụng thời cơ để tạo ra đột phá nhé!

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Hợi có thể đạt được thành công hơn người.

Vào lúc 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), 'giải thưởng độc đắc 300 tỷ' sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, đúng 16h30 chiều ngày 12/8 âm lịch, Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Hợi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Kể từ thời điểm này, người tuổi Hợi làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ. Nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Hợi sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Từ đây đến cuối năm 2022, công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Hợi không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Vào lúc 10h sáng mai (7/9/2022): Top 3 con giáp trúng quả trời cho, kiểu gì cũng có người được giải độc đắc

Vào lúc 10h sáng mai (7/9/2022): Top 3 con giáp trúng quả trời cho, kiểu gì cũng có người được giải độc đắc

Theo dự báo của tử vi, vào lúc 10h sáng mai (7/9/2022), công việc cũng như cuộc sống của 3 con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, tài lộc dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp trúng số con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng