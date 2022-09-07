Gà gáy 3 tiếng sang canh ngày trùng cửu 9/9: 3 con giáp phủi sạch vận đen, cá chép hóa rồng, giàu sang phú quý, tài lộc tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 11:50

Tử vi dự báo rằng trong ngày 9/9 tới đây, những con giáp này sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ, vận trình hanh thông.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi luôn là chăm chỉ, cần cù chịu thương chịu khó nên luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn, cuối cùng con giáp này được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định bản thân.

Gà gáy 3 tiếng sang canh ngày trùng cửu 9/9: 3 con giáp phủi sạch vận đen, cá chép hóa rồng, giàu sang phú quý, tài lộc tăng phi mã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết bắt đầu từ ngày 9/9 sẽ có rất nhiều kế hoạch, dự định của người tuổi Mùi đều có bước tiến nhất định trong tháng 9 này, điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn.

Trên con đường công việc hoàn thành thuận lợi còn là do tuổi Mùi biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh. Đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư, kinh doanh tuổi Mùi chỉ cần quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội nên dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi nữa thì sao đó, tất cả cũng sẽ vào guồng và đem lại cho những chú Dê một khoản tiền rủng rỉnh. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nên được nhận các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng. Trời không bao giờ phụ nữ người hiền tài chịu khó, vì vậy tuổi Mùi đừng bao giờ bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm này.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý có tính cách cởi mở, hay nói hay cười, luôn tỏ ra duyên dáng và sở hữu tính cách độc lập.

Gà gáy 3 tiếng sang canh ngày trùng cửu 9/9: 3 con giáp phủi sạch vận đen, cá chép hóa rồng, giàu sang phú quý, tài lộc tăng phi mã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, bước sang ngày 9/9 tới đây, vận trình của người tuổi Tý thăng hoa, tài lộc dồi dào. Con giáp này có thể đón nhận nhiều chuyện đáng mừng, việc kinh doanh làm ăn phát triển tốt đẹp. Vận khí dồi dào đến từ bốn phương, sự nghiệp của tuổi Tý có bàn đạp vững chắc để phất lên. Không chỉ bản thân tuổi Tý có phúc khí mà những người ở bên họ cũng được hưởng thêm vận may.

Tuổi Tý luôn sống tích cực, có tinh thần phấn đáu hết mình. Bản mệnh ngoài việc tập trung cho sự nghiệp thì cần phải điều chỉnh tốt mối quan hệ gia đình, như vậy thì càng về sau càng phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách dũng cảm, kiên cường. Con giáp này làm việc hết mình và cũng khéo ăn khéo nói nên được lòng nhiều người khác.

Gà gáy 3 tiếng sang canh ngày trùng cửu 9/9: 3 con giáp phủi sạch vận đen, cá chép hóa rồng, giàu sang phú quý, tài lộc tăng phi mã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đưa ra dự báo, trong ngày 9/9 tới đầy, tuổi Dậu hưởng phúc lộc dồi dào, may mắn liên tiếp. Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp này phát triển thuận lợi, tài lộc dồi dào, gia đạo an yên.

Được quý nhân và Thần Tài mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Dậu, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Dậu hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (7/9/2022), dưới phù trợ của Thần Tài: 3 con giáp 'trúng được quả độc đắc', tiền đổ về tài khoản ầm ầm, đổi đời thành đại gia

Cuối ngày hôm nay (7/9/2022), dưới phù trợ của Thần Tài: 3 con giáp 'trúng được quả độc đắc', tiền đổ về tài khoản ầm ầm, đổi đời thành đại gia

Trong những ngày tháng sắp tới, 3 con giáp này may mắn được ơn trên giúp đỡ nên mọi việc thuận lợi hanh thông, dễ dàng vượt qua khó khăn, vươn mình mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng