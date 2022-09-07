Cuối ngày hôm nay (7/9/2022), dưới phù trợ của Thần Tài: 3 con giáp 'trúng được quả độc đắc', tiền đổ về tài khoản ầm ầm, đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 08:23

Trong những ngày tháng sắp tới, 3 con giáp này may mắn được ơn trên giúp đỡ nên mọi việc thuận lợi hanh thông, dễ dàng vượt qua khó khăn, vươn mình mạnh mẽ.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn lanh lẹ, có tầm nhìn xa trông rộng, không bao giờ để mình bị bó hẹp bởi cái lợi trước mắt mà luôn chú ý để biết được mình có thể đi xa đến đâu mà đầu tư đúng mức. Quyết định bất cứ việc gì, những chú Rồng cũng đều nhìn trước ngó sau, xem xét hết mọi phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Cuối ngày hôm nay (7/9/2022), dưới phù trợ của Thần Tài: 3 con giáp 'trúng được quả độc đắc', tiền đổ về tài khoản ầm ầm, đổi đời thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, cuối ngày hôm nay (7/9/2022), dưới sự phù trợ của Thần Tài, con giáp này sẽ có những sự thay đổi thuận lợi và tích cực có thể thấy ngay được, chuyện kinh doanh càng ngày càng phát đạt, vận quý nhân khởi vượng, cơ hội để con giáp này khẳng định năng lực của mình lại càng nhiều thêm.

Nói không chừng sắp tới bản mệnh sẽ thu về cái kết viên mãn với đường công danh rộng mở thênh thang, nắm quyền thế trong tay chẳng mấy ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất cần cù, chăm chỉ. Họ thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được nhiều thử thách. Tuổi Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi. Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, chăm chỉ, chu đáo và tận tụy. 

Cuối ngày hôm nay (7/9/2022), dưới phù trợ của Thần Tài: 3 con giáp 'trúng được quả độc đắc', tiền đổ về tài khoản ầm ầm, đổi đời thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối ngày hôm nay (7/9/2022), tài tinh nhập mệnh, hoạnh tài thiên giáng, nên sự nghiệp của Sửu phát triển nhanh như “cá gặp nước”, được đề bạt lên vị trí công việc cao với mức thù lao kếch xù. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh hồng phát cũng đem về nguồn thu không nhỏ, cải thiện hoàn toàn cuộc sống của người tuổi Sửu cho đến hết năm.

Đặc biệt, với người tuổi Sửu mà đang làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại.

Tuổi Ngọ

Những ngày trước, vận thế của người tuổi Ngọ không được suôn sẻ, khó tìm thấy cho mình phương hướng phát triển phù hợp, đúng đắn, cảm thấy cuộc sống trở nên bế tắc, không lối thoát.

Cuối ngày hôm nay (7/9/2022), dưới phù trợ của Thần Tài: 3 con giáp 'trúng được quả độc đắc', tiền đổ về tài khoản ầm ầm, đổi đời thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tử vi cho biết, cuối ngày hôm nay (7/9/2022), khi được Thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này chỉ cần cố gắng nắm bắt lấy thời cơ thì chắc chắn không chỉ tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lại mà còn tạo ra được cho bản thân nguồn thu khổng lồ.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư, kinh doanh tuổi Ngọ chỉ cần quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội nên dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi nữa thì sao đó, tất cả cũng sẽ vào guồng và đem lại cho những chú Ngựa một khoản tiền rủng rỉnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Vào lúc 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), 'giải thưởng độc đắc 300 tỷ' sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào?

Vào lúc 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), 'giải thưởng độc đắc 300 tỷ' sẽ chính thức gọi tên 3 con giáp nào?

Tử vi dự báo rằng, đúng 16h30 chiều nay (12/8 âm lịch), những con giáp này vừa được Cát Tinh soi chiếu vừa có quý nhân phù trợ vượt qua khó khăn, tạo dựng cuộc sống ấm no, sung túc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng