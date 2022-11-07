Vào lúc 11h50 sáng ngày (9/11/2022) 3 con giáp “Phất lên như diều gặp gió” tài lộc đổ về, 97% mua gì trúng đó. Tình duyên tuổi Dậu bị gia đình ngăn cấm

Tử vi dự đoán vào lúc 11h50 sáng ngày (9/11/2022) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi đủ đường. Vận trình tài lộc tương đối hài hòa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối hài hòa. Nguồn thu nhập ổn định giúp cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái, song cũng nên tích lũy một phần để dùng trong các trường hợp khẩn cấp.

Tử vi dự đoán vào lúc 11h50 sáng ngày (9/11/2022) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi đủ đường. Quý Nhân phù trợ cùng với sự kiên định, tính quyết đoán trong công việc giúp người tuổi này không bỏ sót cơ hội thăng tiến quan trọng nào trong ngày. Ngoài ra, bản mệnh có thể đạt được thành công ngoài mong đợi, dù không phải nỗ lực quá nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp ngáng trở. Ngũ hành bất hòa cho biết, tình cảm vợ chồng hiện đang có dấu hiệu rạn nứt. Dù chung sống với nhau trong một thời gian dài nhưng cả hai vẫn chưa tìm thấy điểm tương đồng trong suy nghĩa, lý tưởng sống.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 15h

Con số may mắn: 25, 29

Tuổi Dậu

ài vận hanh thông, trong tài khoản sẽ có một khoản tiền không nhỏ, tuy nhiên bạn cần chú ý thị trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bạn phải dứt khoát và mạnh dạn khi có cơ hội để thử. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay vào lúc 11h50 sáng ngày (9/11/2022) cho thấy người tuổi Dậu khá thuận lợi, có thể một đường tiến tới nếu như đủ thông minh.

Tình duyên: Mối quan hệ giữa hai người không được gia đình, bạn bè chúc phúc, vẫn cần tìm cách giải quyết vấn đề này, nếu không con đường sắp tới sẽ không dễ dàng.

Công việc: Nơi làm việc không có kẻ thù thường trực, chỉ cần có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì hoàn toàn có thể phát triển những người xung quanh thành đối tác của chính mình.

Tài lộc: Tài vận hanh thông, trong tài khoản sẽ có một khoản tiền không nhỏ, tuy nhiên bạn cần chú ý thị trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bạn phải dứt khoát và mạnh dạn khi có cơ hội để thử.

Sức khỏe: Viêm da cơ địa cần đi khám, đừng nghe lời người khác chữa linh tinh.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 17h

Con số may mắn: 16, 87

Tuổi Mão

Tử vi vào lúc 11h50 sáng ngày (9/11/2022), Tam Hợp sẽ mỉm cười, mang lại niềm vui và sự dịu dàng tới cuộc sống của con giáp tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào lúc 11h50 sáng ngày (9/11/2022), Tam Hợp sẽ mỉm cười, mang lại niềm vui và sự dịu dàng tới cuộc sống của con giáp tuổi Mão. Hầu hết mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi, đặc biệt là mặt tình cảm.



Thực Thần giúp người tuổi Mão có thể tìm thấy niềm vui và bình an bên cạnh những người bạn đáng tin cậy. Cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đây chắc chắn là quãng thời gian ý nghĩa.



Hôm nay khuyên bản mệnh hãy cẩn thận với sức khỏe của mình, đặc biệt trong thời tiết giao mùa, khiến bạn dễ cảm sốt, đau đầu, ho. Thói quen sống lành mạnh sẽ mang lại nhiều kết quả tốt và tích cực cho cuộc sống của bạn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 1, 8

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